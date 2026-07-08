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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 917
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 26 czerwca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania
- Data ogłoszenia: 2026-07-08
- Data wejścia w życie: 2026-07-08
- Data obowiązywania: 2026-07-08
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej
USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej
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