REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 877

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 30 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215 oraz z 2025 r. poz. 1826) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015, str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109 i 112, Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32, Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38 i 41, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109, 112, 122, 125 i 129, Dz. Urz. UE L 273 z 20.08.2020, str. 16, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 54, Dz. Urz. UE L 194 z 02.06.2021, str. 37, Dz. Urz. UE L 402 z 15.11.2021, str. 65, 69 i 73, Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 54, 57 i 64, Dz. Urz. UE L 245 z 22.09.2022, str. 45 i 48, Dz. Urz. UE L 24 z 26.01.2023, str. 33, Dz. Urz. UE L 176 z 11.07.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 185 z 24.07.2023, str. 26, Dz. Urz. UE L 2024/232 z 10.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1416 z 21.05.2024, Dz. Urz. UE L 2025/1802 z 21.11.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2363 z 21.11.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2364 z 21.11.2025).”;

2) odnośnik nr 4 otrzymuje brzmienie:

4) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015, str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109 i 112, Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32, Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38 i 41, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109, 112, 122, 125 i 129, Dz. Urz. UE L 273 z 20.08.2020, str. 16, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 54, Dz. Urz. UE L 194 z 02.06.2021, str. 37, Dz. Urz. UE L 402 z 15.11.2021, str. 65, 69 i 73, Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 54, 57 i 64, Dz. Urz. UE L 245 z 22.09.2022, str. 45 i 48, Dz. Urz. UE L 24 z 26.01.2023, str. 33, Dz. Urz. UE L 176 z 11.07.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 185 z 24.07.2023, str. 26, Dz. Urz. UE L 2024/232 z 10.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1416 z 21.05.2024, Dz. Urz. UE L 2025/1802 z 21.11.2025, Dz. Urz. UE L 2025/2363 z 21.11.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2364 z 21.11.2025.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża:

1) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/1802 z dnia 8 września 2025 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (Dz. Urz. UE L 2025/1802 z 21.11.2025);

2) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2363 z dnia 8 września 2025 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w komponentach szklanych lub ceramicznych (Dz. Urz. UE L 2025/2363 z 21.11.2025);

3) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2364 z dnia 8 września 2025 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali, aluminium i miedzi (Dz. Urz. UE L 2025/2364 z 21.11.2025).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1924, z 2022 r. poz. 937, 1361 i 2017, z 2023 r. poz. 369 i 1761 oraz z 2024 r. poz. 117, 1138 i 1932.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-30
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 862

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 863

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 865

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu &#8222;Dobry start&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 866

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 867

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 868

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 869

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 871

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 872

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu wspierającym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 873

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uregulowaniem funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 864

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej objętych centralną elektroniczną rejestracją

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 874

USTAWA z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 875

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 876

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 877

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 854

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 858

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 861

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie opłat za wydanie oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 855

REKLAMA