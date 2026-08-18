Art. 1.

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2025 r. poz. 1156) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 1a skreśla się wyrazy „wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obiekt energetyki jądrowej:

a) elektrownię jądrową,

b) działające na potrzeby energetyki jądrowej: zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych, zakład wydobywania rud uranu lub toru ze złóż oraz ich wstępnego przetwarzania lub składowisko odpadów promieniotwórczych

- wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi.”;

2) w art. 3a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 18a ust. 1.”;

3) w art. 3b w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „zakładu do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania” zastępuje się wyrazami „zakładu wydobywania rud uranu lub toru ze złóż oraz ich wstępnego przetwarzania”;

4) w art. 3f ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, nastąpiło bez uzyskania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, decyzja zasadnicza wygasa, a wykonanie wydanych na jej podstawie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 18a ust. 1, ulega wstrzymaniu.”;

5) w art. 15:

a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepisu art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego nie stosuje się.”,

b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „pozwolenia na budowę” zastępuje się wyrazami „pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej”,

c) w ust. 4b wyrazy „przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami „przepisu art. 35 ust. 5 pkt 3”,

d) w ust. 5 skreśla się wyrazy „inwestycji w zakresie budowy”,

e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1, dla zakresu robót budowlanych objętych tym pozwoleniem nie wydaje się pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ust. 1.”;

6) w art. 17 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1, dla zakresu robót budowlanych lub innych prac objętych tym pozwoleniem nie wydaje się pozwolenia na prace przygotowawcze.”;

7) po art. 17 dodaje się art. 17a-17c w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, którymi są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego oraz inne prace, również niedotyczące obiektów budowlanych, do których przepisy prawa budowlanego dotyczące robót budowlanych stosuje się odpowiednio:

1) niewymagające zezwolenia Prezesa Agencji na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, obejmujące prace:

a) polegające na wykonaniu robót ziemnych, w tym wykonaniu nasypów, głębokich wykopów pod budowę obiektów budowlanych wchodzących w skład obiektu energetyki jądrowej lub z nim powiązanych oraz wzmocnieniu skarp i nasypów,

b) związane z odwodnieniem terenu, w tym wykonanie systemów zabezpieczających przed napływem wód gruntowych do wykopu oraz instalacji odpompowania wody,

c) polegające na wykonaniu zbiorników przeciwpożarowych oraz zbiorników na wody opadowe i roztopowe,

d) polegające na budowie:

- budynków i placów montażowych, placów składowych, betoniarni, warsztatów zbrojeniowych i magazynów na potrzeby zaplecza budowy,

- dróg oraz bocznic kolejowych,

- komór startowych na potrzeby budowy kanałów,

e) polegające na budowie systemu wody cyrkulacyjnej, o ile inwestor uzyskał ogólną opinię Prezesa Agencji, o której mowa w art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oceniającą ten system jako niemający istotnego znaczenia ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną;

2) wymagające zezwolenia Prezesa Agencji na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, obejmujące:

a) prace polegające na wzmocnieniu, hydroizolacji lub stabilizacji podłoża gruntowego pod budowę obiektów budowlanych wchodzących w skład obiektu energetyki jądrowej, w tym przez zastosowanie betonu podkładowo-wyrównawczego, oraz wykonaniu konstrukcji oporowych fundamentów obiektu energetyki jądrowej lub jego części i montażu konstrukcji oporowych,

b) inne niż określone w lit. a prace służące posadowieniu obiektu energetyki jądrowej lub obiektów budowlanych wchodzących w jego skład, w tym montaż klatek zbrojeniowych, elementów osadzonych w klatkach zbrojeniowych oraz niezbędnych instalacji.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:

1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

2) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

3) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany przygotowane dla części zamierzenia budowlanego, której dotyczy wniosek;

4) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

5) pozwolenie wodnoprawne lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wodnoprawnego - jeżeli to pozwolenie lub to zgłoszenie są wymagane;

6) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e - również ogólną opinię Prezesa Agencji, o której mowa w art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Pozwolenie wodnoprawne lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wodnoprawnego, o których mowa w ust. 2 pkt 5, mogą być przedłożone przez inwestora w trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.

5. Prace określone w ust. 1 objęte pozwoleniem na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej nie wymagają zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

Art. 17b. 1. Pozwolenie na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o których mowa w art. 17a ust. 1, wydaje wojewoda na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

2. W przypadku objęcia wnioskiem, o którym mowa w art. 17a ust. 1, prac, o których mowa w art. 17a ust. 1 pkt 2, warunkiem wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej jest przedłożenie przez inwestora zezwolenia Prezesa Agencji na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. Zezwolenie Prezesa Agencji na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, może być przedłożone w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w ust. 1.

3. Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, 2 i 3, art. 8, art. 10 oraz art. 15 ust. 4b, 6 i 7.

4. Do pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej przepisy art. 15 ust. 3 oraz art. 16 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub pozwolenia na prace przygotowawcze, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dla zakresu robót budowlanych lub innych prac objętych tymi pozwoleniami nie wydaje się pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.

Art. 17c. 1. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, nie wyklucza możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1, dla tego samego obiektu energetyki jądrowej i wydania decyzji w tej sprawie. Przepisów art. 97 § 1 pkt 4 i art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1, nie wyklucza możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, dla tego samego obiektu energetyki jądrowej i wydania decyzji w tej sprawie. Przepisów art. 97 § 1 pkt 4 i art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.”;

8) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenie na użytkowanie obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na wniosek inwestora pozwolenie na użytkowanie może zostać wydane dla części obiektu energetyki jądrowej. Przepisów art. 55 ust. 1b oraz art. 59a ust. 2 pkt 2 lit. e i pkt 2a Prawa budowlanego nie stosuje się.”,

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „inwestycji w zakresie budowy”;

9) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Pozwolenie na użytkowanie w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Pozwolenie na użytkowanie w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej wydaje się również dla niebędącej obiektem budowlanym części zamierzenia budowlanego objętego pozwoleniem na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1.

3. Do pozwolenia na użytkowanie w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej i postępowania w sprawie jego wydania przepisy art. 18 ust. 1a-3 stosuje się odpowiednio.”;

10) w art. 20:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 wyrazy „45 dni” zastępuje się wyrazami „90 dni”;

11) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nieruchomościami objętymi pozwoleniem na prace przygotowawcze, pozwoleniem na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej lub pozwoleniem na budowę obiektu energetyki jądrowej jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.

2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania pozwolenia na prace przygotowawcze, pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej lub pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej porozumienie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zawarte, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o ustalenie, w drodze decyzji, terminu i warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.”;

12) w art. 35:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 18a ust. 1”,

b) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1 lub art. 18a ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od tych decyzji organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1 lub art. 18a ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.”;

13) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1 oraz art. 19 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.”;

14) w art. 37 w ust. 3a po wyrazach „art. 15 ust. 1” dodaje się wyrazy „i art. 17b ust. 1”;

15) w art. 38:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pozwoleniu na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej oraz o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej oraz o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.”;

16) w art. 39:

a) skreśla się użyte w ust. 1a, 2a i 2b wyrazy „w zakresie budowy”,

b) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Przepisy ust. 1a, 2a i 2b stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze oraz decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze, decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej.”;

17) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 lub art. 17b ust. 1, jest obowiązany za zgodą strony, na której rzecz decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, o którym mowa w art. 3a ust. 2, jeżeli podmiot ten przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i uzyskał przeniesienie decyzji zasadniczej.”;

18) w art. 53 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „i art. 17” zastępuje się wyrazami „ , art. 17-17c i art. 18a”.