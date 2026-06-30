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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 870

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2025 r. poz. 417 i 1259 oraz z 2026 r. poz. 267 i 785) w § 4 w ust. 1 i w § 7 wyrazy „30 czerwca” zastępuje się wyrazami „31 lipca”.

§ 2.

Do spraw dotyczących udzielania wsparcia w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

1. Przedsięwzięcie objęte wsparciem, o którym mowa w § 2, w przypadku którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarto umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, może zostać zrealizowane po dniu 30 czerwca 2026 r., ale przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, poniesione przez wnioskodawcę po upływie terminu realizacji przedsięwzięcia określonego w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale przed upływem terminu określonego w § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za koszty kwalifikowalne.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. M. Gromadzka

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-30
  • Data wejścia w życie: 2026-06-30
  • Data obowiązywania: 2026-06-30
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