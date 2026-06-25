Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622 i 825) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w § 5 wyrazy „ostatni dzień terminu przypada” zastępuje się wyrazami „ostatni dzień terminu do wykonania czynności przypada”;

2) w art. 14b w § 2a w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zawarte w dziale III w rozdziale 11a.”;

3) w art. 17 w § 1 wyrazy „ustawy podatkowe” zastępuje się wyrazami „przepisy prawa podatkowego”;

4) w art. 17a wyrazy „ustawy podatkowe” zastępuje się wyrazami „przepisy prawa podatkowego”;

5) w art. 18c:

a) § 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w celu usprawnienia lub przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w pierwszej instancji, wyznaczyć, w drodze postanowienia, odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora izby administracji skarbowej jako właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach dotyczących podatników lub płatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych organów, jeżeli kontrole albo postępowania, które są prowadzone lub które mają być wszczęte, są ze sobą powiązane, w szczególności ze względu na wspólne elementy stanu faktycznego lub materiału dowodowego kontroli albo postępowania lub ze względu na wpływ rozstrzygnięcia w jednym postępowaniu na inne postępowanie.

§ 2. Dyrektor izby administracji skarbowej może, w celu usprawnienia lub przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, wyznaczyć, w drodze postanowienia, nadzorowanego naczelnika urzędu skarbowego jako właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach dotyczących podatników lub płatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych nadzorowanych naczelników, jeżeli kontrole albo postępowania, które są prowadzone lub które mają być wszczęte, są ze sobą powiązane, w szczególności ze względu na wspólne elementy stanu faktycznego lub materiału dowodowego kontroli albo postępowania lub ze względu na wpływ rozstrzygnięcia w jednym postępowaniu na inne postępowanie.

§ 3. Organem podatkowym wyznaczonym do przeprowadzenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego może być wyłącznie organ właściwy przynajmniej dla jednego z podatników lub płatników.”,

b) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego wskazuje podatnika lub płatnika, dla których został wyznaczony organ podatkowy, oraz zakres spraw tego podatnika lub płatnika objętych właściwością wyznaczonego organu podatkowego, a także zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 6. Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego doręcza się podatnikowi lub płatnikowi, dla których został wyznaczony organ podatkowy, wyznaczonemu organowi podatkowemu oraz organom podatkowym właściwym uprzednio, a w przypadku, o którym mowa w § 1, także dyrektorom izb administracji skarbowej.”;

6) w art. 21 § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że w złożonej deklaracji wykazano nieprawidłową wysokość zwrotu podatku lub podatku naliczonego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, w deklaracji nie wykazano tego zwrotu, tego podatku albo tej nadwyżki albo podatnik nie złożył deklaracji mimo ciążącego na nim obowiązku, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub podatku naliczonego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.”;

7) w art. 52 w § 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) stwierdzone w trybie art. 75 § 4 albo na wniosek w trybie przepisów rozdziału 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub rozdziału 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie wynikającym odpowiednio ze skorygowanej deklaracji albo z tego wniosku, nienależnie lub w wysokości większej od należnej,”;

8) w art. 59 w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) umorzenia podatku albo zaległości;”;

9) w art. 60 w § 1b w zdaniu pierwszym po wyrazach „e-Urzędzie Skarbowym” dodaje się wyrazy „lub na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych”;

10) w art. 62 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wpłaty dokonane na poczet rat, na które rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, oraz rat podatku zalicza się na poczet raty o najwcześniejszym terminie płatności.”;

11) w art. 62b w § 1 w pkt 3 wyrazy „kwota podatku nie przekracza 1000 zł” zastępuje się wyrazami „wysokość podatku nie przekracza kwoty 5000 zł”;

12) w art. 63 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku zaliczenia wpłaty, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej, niepokrywających w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, przepisu § 1 nie stosuje się do części podatku i odsetek za zwłokę, pokrywanych zgodnie z art. 55 § 2 z zaliczanej wpłaty, zaliczanej nadpłaty lub zaliczanego zwrotu podatku.”;

13) w art. 67a w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) umorzyć w całości albo w części podatek, zaległość podatkową, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.”;

14) w art. 67d w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „w art. 67a § 1 pkt 3,” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem umorzenia podatku,”;

15) w art. 74 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) został rozliczony przez płatnika - wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie zeznanie, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1;”;

16) w art. 75:

a) § 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„§ 2. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki, w zakresie zobowiązań spółki, chyba że nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji składanej po upływie terminu do jej złożenia. Równocześnie z wnioskiem należy złożyć umowę spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki. Płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika.

§ 2a. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje także:

1) spółkom, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie utraty przez tę grupę statusu podatnika, w zakresie zobowiązań tej grupy,

2) przedstawicielowi grupy VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po utracie przez tę grupę statusu podatnika

- chyba że nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji składanej po upływie terminu do jej złożenia.”,

b) uchyla się § 3 i 3a,

c) w § 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „skorygowanego zeznania (deklaracji)” zastępuje się wyrazami „skorygowanej deklaracji”,

d) w § 4a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W zakresie, w jakim wniosek albo korekta deklaracji są niezasadne, organ odmawia stwierdzenia nadpłaty.”,

e) w § 5 wyrazy „przedmiotem wniosku” zastępuje się wyrazami „następstwem skorygowanej deklaracji,”;

17) w art. 76b:

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, następuje odpowiednio z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku lub korekty takiej deklaracji albo z dniem wydania decyzji określającej wysokość zwrotu podatku.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a-1d w brzmieniu:

„§ 1a. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zwrot podatku następuje w terminie:

1) 30 dni od dnia wydania decyzji określającej wysokość zwrotu podatku;

2) 30 dni od dnia złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku lub korekty takiej deklaracji.

§ 1b. Jeżeli prawidłowość deklaracji wykazującej zwrot podatku lub korekty takiej deklaracji nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca podatek bez wydawania decyzji określającej wysokość zwrotu podatku.

§ 1c. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, oprocentowanie zwrotu podatku przysługuje od dnia złożenia:

1) wniosku o zwrot podatku, jeżeli podatek nie został zwrócony w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji określającej wysokość zwrotu podatku;

2) deklaracji wykazującej zwrot podatku lub korekty takiej deklaracji, jeżeli podatek nie został zwrócony w terminie 30 dni od dnia jej złożenia;

3) wniosku o zwrot podatku, jeżeli decyzja określająca wysokość zwrotu podatku nie została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku, chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się podatnik.

§ 1d. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do oprocentowania zwrotu podatku stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 § 1 i 2.”;

18) w art. 77:

a) w § 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji albo od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność - jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji;”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) 2 miesięcy od dnia złożenia:

a) skorygowanej deklaracji, o której mowa w art. 165 § 8a,

b) skorygowanej deklaracji wraz z umową spółki - w przypadku, o którym mowa w art. 81 § 1a

- lecz niewcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, albo 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;”,

b) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji złożonej do czasu upływu terminu do jej złożenia podlega zwrotowi w terminie:”,

c) w § 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty albo skorygowanej deklaracji, o której mowa w art. 165 § 8a - w przypadku tych postępowań podatkowych, co do których złożono wniosek o ich przejęcie, o którym mowa w art. 119g § 1.”;

19) w art. 78 w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 i 3 - od dnia powstania nadpłaty, a jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany albo uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwrócona w terminie - odpowiednio od dnia wydania decyzji o zmianie albo uchyleniu decyzji albo od dnia wydania orzeczenia sądu administracyjnego o uchyleniu decyzji albo stwierdzeniu jej nieważności;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2:

a) od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty albo skorygowanej deklaracji, o której mowa w art. 165 § 8a:

- jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę,

- jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty albo skorygowanej deklaracji, o której mowa w art. 165 § 8a, chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent,

b) od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata powstała w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono albo która została uchylona prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego;”,

c) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 6:

a) od dnia złożenia skorygowanej deklaracji, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w tym przepisie, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent,

b) od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata powstała w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono albo która została uchylona prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego;”,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 2a pkt 2:

a) od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty albo korekty deklaracji, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w tym przepisie, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent,

b) od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata powstała w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono albo która została uchylona prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego.”;

20) w art. 79:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek złożony przed upływem terminu przedawnienia albo w związku ze skorygowaną deklaracją, o której mowa w art. 165 § 8a, złożoną przed upływem terminu przedawnienia, można wydać także po upływie tego terminu.”,

b) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o stwierdzenie nadpłaty albo skorygowaną deklarację, o której mowa w art. 165 § 8a, można złożyć po upływie terminu przedawnienia, jeżeli istnienie nadpłaty wynika z wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w przypadkach, o których mowa w:”;

21) w art. 80 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Bieg terminu do zwrotu nadpłaty przerywa złożenie:

1) wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;

2) skorygowanej deklaracji, o której mowa w art. 165 § 8a.”;

22) w art. 81:

a) § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną przez spółkę deklarację, wykazując nadpłatę. Równocześnie ze skorygowaną deklaracją należy złożyć umowę spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki.”,

b) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Przepis § 1a zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do:

1) spółek, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie utraty przez tę grupę statusu podatnika, w zakresie zobowiązań tej grupy;

2) przedstawiciela grupy VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po utracie przez tę grupę statusu podatnika.”,

c) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. Podmiot uprawniony do skorygowania deklaracji może przedstawić pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

§ 2b. Korektę deklaracji, z której wynika nadpłata w wysokości większej niż 10 000 zł, składa się wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.”;

23) w art. 81b w § 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Skorygowana deklaracja nie wywołuje skutków prawnych w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości albo w części.”;

24) art. 86a otrzymuje brzmienie:

„Art. 86a. § 1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do uzgodnień dotyczących podatków, z wyłączeniem podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowego.

§ 2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) cesze rozpoznawczej - rozumie się przez to typową właściwość lub typowy element uzgodnienia wymienione w pkt 8 i 15, które wskazują na potencjalne ryzyko wystąpienia unikania opodatkowania;

2) czynnościach wspomagających - rozumie się przez to udzielenie pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowywania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego;

3) instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub instytucję finansową w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. g umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 oraz z 2017 r. poz. 158);

4) korzystającym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której jest udostępniany lub u której jest wdrażany schemat podatkowy, lub która jest gotowa do wdrożenia schematu podatkowego lub dokonała pierwszej czynności służącej wdrożeniu takiego schematu podatkowego;

5) kryterium głównej korzyści - rozumie się przez to spełnienie warunku polegającego na tym, że głównym efektem lub jednym z głównych efektów, które na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów dany podmiot może spodziewać się osiągnąć dzięki wdrożeniu uzgodnienia, jest korzyść podatkowa;

6) NSP - rozumie się przez to numer schematu podatkowego;

7) NZSPT - rozumie się przez to numer zgłoszenia nadawany schematowi podatkowemu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w celu automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych;

8) ogólnej cesze rozpoznawczej - rozumie się przez to właściwość uzgodnienia polegającą na tym, że wraz ze spełnieniem kryterium głównej korzyści jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

a) korzystający lub uczestnik uzgodnienia zobowiązali się do zachowania poufności poprzez nieujawnianie innym promotorom lub organom podatkowym sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej,

b) promotor jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia,

c) promotor jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia uzależnionego od uzyskania korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia lub zobowiązał się do zwrotu wynagrodzenia albo jego części, w przypadku gdy korzyść podatkowa nie powstanie albo powstanie w wysokości niższej, niż zakładano,

d) dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie ujednoliconej dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę, które nie wymagają istotnych zmian w celu wdrożenia uzgodnienia u więcej niż jednego korzystającego,

e) podejmowane są celowe czynności dotyczące nabycia spółki lub przedsiębiorstwa przynoszących straty, zaprzestania głównej działalności takiej spółki lub takiego przedsiębiorstwa i wykorzystywania strat takiej spółki lub takiego przedsiębiorstwa w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, w tym poprzez przeniesienie tych strat do podmiotu na terytorium innego państwa lub przyspieszenie wykorzystania tych strat,

f) dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów (przychodów), której skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania,

g) czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez zaangażowanie podmiotów pośredniczących niepełniących istotnych funkcji gospodarczych lub do działań, które wzajemnie się znoszą lub kompensują lub prowadzą do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem tych czynności albo mają inne podobne funkcje,

h) uzgodnienie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy:

- odbiorca płatności jest rezydentem do celów podatkowych w jurysdykcji, w której nie pobiera się podatku od osób prawnych lub pobiera podatek od osób prawnych według stawki zerowej albo niewiększej niż 1 %, lub

- płatności te są objęte całkowitym zwolnieniem z podatku w jurysdykcji, w której odbiorca jest rezydentem do celów podatkowych, lub

- płatności te są objęte preferencyjnymi zasadami opodatkowania w jurysdykcji, w której odbiorca jest rezydentem do celów podatkowych;

9) osobie kontrolującej - rozumie się przez to beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

10) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej powiązaną z innym podmiotem poprzez co najmniej jeden z następujących sposobów:

a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej uczestniczy w zarządzaniu innym podmiotem i wywiera znaczący wpływ w rozumieniu art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23m ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na podmiot zarządzany,

b) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej uczestniczy w sprawowaniu kontroli nad innym podmiotem poprzez udział kapitałowy, który uprawnia do ponad 25 % praw głosu,

c) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej posiada bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale innego podmiotu w wysokości ponad 25 % kapitału, przy czym wysokość udziału pośredniego ustala się, mnożąc wysokość udziału na kolejnych poziomach, oraz uznaje się, że osoba posiadająca ponad 50 % praw głosu posiada 100 % tych praw,

d) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest uprawniona do co najmniej 25 % zysków innego podmiotu;

11) promotorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która:

a) opracowuje, wdraża lub udostępnia do wdrożenia schemat podatkowy, organizuje wdrożenie lub zarządza wdrażaniem schematu podatkowego i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków dodatkowych:

- jest rezydentem do celów podatkowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub

- posiada stały zakład w państwie członkowskim Unii Europejskiej, za którego pośrednictwem są świadczone usługi dotyczące uzgodnienia, lub

- jest zarejestrowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub podlega przepisom prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub

- jest zarejestrowana w stowarzyszeniu zawodowym związanym z usługami prawnymi, podatkowymi lub doradczymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo

b) przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, zdaje sobie sprawę lub powinna zdawać sobie sprawę, że podjęła się wobec schematu podatkowego, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, czynności wspomagających, i spełnia co najmniej jeden z warunków dodatkowych wymienionych w lit. a;

12) rachunku finansowym - rozumie się przez to rachunek finansowy w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub rachunek finansowy w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. s umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r.;

13) schemacie podatkowym - rozumie się przez to podlegające zgłoszeniu uzgodnienie transgraniczne, posiadające ogólną cechę rozpoznawczą lub szczególną cechę rozpoznawczą, które dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i państwa trzeciego, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

a) nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium tego samego państwa,

b) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium więcej niż jednego państwa,

c) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium innego państwa za pośrednictwem zagranicznego zakładu w tym państwie, a uzgodnienie stanowi część albo całość działalności gospodarczej tego zagranicznego zakładu,

d) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium innego państwa, nie mając miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium tego państwa oraz nie posiadając zagranicznego zakładu na terytorium tego państwa,

e) uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji, o której mowa w dziale III ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, lub na wskazanie beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

14) schemacie podatkowym standaryzowanym - rozumie się przez to schemat podatkowy możliwy do udostępnienia więcej niż jednemu korzystającemu lub wdrożenia u więcej niż jednego korzystającego, bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach uzgodnienia;

15) szczególnej cesze rozpoznawczej - rozumie się przez to właściwość uzgodnienia polegającą na tym, że jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

a) uzgodnienie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w żadnym z państw,

b) uzgodnienie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli odbiorca płatności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, ogłaszanym zgodnie z § 8,

c) w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub tej samej wartości niematerialnej i prawnej dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej niż jednym państwie,

d) w ramach uzgodnienia ten sam dochód lub majątek korzysta z ulg lub zwolnień mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie,

e) uzgodnienie obejmuje przeniesienie aktywów, w ramach którego określone dla celów podatkowych wynagrodzenie z tego tytułu różni się co najmniej o 25 % pomiędzy systemami podatkowymi właściwymi dla stron uzgodnienia,

f) uzgodnienie może skutkować obejściem obowiązku raportowania wynikającego z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub równoważnych przepisów, umów lub porozumień w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych, włączając umowy lub porozumienia z państwami trzecimi lub wykorzystywać brak równoważnych przepisów, umów lub porozumień, lub ich niewłaściwe wdrożenie, przy czym takie uzgodnienie obejmuje:

- wykorzystywanie rachunku, produktu lub inwestycji, które nie są rachunkami finansowymi, lecz posiadają cechy rachunku finansowego, lub

- przeniesienie rachunku finansowego lub aktywów do innych państw lub wykorzystanie regulacji prawnych innych państw - w przypadku gdy te państwa nie mają podstawy prawnej do automatycznej wymiany informacji z państwem rezydencji posiadacza rachunku, lub

- przekwalifikowanie dochodu lub majątku na produkty lub płatności, które nie podlegają automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych, lub

- przeniesienie lub przekwalifikowanie instytucji finansowej, rachunku finansowego lub znajdujących się w nich aktywów na instytucję finansową, rachunek finansowy lub aktywa, które nie podlegają obowiązkowi raportowania w ramach automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych, lub

- wykorzystywanie podmiotów, porozumień umownych lub struktur, które prowadzą lub których celem jest doprowadzenie do braku raportowania o przynajmniej jednym posiadaczu rachunku lub przynajmniej jednej osobie kontrolującej w ramach automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych, lub

- wykorzystywanie państw, których procedury należytej staranności stosowane przez instytucje finansowe w celu wywiązania się z obowiązku raportowania informacji o rachunkach finansowych są nieskuteczne lub niedoskonałe, w tym:

- - państw z nieadekwatnymi lub nieefektywnymi systemami egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub

- - państw posiadających nieefektywne przepisy dotyczące przejrzystości w odniesieniu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub porozumień prawnych,

g) występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ze względu na wykorzystanie osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych:

- które nie prowadzą znaczącej działalności gospodarczej z wykorzystaniem wykwalifikowanego personelu, lokalu oraz wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej oraz

- które znajdują się, są zarejestrowane, zarządzane, kontrolowane lub założone w państwie lub na terytorium innym niż państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu beneficjenta rzeczywistego aktywów będących w posiadaniu takich osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych, oraz

- jeżeli nie można wskazać beneficjenta rzeczywistego osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych,

h) uzgodnienie wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych, przy czym nie uznaje się za uproszczenie wprowadzone jednostronnie uproszczenia, które wynika bezpośrednio z Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, a także innych międzynarodowych regulacji, wytycznych lub rekomendacji w zakresie cen transferowych,

i) pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych,

j) pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do transgranicznego przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego lub podmiotów przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50 % przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia;

16) trudnych do wyceny wartościach niematerialnych - rozumie się przez to wartości niematerialne, a także prawa do tych wartości, dla których w momencie ich przenoszenia między podmiotami powiązanymi nie istniały wiarygodne dane porównawcze oraz prognozy dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych lub przewidywanych przychodów z tych wartości lub założenia zastosowane przy wycenie tych wartości obarczone były wysokim stopniem niepewności, co powoduje, że ostateczny rezultat ekonomiczny przeniesienia tych wartości był trudny do określenia;

17) uczestniku uzgodnienia - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, biorącą udział w schemacie podatkowym lub w czynności, transakcji lub działaniu będącym elementem schematu podatkowego, w tym promotora lub korzystającego;

18) udostępnieniu - rozumie się przez to przekazanie korzystającemu, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności elektronicznej lub papierowej, lub w jakikolwiek sposób, w tym drogą telefoniczną, teleinformatyczną lub osobiście, informacji o schemacie podatkowym, w szczególności poprzez przedstawienie jego założeń, etapów, mechanizmu funkcjonowania lub wdrażania, lub sposobu uzyskania korzyści podatkowej;

19) uzgodnieniu - rozumie się przez to planowane lub dokonane czynności lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym podzielonych na etapy lub części, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie albo niepowstanie obowiązku podatkowego lub na wysokość zobowiązania podatkowego, przy czym uzgodnienie oznacza również szereg uzgodnień;

20) wdrażaniu - rozumie się przez to dokonywanie czynności faktycznych lub prawnych umożliwiających wykonanie lub zmierzających do wykonania schematu podatkowego, w tym zarządzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, a także przeprowadzanie lub dokonywanie czynności związanych ze schematem podatkowym lub będących jego elementem, także gdy podejmowanie decyzji lub czynności dotyczy wykonania schematu podatkowego przez inny podmiot.

§ 3. W przypadku gdy korzystającym jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

§ 4. Na potrzeby przepisów niniejszego rozdziału przez korzyść podatkową rozumie się także niepowstanie obowiązku albo odsunięcie w czasie powstania obowiązku sporządzania i przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych.

§ 5. Przy ustalaniu podmiotu powiązanego uznaje się, że:

1) jeżeli w zarządzaniu, sprawowaniu kontroli, kapitale lub zyskach tego samego podmiotu uczestniczy, zgodnie z § 2 pkt 10, więcej niż jeden podmiot, wszystkie takie podmioty są podmiotami powiązanymi;

2) jeżeli te same podmioty uczestniczą w zarządzaniu lub sprawowaniu kontroli lub posiadają udział w kapitale lub zyskach, zgodnie z § 2 pkt 10, więcej niż jednego podmiotu, wszystkie takie podmioty są podmiotami powiązanymi;

3) podmiot, który działa wspólnie z drugim podmiotem w odniesieniu do praw głosu lub udziału w kapitale trzeciego podmiotu, jest podmiotem dysponującym prawami głosu w tym trzecim podmiocie lub udziałem w kapitale tego trzeciego podmiotu, które należą do drugiego podmiotu;

4) osoba fizyczna, jej małżonek oraz wstępni i zstępni w linii prostej stanowią jedną osobę.

§ 6. Jeżeli czynności, o których mowa w § 2 pkt 11 lit. a i b, są wykonywane jako obowiązki służbowe pracownika w ramach umowy o pracę, za promotora uznaje się pracodawcę.

§ 7. Jeżeli dla danego schematu podatkowego innego niż schemat podatkowy standaryzowany korzystający jest również promotorem, wykonuje on obowiązki wynikające z niniejszego rozdziału wyłącznie jako korzystający.

§ 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

1) listę krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

2) dzień ogłoszenia wykazu, o którym mowa w pkt 1, na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

- w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tego wykazu na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.”;

25) w art. 86b:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym zgodnie z posiadaną wiedzą w terminie 30 dni:

1) od dnia następnego po udostępnieniu przez siebie schematu podatkowego, od dnia następnego po przygotowaniu przez siebie do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania przez siebie pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, albo

2) od dnia następnego po udzieleniu przez siebie, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowywania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a-1f w brzmieniu:

„§ 1a. Jeżeli promotor, któremu inny promotor lub korzystający zlecił wykonanie czynności wspomagających, przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności, zdał sobie sprawę lub powinien zdawać sobie sprawę, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego podjął się udzielenia bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób czynności wspomagających, może stanowić schemat podatkowy, i nie posiada on potwierdzenia nadania NSP ani potwierdzenia przekazania informacji o tym schemacie podatkowym, może wystąpić na piśmie do podmiotów zlecających mu wykonanie czynności wspomagających o przekazanie mu sporządzonego na piśmie oświadczenia, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego podjął się udzielenia tych czynności, nie stanowi schematu podatkowego.

§ 1b. Jeżeli uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, oświadczenie przekazuje się niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia pisma.

§ 1c. Promotor może wstrzymać się z wykonaniem zleconych mu czynności wspomagających w odniesieniu do schematu podatkowego do dnia otrzymania oświadczenia, potwierdzenia nadania NSP lub informacji, o których mowa w § 3 lub art. 86c § 9, pod warunkiem że wystąpił on o przekazanie mu tego oświadczenia zgodnie z § 1a.

§ 1d. W przypadku, o którym mowa w § 1c, promotor nie ponosi odpowiedzialności cywilnej względem zlecającego mu czynności wspomagające w zakresie związanym ze wstrzymaniem się z wykonaniem tych czynności oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej ze wstrzymaniem się z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia.

§ 1e. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 1b, oświadczenie nie zostało przekazane, domniemywa się, że promotor, któremu zlecono przez innego promotora lub korzystającego wykonanie czynności wspomagających, zdał sobie sprawę, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego podjął się wykonania bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób czynności wspomagających, stanowi schemat podatkowy.

§ 1f. Domniemanie ulega obaleniu, jeżeli po upływie terminu wskazanego w § 1b promotor, któremu zlecono przez innego promotora lub korzystającego wykonanie czynności wspomagających, otrzyma oświadczenie, o którym mowa w § 1c.”,

c) § 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„§ 2. Promotor informuje na piśmie korzystających, którzy zlecili mu wykonanie czynności w ramach uzgodnienia, lub promotorów, którym zlecił wykonanie czynności w ramach uzgodnienia, lub promotorów, którzy zlecili mu wykonanie czynności w ramach uzgodnienia, o:

1) NSP schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, albo

2) odmowie nadania NSP, załączając postanowienie o odmowie nadania NSP, albo

3) unieważnieniu NSP, załączając postanowienie o unieważnieniu NSP

- niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

§ 2a. W przypadku, o którym mowa w art. 86g § 2c, promotor przekazuje innemu uczestnikowi uzgodnienia NSP wraz z załącznikiem zawierającym wyłącznie dane tego uczestnika uzgodnienia.”,

d) po § 2a dodaje się § 2b i 2c w brzmieniu:

„§ 2b. Jeżeli promotor otrzymał potwierdzenie nadania NSP, postanowienie o odmowie nadania NSP albo postanowienie o unieważnieniu NSP, za pośrednictwem innego podmiotu, nie przekazuje informacji, o których mowa w § 2, temu podmiotowi.

§ 2c. W przypadku zlecenia innemu promotorowi wykonania czynności związanych z określonym schematem podatkowym termin przekazania NSP dla tego promotora biegnie od dnia zlecenia mu wykonania tych czynności.”,

e) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. W przypadku gdy w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o schemacie podatkowym Szef Krajowej Administracji Skarbowej nie nadał jeszcze NSP, promotor informuje o tym na piśmie:

1) zlecających mu wykonanie czynności korzystających lub

2) promotorów zlecających mu wykonanie czynności, lub

3) promotorów, wobec których jest zlecającym wykonanie czynności

- załączając dowód przekazania informacji o schemacie podatkowym zawierający informację o identyfikatorze dokumentu oraz dane przekazane w informacji o schemacie podatkowym, o których mowa w art. 86f § 1, w terminie, o którym mowa w § 2, przy czym jeżeli dane, o których mowa w art. 86f § 1, zawierają dane identyfikacyjne osoby fizycznej, promotor przekazuje te dane identyfikacyjne wyłącznie tej osobie fizycznej.

§ 4. W przypadku gdy przekazanie informacji o schemacie podatkowym przez promotora będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, rzecznikiem patentowym lub osobą, która wykonuje swoją działalność zawodową zgodnie z jednym z tytułów zawodowych wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a dyrektywy 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 77 z 14.03.1998, str. 36), naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, jest on zwolniony z obowiązku przekazania tej informacji.”,

f) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 4, promotor niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w § 1, informuje na piśmie zlecającego mu wykonanie czynności promotora, a jeżeli taki nie występuje, to zlecającego mu wykonanie czynności korzystającego, o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz o tym, że nie przekaże tej informacji wraz z danymi, o których mowa w art. 86f § 1, ze względu na obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.”,

g) uchyla się § 5-7,

h) w § 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „informacji o schemacie podatkowym transgranicznym” zastępuje się wyrazami „informacji o schemacie podatkowym”;

26) w art. 86c:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Korzystający przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu mu schematu podatkowego do wdrożenia, od dnia następnego po przygotowaniu schematu podatkowego do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego w odniesieniu do tego korzystającego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jeżeli:

1) promotor nie występuje albo

2) korzystający nie został poinformowany przez promotora o okolicznościach wskazanych w art. 86b § 2 lub 3, albo

3) korzystający został poinformowany o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 86b § 4a przez promotora, z wyłączeniem promotora, wobec którego korzystający nie jest zlecającym.

§ 2. Korzystający, który został poinformowany zgodnie z art. 86b § 4a, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym w terminie, o którym mowa w § 1, również w przypadku, w którym uzgodnienie, w ocenie korzystającego, nie stanowi schematu podatkowego. Przekazując informację o schemacie podatkowym, korzystający weryfikuje dane otrzymane od promotora oraz modyfikuje je dla zapewnienia w tej informacji ich zgodności ze stanem rzeczywistym. Informacja o schemacie podatkowym przekazana przez korzystającego zawiera również dane otrzymane od promotora zgodnie z art. 86b § 4a.”,

b) w § 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „schemacie podatkowym transgranicznym” zastępuje się wyrazami „schemacie podatkowym”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Jeżeli więcej niż jeden korzystający ma obowiązek przekazania informacji o tym samym schemacie podatkowym, obowiązek ten podlega wykonaniu przez korzystającego, który widnieje wyżej na poniższej liście:

1) korzystający, który uzgodnił schemat podatkowy z promotorem,

2) korzystający, który zarządza wdrożeniem schematu podatkowego

- przy czym pozostali korzystający są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli udowodnią, że informacja o tym uzgodnieniu została przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub została przekazana w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi wynikające z art. 8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, w szczególności poprzez przedstawienie potwierdzenia nadania NSP, przy czym przepis art. 86b § 3 stosuje się odpowiednio.”,

d) dodaje się § 5-9 w brzmieniu:

„§ 5. Korzystający, który został poinformowany zgodnie z art. 86b § 4a po upływie terminu, o którym mowa w § 1, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.

§ 6. Korzystający informuje na piśmie innych uczestników uzgodnienia, wobec których jest zlecającym, o:

1) NSP schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, albo

2) odmowie nadania NSP, załączając postanowienie o odmowie nadania NSP, albo

3) unieważnieniu NSP, załączając postanowienie o unieważnieniu NSP

- niezwłocznie po jego otrzymaniu, niepóźniej niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania, przy czym przepis art. 86b § 2a stosuje się odpowiednio.

§ 7. Jeżeli korzystający otrzymał potwierdzenie nadania NSP, postanowienie o odmowie nadania NSP albo postanowienie o unieważnieniu NSP, za pośrednictwem innego podmiotu, nie przekazuje informacji, o których mowa w § 6, temu podmiotowi.

§ 8. W przypadku zlecenia wykonania czynności promotorowi w zakresie tego schematu podatkowego po upływie terminu, o którym mowa w § 6, termin przekazania NSP dla tego promotora biegnie od dnia zlecenia mu wykonania czynności.

§ 9. W przypadku gdy w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o schemacie podatkowym Szef Krajowej Administracji Skarbowej nie nadał jeszcze NSP, korzystający informuje o tym na piśmie innych korzystających i uczestników uzgodnienia oraz promotorów, wobec których jest zlecającym, załączając dowód przekazania informacji o schemacie podatkowym zawierający informację o identyfikatorze dokumentu oraz dane przekazane w informacji o schemacie podatkowym, o których mowa w art. 86f § 1, w terminie, o którym mowa w § 6. Jeżeli dane, o których mowa w art. 86f § 1, zawierają dane identyfikacyjne osoby fizycznej, korzystający przekazuje te dane identyfikacyjne wyłącznie tej osobie fizycznej.”;

27) uchyla się art. 86d;

28) w art. 86da:

a) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Promotor przekazujący informację o schemacie podatkowym jest obowiązany do udzielania na piśmie osobie fizycznej, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, informacji o:”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Promotor przekazujący informację o schemacie podatkowym zawiadamia niezwłocznie na piśmie osobę fizyczną, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa jej danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie to wpłynie negatywnie na ochronę danych osobowych tej osoby fizycznej.”;

29) w art. 86e:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W przypadku gdy więcej niż jeden promotor jest obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym, obowiązek ten spoczywa na wszystkich promotorach. Wykonanie tego obowiązku przez jednego z nich zwalnia pozostałych z obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeżeli posiadają dowód, że informacja o tym schemacie podatkowym została przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub została przekazana w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi wynikające z art. 8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, w szczególności poprzez przedstawienie potwierdzenia nadania NSP. Przepisy art. 86b § 3 i art. 86c § 9 stosuje się odpowiednio.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:

„§ 1a. Promotor posiadający dowód, że informacja o schemacie podatkowym została przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub została przekazana w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi wynikające z art. 8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, w szczególności posiadający potwierdzenie nadania NSP, który nie został wskazany w przekazanej informacji o schemacie podatkowym, przekazuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania potwierdzenia nadania NSP lub otrzymania informacji o danych, które zostały przekazane w informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. 86b § 3, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uzupełnienie przekazanej pierwotnie informacji o schemacie podatkowym, wskazując w nim pełen zakres danych, o których mowa w art. 86f § 1, oraz dodatkowo swoje dane.

§ 1b. Jeżeli informacje na temat uzgodnienia będące w posiadaniu promotora lub korzystającego nie zostały przekazane w informacji o schemacie podatkowym przekazanej przez inny podmiot, promotor lub korzystający w terminie 30 dni od dnia otrzymania potwierdzenia nadania NSP przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uzupełnienie przekazanej pierwotnie informacji o schemacie podatkowym, wskazując w nim NSP nadany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej temu schematowi podatkowemu i pełen zakres danych, o których mowa w art. 86f § 1, ze wskazaniem pominiętych lub zmienionych informacji.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 86b § 8 oraz art. 86c § 3, gdy odpowiednio promotor lub korzystający udowodni, że schemat podatkowy został poprawnie przekazany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi wynikające z art. 8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, jest on zwolniony z obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o tym schemacie podatkowym. Przepis art. 86b § 3 stosuje się odpowiednio.”;

30) w art. 86f:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Informacja o schemacie podatkowym zawiera:

1) NSP, jeżeli został wcześniej nadany schematowi podatkowemu, którego dotyczy przekazywana informacja, w tym nadany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej na podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi wynikające z art. 8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG;

2) podstawę prawną przekazywania informacji o schemacie podatkowym wraz ze wskazaniem, czy przekazujący informację składa ją jako promotor czy jako korzystający, oraz wskazanie jego danych identyfikacyjnych, w tym:

a) firmy (nazwy), adresu siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych - imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania,

b) rezydencji podatkowej, TIN w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, a w przypadku osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dodatkowo wskazanie numeru i serii paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) wskazanie czynności lub zdarzenia, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, oraz ich daty;

4) wskazanie, czy przekazywana informacja o schemacie podatkowym dotyczy schematu podatkowego standaryzowanego;

5) dane identyfikacyjne znanych przekazującemu informację:

a) promotorów, korzystających i podmiotów powiązanych z korzystającym, w przypadkach gdy schemat podatkowy dotyczy osób będących podmiotami powiązanymi z korzystającym lub ma wpływ na podmioty powiązane z korzystającym,

b) innych podmiotów w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na które schemat podatkowy może mieć wpływ lub których może dotyczyć, wraz ze wskazaniem państw członkowskich Unii Europejskiej, z którymi są powiązane takie podmioty

- ze wskazaniem wykonywanych przez te podmioty czynności oraz ich danych, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, z wyłączeniem danych promotorów zwolnionych z obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym ze względu na prawnie chronioną tajemnicę zawodową, będących adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, rzecznikiem patentowym lub osobą, która wykonuje swoją działalność zawodową zgodnie z jednym z tytułów zawodowych wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a dyrektywy 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych;

6) wskazanie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych terytoriów, których może dotyczyć schemat podatkowy;

7) wskazanie cech rozpoznawczych schematu podatkowego;

8) wskazanie podatków, których dotyczy schemat podatkowy;

9) wskazanie przepisów prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w schemacie podatkowym;

10) wskazanie, jakich działań, zdarzeń, transakcji, typów podmiotów oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczy schemat podatkowy;

11) wskazanie nazwy schematu podatkowego, jeżeli ją nadano;

12) streszczenie schematu podatkowego wraz z opisem stosownych ustaleń oraz wskazanie innych informacji, które mogłyby pomóc Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w ocenie potencjalnego ryzyka podatkowego, bez ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego lub ujawnienia informacji, które byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, wraz ze wskazaniem założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi;

13) wskazanie wartości schematu podatkowego;

14) wskazanie szacunkowej wysokości korzyści podatkowej, jeżeli występuje;

15) wskazanie, na jakim etapie znajduje się schemat podatkowy, w szczególności wskazanie informacji o terminach jego udostępniania, przygotowania do wdrożenia lub wdrażania lub informacji o dacie czynności będących elementem schematu podatkowego;

16) wskazanie dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu schematu podatkowego.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Kwoty, o których mowa w § 1 pkt 13 i 14, wyrażone w innej walucie niż złoty, przelicza się na złote według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień przekazania informacji o schemacie podatkowym.”,

c) uchyla się § 2 i 3,

d) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału promotor, który w trakcie tego kwartału udostępnił korzystającemu schemat podatkowy standaryzowany, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej aktualizację informacji o schemacie podatkowym zawierającą nowe informacje podlegające zgłoszeniu, wymienione w § 1 pkt 2 lit. a i b, pkt 5, 6 i 16, które stały się dostępne od czasu poprzedniego zgłoszenia, oraz wskazuje NSP.”;

31) w art. 86g:

a) § 2-3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Po otrzymaniu informacji o schemacie podatkowym Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje NSP, chyba że w przekazanej informacji został już wskazany NSP zgodnie z art. 86f § 1 pkt 1.

§ 2a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej doręcza przekazującemu informację o schemacie podatkowym potwierdzenie nadania NSP zawierające NSP, NZSPT oraz dane wskazane w przekazanej informacji o schemacie podatkowym.

§ 2b. W przypadku gdy przekazującym informację o schemacie podatkowym jest osoba fizyczna, potwierdzenie nadania NSP w zakresie danych identyfikacyjnych przekazującego tę informację zawiera wyłącznie imię i nazwisko oraz TIN w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami tej osoby, a w przypadku osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dodatkowo numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 2c. W przypadku gdy korzystającym, promotorem lub podmiotem, o którym mowa w art. 86f § 1 pkt 5, jest osoba fizyczna, dane identyfikacyjne tego podmiotu są wskazane w potwierdzeniu nadania NSP, przy czym odrębnie ujmuje się dane osobowe jednej osoby fizycznej.

§ 3. Potwierdzenie nadania NSP jest wydawane niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnej informacji o schemacie podatkowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.”,

b) w § 5 po wyrazach „lub ważność NSP” dodaje się wyrazy „nadanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”,

c) dodaje się § 6 i 7 w brzmieniu:

„§ 6. Nadanie NSP jest równoznaczne z potwierdzeniem, że opisane w informacji o schemacie podatkowym uzgodnienie jest schematem podatkowym.

§ 7. Nadanie NSP nie stanowi potwierdzenia, że:

1) przekazana informacja o schemacie podatkowym została wypełniona zgodnie ze stanem rzeczywistym;

2) opisane w przekazanej informacji o schemacie podatkowym zdarzenia, czynności lub sposoby opodatkowania są zgodne z prawem.”;

32) w art. 86h:

a) § 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do przekazującego informacje na podstawie przepisów niniejszego rozdziału o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści zarówno przed nadaniem NSP, jak i po nadaniu NSP, w szczególności w celu automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych.

§ 1a. Promotor lub korzystający przekazujący informację, o której mowa w art. 86b § 1 oraz art. 86c § 1, w terminie 7 dni od dnia jej złożenia może uzupełnić uprzednio przekazane przez siebie dane o schemacie podatkowym również bez wezwania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności jeżeli dane przekazane w dokumencie pierwotnym są niepełne lub zawierają błędy.”,

b) po § 1a dodaje się § 1b i 1c w brzmieniu:

„§ 1b. Uzupełnienie przekazanych danych, o których mowa w § 1 i 1a, następuje przez ponowne przekazanie wymaganych dla danej informacji danych.

§ 1c. Promotor, korzystający lub ich pełnomocnik, który bezzasadnie odmówi lub nie dokona w terminie wyznaczonym w wezwaniu przekazania uzupełnienia lub wyjaśnień, o których mowa w § 1, może zostać ukarany karą porządkową. Karę porządkową nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w trybie i na zasadach określonych w przepisach działu IV rozdziału 22.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wyłącznie w oparciu o informacje przekazane na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, z wyłączeniem czynów polegających na:

1) przekazaniu po terminie informacji, o których mowa w art. 80f § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy;

2) posługiwaniu się unieważnionym NSP.”;

33) w art. 86i:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 30 dni od dnia wpływu informacji o schemacie podatkowym, postanowienie o odmowie nadania NSP, w przypadku stwierdzenia, że:

1) przekazana informacja o schemacie podatkowym nie spełnia wymogów:

a) uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy,

b) określonych w art. 86f § 1 i art. 86n § 1;

2) przekazana informacja o schemacie podatkowym dotyczy uzgodnienia, które zostało wskazane w innej informacji o schemacie podatkowym przekazanej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, spełniającej wymogi, o których mowa w art. 86f § 1 i art. 86n § 1.

§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej unieważnia z urzędu, w drodze postanowienia, NSP w przypadku stwierdzenia:

1) wielokrotnego nadania NSP temu samemu schematowi podatkowemu, rozumianemu jako uzgodnienie, które posiada te same cechy rozpoznawcze i dotyczy tych samych uczestników uzgodnienia;

2) nadania NSP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych;

3) wyjścia na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności, istniejących w dniu nadania NSP, lecz nieznanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w momencie nadania NSP.”,

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze postanowienia, może unieważnić NSP na wniosek przekazującego informację o schemacie podatkowym, w przypadku gdy schematowi podatkowemu przekazanemu w tej informacji NSP został nadany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie przekazania innej informacji o schemacie podatkowym. We wniosku o unieważnienie NSP składający wniosek jest obowiązany wskazać NSP, którego unieważnienia żąda.”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W postanowieniu, o którym mowa w § 2 pkt 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje również właściwy NSP, którym należy się posługiwać w odniesieniu do schematu podatkowego.”,

d) dodaje się § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Zastosowanie się do postanowienia o odmowie nadania NSP, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, ze względu na uznanie, że dane uzgodnienie nie jest schematem podatkowym, nie może szkodzić:

1) przekazującemu informację, o którym mowa w art. 86b § 1 i art. 86c § 1 i 2;

2) uczestnikom tego uzgodnienia.”;

34) uchyla się art. 86ia;

35) w art. 86j:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o stosowaniu schematu podatkowego w terminie do końca czwartego miesiąca następującego po zakończeniu:

1) roku podatkowego:

a) w przypadku korzystającego będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku dochodowego od osób prawnych,

b) podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - w przypadku korzystającego wchodzącego w skład tej podatkowej grupy kapitałowej;

2) roku kalendarzowego - w przypadku korzystającego niebędącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:

„§ 1a. Informacja o stosowaniu schematu podatkowego jest przekazywana dla każdego schematu podatkowego na odrębnym formularzu i zawiera:

1) NSP tego schematu podatkowego;

2) wysokość uzyskanej przez korzystającego w tym roku podatkowym lub kalendarzowym korzyści podatkowej wynikającej z tego schematu podatkowego, jeżeli wystąpiła, a w przypadku braku możliwości wskazania wysokości korzyści podatkowej - szacunkową wysokość korzyści podatkowej.

§ 1b. Kwoty, o których mowa w § 1a pkt 2, wyrażone w innej walucie niż złoty, przelicza się na złote według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień przekazania informacji o stosowaniu schematu podatkowego.”,

c) uchyla się § 2-4,

d) uchyla się § 6;

36) uchyla się art. 86k-86m;

37) w art. 86n:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Informacje, o których mowa w art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, art. 86f § 4 i art. 86j § 1, są opatrywane podpisem elektronicznym i przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2.

§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej informacji, o których mowa w art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, art. 86f § 4 i art. 86j § 1, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,

b) w § 3 wyrazy „art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d § 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1” zastępuje się wyrazami „art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, art. 86f § 4 i art. 86j § 1”;

38) w art. 86na wyrazy „art. 86b-86ia” zastępuje się wyrazami „przepisów niniejszego rozdziału”;

39) art. 86o otrzymuje brzmienie:

„Art. 86o. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 140, art. 208, art. 211-215 oraz działu IV rozdziałów 3, 3a, 5-8, 11, 14, 16 i 22.”;

40) w art. 117ba po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji udzielone na podstawie art. 80a § 1 obejmuje również upoważnienie do podpisywania zawiadomienia, o którym mowa w § 3 pkt 2.”;

41) w art. 119m uchyla się § 3;

42) w art. 119zzl w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) NSP w rozumieniu art. 86a § 2 pkt 6 odnoszący się do uzgodnienia albo wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu celem nadania NSP w rozumieniu art. 86a § 2 pkt 6.”;

43) w art. 133:

a) w § 1 wyrazy „art. 110-117c,” zastępuje się wyrazami „art. 110-117e,”,

b) po § 2c dodaje się § 2d w brzmieniu:

„§ 2d. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie zobowiązań podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo grupy VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług mogą być:

1) spółki, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie utraty przez tę grupę statusu podatnika, albo

2) przedstawiciel grupy VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po utracie przez tę grupę statusu podatnika.”;

44) w art. 138a dodaje się § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Osoba niebędąca stroną, wzywana na podstawie art. 155 § 1 do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, może działać przez pełnomocnika ogólnego lub szczególnego. Przepis art. 138b § 1 stosuje się odpowiednio.”;

45) w art. 138c § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikacyjne mocodawcy, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikacyjne pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy i adres pełnomocnika do doręczeń w kraju. W przypadku pełnomocnika będącego nierezydentem pełnomocnictwo wskazuje także numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada on identyfikatora podatkowego.”;

46) w art. 138d:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego.”,

b) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Pełnomocnik może sam zawiadamiać o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.”;

47) w art. 144 uchyla się § 5;

48) w art. 144b:

a) w § 1 po wyrazach „podpisem osobistym” dodaje się wyrazy „lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego”,

b) uchyla się § 1a;

49) w art. 145:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. W przypadku doręczania w sposób określony w art. 144 § 1b i 1c pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie.”,

b) uchyla się § 2a;

50) w art. 148 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W przypadku doręczania w sposób określony w art. 144 § 1b i 1c osobom fizycznym pisma doręcza się pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju.”;

51) w art. 151 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku doręczania w sposób określony w art. 144 § 1b i 1c osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi.”;

52) w art. 153 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczania pisma w siedzibie organu podatkowego.”;

53) w art. 154a w § 3 wyrazy „dyrektora izby skarbowej” zastępuje się wyrazami „dyrektora izby administracji skarbowej”;

54) w art. 165:

a) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli:

a) stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie lub

b) wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego jest możliwe na podstawie danych znanych organowi podatkowemu z urzędu, a podatnik nie złożył w terminie informacji, o której mowa w przepisach prawa podatkowego;”,

b) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Przepisów § 3 i 3b nie stosuje się do postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty, jeżeli nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji składanej po upływie terminu do jej złożenia. W takim przypadku za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę złożenia tej korekty.”;

55) po art. 199a dodaje się art. 199b w brzmieniu:

„Art. 199b. § 1. Przesłuchanie strony lub świadka przez organ podatkowy może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli organ podatkowy posiada odpowiednie środki techniczne.

§ 2. Przesłuchanie strony lub świadka, w tym również przesłuchanie, o którym mowa w § 1, może zostać utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk albo dźwięk, jeżeli organ podatkowy posiada odpowiednie środki techniczne.

§ 3. Do czynności, o której mowa w § 1 i 2, przepisy art. 76 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wydane na podstawie art. 76 ust. 6 tej ustawy stosuje się odpowiednio.”;

56) w art. 210 § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu osoby upoważnionej do jej wydania zawierać:

1) podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania - w przypadku decyzji w postaci papierowej;

2) wskazanie imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania - w przypadku decyzji w postaci elektronicznej.”;

57) w art. 213 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Odmowa uzupełnienia lub sprostowania decyzji następuje w drodze postanowienia. W takim przypadku termin do wniesienia odwołania od decyzji lub skargi biegnie od dnia doręczenia tego postanowienia.”;

58) w art. 228 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia, jeżeli nie spełnia warunków wynikających z art. 168 § 2, 3 lub 3a lub art. 222.”;

59) w art. 274:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku, podatku naliczonego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 10 000 zł;”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, organ podatkowy doręcza podatnikowi informację o przyczynie korekty oraz związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku, podatku naliczonego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, wysokości straty lub podatku do zapłaty, albo informację o braku takich zmian. Informacja ta zawiera pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu.”,

c) w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Na korektę deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w § 2.”;

60) w art. 293 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe i aktach postępowania w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;”;

61) w art. 294 w § 1:

a) po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

„4b) pracownicy jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowanych, do których podstawowej działalności należy świadczenie usług informatycznych na rzecz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub innych jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) osoby odbywające staż, wolontariat i praktykę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych;”,

c) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) osoby działające w imieniu podmiotów świadczących usługi informatyczne na rzecz organów podatkowych.”;

62) art. 295c otrzymuje brzmienie:

„Art. 295c. Dostęp do informacji o schematach podatkowych oraz innych dokumentów związanych z tymi informacjami, zbieranych na podstawie działu III rozdziału 11a, przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę lub prowadzącemu działalność analityczną i jego przełożonym oraz pracownikowi, funkcjonariuszowi i jego przełożonym przeprowadzającym kontrolę, o której mowa w art. 54 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.”;

63) skreśla się użyty w art. 296 w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 2 w zdaniu pierwszym i drugim i w § 3 oraz w art. 297 w § 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz „sprawa”;

64) w art. 297 w § 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych” zastępuje się wyrazami „organy podatkowe, z wyjątkiem organów podatkowych wymienionych w art. 13 § 1 pkt 3,”,

b) pkt 2b otrzymuje brzmienie:

„2b) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) oraz w dziale Va ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;”,

c) w pkt 4 wyrazy „w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym” zastępuje się wyrazami „w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2024 r. poz. 1264)”,

d) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2026 r. poz. 461);”;

65) w art. 297b wyrazy „Akta sprawy dotyczącej” zastępuje się wyrazami „Akta dotyczące”;

66) w art. 297d dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej mają dostęp do informacji o schematach podatkowych oraz do innych dokumentów związanych z tymi informacjami, zebranych w ramach czynności prowadzonych na podstawie przepisów działu III rozdziału 11a, w celu weryfikacji wykonywania obowiązków wynikających z tych przepisów przez podmioty obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, lub w toku postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe określone w art. 80f ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy.”;

67) w art. 297e w § 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,”,

b) w części wspólnej skreśla się wyrazy „niezawarte w aktach spraw podatkowych”;

68) w art. 298 po pkt 6g dodaje się pkt 6h w brzmieniu:

„6h) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji - w związku ze sprawowanym nadzorem nad dostawcami usług cyfrowych w zakresie wykonywania obowiązków dotyczących zgłaszania incydentów istotnych, wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20, 252 i 815);”;

69) skreśla się użyte w art. 299 w § 1 i 2 oraz w art. 299d wyrazy „spraw podatkowych”;

70) w art. 299 w § 3 pkt 14a otrzymuje brzmienie:

„14a) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia w celu realizacji zadań ustawowych związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;”;

71) w art. 299a wyrazy „oraz art. 299 § 2-4” zastępuje się wyrazami „ , art. 299 § 2-4 i art. 299aa”;

72) po art. 299a dodaje się art. 299aa w brzmieniu:

„Art. 299aa. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia akta, o których mowa w art. 298, oraz informacje, o których mowa w art. 299 § 1:

1) ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej, prowadzonymi przez instytucje i organy Unii Europejskiej;

2) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - w zakresie niezbędnym do reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami i trybunałami międzynarodowymi oraz w postępowaniach przed innymi organami międzynarodowymi;

3) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki - w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia spraw rozpatrywanych w ramach systemu SOLVIT.”;

73) w art. 299b § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może:

1) ujawnić określone informacje objęte tajemnicą skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż tajemnica skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, lub

2) wyrazić zgodę na ujawnienie informacji, o których mowa w pkt 1, przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych lub dyrektorów izb administracji skarbowej, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.

§ 2. Ujawnienie informacji, o których mowa w § 1 pkt 1, lub wyrażenie zgody na ich ujawnienie, o której mowa w § 1 pkt 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego lub gdy ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego.”;

74) art. 299c otrzymuje brzmienie:

„Art. 299c. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom, które na podstawie odrębnych przepisów są obowiązane do przyjęcia zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów (przychodów) lub zaświadczenia albo oświadczenia o niezaleganiu w podatkach, w zakresie niezbędnym do weryfikacji treści oświadczenia.”;

75) w art. 299e:

a) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Szef Krajowej Administracji Skarbowej może udostępniać dane:”,

b) w § 2 po wyrazie „dane” skreśla się wyrazy „niezawarte w aktach spraw podatkowych”,

c) dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dane zawarte w sprawozdaniach finansowych oraz dokumentach ich dotyczących, znajdujące się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 90 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 oraz z 2026 r. poz. 640 i 644).

§ 4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych dane znajdujące się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1759).”;

76) po art. 299j dodaje się art. 299k w brzmieniu:

„Art. 299k. § 1. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz organów podatkowych oraz osoby działające w imieniu tych podmiotów uzyskują dostęp do danych objętych tajemnicą skarbową w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług, wyłącznie w przypadku, gdy usług tych nie da się wykonać bez udostępnienia danych objętych tajemnicą skarbową, a treść zawieranej umowy zapewnia w szczególności, że:

1) podmiotowi, któremu zlecono usługę, określono zasady przetwarzania i ochrony danych prawnie chronionych, w szczególności z uwzględnieniem zasady ograniczenia celu, zasady minimalizacji danych, zasady ograniczenia przechowywania, zasady integralności, zasady poufności i zasady rozliczalności dostępu do danych;

2) zakres udostępnianych danych objętych tajemnicą skarbową zostanie ograniczony przez podmiot zlecający wyłącznie do danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usług informatycznych;

3) dane mogą być wykorzystane wyłącznie do wykonania usług informatycznych objętych umową;

4) po zakończeniu wykonywania usług wynikających z umowy nastąpi odebranie dostępu do danych, a w przypadku przekazania danych - nastąpi zwrot albo trwałe usunięcie danych;

5) podmiot, któremu zlecono usługę, zapewni współpracę w obsłudze zdarzeń mogących stanowić incydenty bezpieczeństwa danych;

6) dane objęte tajemnicą skarbową nie zostaną udostępnione innym osobom bez uzyskania zgody podmiotu zlecającego wykonanie usług informatycznych;

7) sposób świadczenia usług informatycznych przez podmiot, któremu zostaną one zlecone, umożliwi identyfikację osób, które wykonują czynności wymagające dostępu do danych objętych tajemnicą skarbową, i identyfikację oraz pełną rozliczalność dostępu do danych;

8) osoby działające w imieniu lub na rzecz podmiotu wykonującego usługi informatyczne najpóźniej w chwili rozpoczęcia wykonywania czynności wymagających dostępu do danych objętych tajemnicą skarbową złożą przyrzeczenie, o którym mowa w art. 294 § 2.

§ 2. Podmiot oraz osoby, o których mowa w § 1, mogą udostępnić dane objęte tajemnicą skarbową swoim podwykonawcom, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 1, i podmiot zlecający wyrazi zgodę na udostępnienie.”;

77) w art. 306h § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek podatnika składa oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”.