Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 636

USTAWA

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. poz. 1184) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, corocznie ustala i przekazuje subwencję na działalność dydaktyczną na kształcenie studentów, o których mowa w art. 2 ust. 6 i art. 6 ust. 6.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-13
  • Data wejścia w życie: 2026-05-14
  • Data obowiązywania: 2026-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA