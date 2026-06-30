§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015, str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109 i 112, Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32, Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38 i 41, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109, 112, 122, 125 i 129, Dz. Urz. UE L 273 z 20.08.2020, str. 16, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 54, Dz. Urz. UE L 194 z 02.06.2021, str. 37, Dz. Urz. UE L 402 z 15.11.2021, str. 65, 69 i 73, Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 54, 57 i 64, Dz. Urz. UE L 245 z 22.09.2022, str. 45 i 48, Dz. Urz. UE L 24 z 26.01.2023, str. 33, Dz. Urz. UE L 176 z 11.07.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 185 z 24.07.2023, str. 26, Dz. Urz. UE L 2024/232 z 10.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1416 z 21.05.2024, Dz. Urz. UE L 2025/1802 z 21.11.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2363 z 21.11.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2364 z 21.11.2025).”;

2) odnośnik nr 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015, str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109 i 112, Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32, Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38 i 41, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109, 112, 122, 125 i 129, Dz. Urz. UE L 273 z 20.08.2020, str. 16, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 54, Dz. Urz. UE L 194 z 02.06.2021, str. 37, Dz. Urz. UE L 402 z 15.11.2021, str. 65, 69 i 73, Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 54, 57 i 64, Dz. Urz. UE L 245 z 22.09.2022, str. 45 i 48, Dz. Urz. UE L 24 z 26.01.2023, str. 33, Dz. Urz. UE L 176 z 11.07.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 185 z 24.07.2023, str. 26, Dz. Urz. UE L 2024/232 z 10.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1416 z 21.05.2024, Dz. Urz. UE L 2025/1802 z 21.11.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2363 z 21.11.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2364 z 21.11.2025.”.