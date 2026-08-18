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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1097
USTAWA
z dnia 3 lipca 2026 r.
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw1), 2)
Art. 1.
1) w art. 2:
a) w pkt 1a skreśla się wyrazy „wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) obiekt energetyki jądrowej:
a) elektrownię jądrową,
b) działające na potrzeby energetyki jądrowej: zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych, zakład wydobywania rud uranu lub toru ze złóż oraz ich wstępnego przetwarzania lub składowisko odpadów promieniotwórczych
- wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi.”;
2) w art. 3a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 18a ust. 1.”;
3) w art. 3b w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „zakładu do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania” zastępuje się wyrazami „zakładu wydobywania rud uranu lub toru ze złóż oraz ich wstępnego przetwarzania”;
4) w art. 3f ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, nastąpiło bez uzyskania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, decyzja zasadnicza wygasa, a wykonanie wydanych na jej podstawie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 18a ust. 1, ulega wstrzymaniu.”;
5) w art. 15:
a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Przepisu art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego nie stosuje się.”,
b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „pozwolenia na budowę” zastępuje się wyrazami „pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej”,
c) w ust. 4b wyrazy „przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami „przepisu art. 35 ust. 5 pkt 3”,
d) w ust. 5 skreśla się wyrazy „inwestycji w zakresie budowy”,
e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W przypadku wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1, dla zakresu robót budowlanych objętych tym pozwoleniem nie wydaje się pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ust. 1.”;
6) w art. 17 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1, dla zakresu robót budowlanych lub innych prac objętych tym pozwoleniem nie wydaje się pozwolenia na prace przygotowawcze.”;
7) po art. 17 dodaje się art. 17a-17c w brzmieniu:
„Art. 17a. 1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, którymi są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego oraz inne prace, również niedotyczące obiektów budowlanych, do których przepisy prawa budowlanego dotyczące robót budowlanych stosuje się odpowiednio:
1) niewymagające zezwolenia Prezesa Agencji na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, obejmujące prace:
a) polegające na wykonaniu robót ziemnych, w tym wykonaniu nasypów, głębokich wykopów pod budowę obiektów budowlanych wchodzących w skład obiektu energetyki jądrowej lub z nim powiązanych oraz wzmocnieniu skarp i nasypów,
b) związane z odwodnieniem terenu, w tym wykonanie systemów zabezpieczających przed napływem wód gruntowych do wykopu oraz instalacji odpompowania wody,
c) polegające na wykonaniu zbiorników przeciwpożarowych oraz zbiorników na wody opadowe i roztopowe,
d) polegające na budowie:
- budynków i placów montażowych, placów składowych, betoniarni, warsztatów zbrojeniowych i magazynów na potrzeby zaplecza budowy,
- dróg oraz bocznic kolejowych,
- komór startowych na potrzeby budowy kanałów,
e) polegające na budowie systemu wody cyrkulacyjnej, o ile inwestor uzyskał ogólną opinię Prezesa Agencji, o której mowa w art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oceniającą ten system jako niemający istotnego znaczenia ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną;
2) wymagające zezwolenia Prezesa Agencji na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, obejmujące:
a) prace polegające na wzmocnieniu, hydroizolacji lub stabilizacji podłoża gruntowego pod budowę obiektów budowlanych wchodzących w skład obiektu energetyki jądrowej, w tym przez zastosowanie betonu podkładowo-wyrównawczego, oraz wykonaniu konstrukcji oporowych fundamentów obiektu energetyki jądrowej lub jego części i montażu konstrukcji oporowych,
b) inne niż określone w lit. a prace służące posadowieniu obiektu energetyki jądrowej lub obiektów budowlanych wchodzących w jego skład, w tym montaż klatek zbrojeniowych, elementów osadzonych w klatkach zbrojeniowych oraz niezbędnych instalacji.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:
1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
2) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
3) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany przygotowane dla części zamierzenia budowlanego, której dotyczy wniosek;
4) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
5) pozwolenie wodnoprawne lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wodnoprawnego - jeżeli to pozwolenie lub to zgłoszenie są wymagane;
6) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e - również ogólną opinię Prezesa Agencji, o której mowa w art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Pozwolenie wodnoprawne lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wodnoprawnego, o których mowa w ust. 2 pkt 5, mogą być przedłożone przez inwestora w trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.
5. Prace określone w ust. 1 objęte pozwoleniem na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej nie wymagają zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
Art. 17b. 1. Pozwolenie na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o których mowa w art. 17a ust. 1, wydaje wojewoda na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2. W przypadku objęcia wnioskiem, o którym mowa w art. 17a ust. 1, prac, o których mowa w art. 17a ust. 1 pkt 2, warunkiem wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej jest przedłożenie przez inwestora zezwolenia Prezesa Agencji na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. Zezwolenie Prezesa Agencji na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, może być przedłożone w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w ust. 1.
3. Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, 2 i 3, art. 8, art. 10 oraz art. 15 ust. 4b, 6 i 7.
4. Do pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej przepisy art. 15 ust. 3 oraz art. 16 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub pozwolenia na prace przygotowawcze, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dla zakresu robót budowlanych lub innych prac objętych tymi pozwoleniami nie wydaje się pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.
Art. 17c. 1. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, nie wyklucza możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1, dla tego samego obiektu energetyki jądrowej i wydania decyzji w tej sprawie. Przepisów art. 97 § 1 pkt 4 i art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
2. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1, nie wyklucza możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, dla tego samego obiektu energetyki jądrowej i wydania decyzji w tej sprawie. Przepisów art. 97 § 1 pkt 4 i art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.”;
8) w art. 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pozwolenie na użytkowanie obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na wniosek inwestora pozwolenie na użytkowanie może zostać wydane dla części obiektu energetyki jądrowej. Przepisów art. 55 ust. 1b oraz art. 59a ust. 2 pkt 2 lit. e i pkt 2a Prawa budowlanego nie stosuje się.”,
c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „inwestycji w zakresie budowy”;
9) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Pozwolenie na użytkowanie w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2. Pozwolenie na użytkowanie w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej wydaje się również dla niebędącej obiektem budowlanym części zamierzenia budowlanego objętego pozwoleniem na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 17b ust. 1.
3. Do pozwolenia na użytkowanie w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej i postępowania w sprawie jego wydania przepisy art. 18 ust. 1a-3 stosuje się odpowiednio.”;
10) w art. 20:
a) uchyla się ust. 2,
b) w ust. 3 wyrazy „45 dni” zastępuje się wyrazami „90 dni”;
11) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nieruchomościami objętymi pozwoleniem na prace przygotowawcze, pozwoleniem na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej lub pozwoleniem na budowę obiektu energetyki jądrowej jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania pozwolenia na prace przygotowawcze, pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej lub pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej porozumienie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zawarte, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o ustalenie, w drodze decyzji, terminu i warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.”;
12) w art. 35:
a) w ust. 1 wyrazy „art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 18a ust. 1”,
b) ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„1c. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1 lub art. 18a ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od tych decyzji organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1, art. 17b ust. 1, art. 18 ust. 1 lub art. 18a ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.”;
13) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17b ust. 1 oraz art. 19 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.”;
14) w art. 37 w ust. 3a po wyrazach „art. 15 ust. 1” dodaje się wyrazy „i art. 17b ust. 1”;
15) w art. 38:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pozwoleniu na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej oraz o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej oraz o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.”;
16) w art. 39:
a) skreśla się użyte w ust. 1a, 2a i 2b wyrazy „w zakresie budowy”,
b) ust. 2c otrzymuje brzmienie:
„2c. Przepisy ust. 1a, 2a i 2b stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze oraz decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze, decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej.”;
17) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 lub art. 17b ust. 1, jest obowiązany za zgodą strony, na której rzecz decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, o którym mowa w art. 3a ust. 2, jeżeli podmiot ten przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i uzyskał przeniesienie decyzji zasadniczej.”;
18) w art. 53 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „i art. 17” zastępuje się wyrazami „ , art. 17-17c i art. 18a”.
Art. 2.
1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:
„1) Niniejsza ustawa wdraża:
1) dyrektywę Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (Dz. Urz. UE L 337 z 05.12.2006, str. 21);
2) dyrektywę Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42);
3) dyrektywę Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48);
4) dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80);
5) dyrektywę Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42).”;
2) w art. 3 po pkt 50b dodaje się pkt 50c w brzmieniu:
„50c) wstępne roboty budowlane przy obiekcie energetyki jądrowej - wstępne roboty budowlane przy obiekcie energetyki jądrowej, o których mowa w art. 17a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2025 r. poz. 1156 oraz z 2026 r. poz. 1097);”;
3) po art. 36k dodaje się art. 36l w brzmieniu:
„Art. 36l. 1. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie obiektem energetyki jądrowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących inwestor może zwrócić się do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, zwanego dalej „zezwoleniem na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej”.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, jej siedzibę i adres;
2) w przypadku przedsiębiorców - numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada;
3) opis zakresu i miejsca wykonywania wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty określone w załączniku nr 7 do ustawy.
4. Zezwolenie na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej wydaje się po stwierdzeniu, że:
1) występująca o nie jednostka organizacyjna zapewni bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia materiałów jądrowych;
2) występująca o nie jednostka organizacyjna posiada środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną oraz ochronę fizyczną lub posiada możliwość pozyskania tych środków;
3) czynności związane z realizacją wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej będą wykonywane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;
4) lokalizacja obiektu jądrowego będącego równocześnie obiektem energetyki jądrowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej podczas budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji tego obiektu, a także przeprowadzenie sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;
5) zakres wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej określony we wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej jest zgodny z art. 17a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
6) wstępne roboty budowlane przy obiekcie energetyki jądrowej będą prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną.
5. Prezes Agencji rozpatruje wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w ust. 1, po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 1 500 000 zł.
6. Opłata, o której mowa w ust. 5, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki.
7. Do zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej przepisy art. 5 ust. 1b-2, 7, 7a, 7c, 9, 11-13 i 15, art. 36d ust. 2a, art. 39e ust. 1-2e, art. 39i ust. 1 oraz art. 39ia stosuje się odpowiednio.
8. Prezes Agencji przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej zasięga opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie projektu systemu ochrony fizycznej, o którym mowa w załączniku nr 7 do ustawy.
9. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydaje opinię, o której mowa w ust. 8, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia o jej wydanie. Opinia nie wymaga formy postanowienia i nie podlega zaskarżeniu. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydaje pozytywną opinię, jeżeli projektowany system ochrony fizycznej zapewni odpowiedni poziom zabezpieczenia z uwagi na bezpieczeństwo państwa.
10. Prezes Agencji po przeprowadzonej ocenie dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w ust. 1, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 8, wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej w terminie 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
11. Do zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej przepisy ust. 9 i art. 5 ust. 1b-2, 7, 7a, 7c, 9, 11-13 i 15 oraz art. 39e ust. 1-2e stosuje się odpowiednio.
12. Stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej lub jego zmiany jest wyłącznie inwestor.
13. W postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej przepisy art. 39d stosuje się odpowiednio, przy czym ogłoszeniu podlega skrócony raport z oceny bezpieczeństwa dla tej części zamierzenia budowlanego, której dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia. Termin składania uwag, o którym mowa w art. 39d ust. 1 pkt 3, wynosi 14 dni.
14. Zezwolenie na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej zawiera, jeżeli jest to niezbędne, określenie warunków wykonywania działalności objętej tym zezwoleniem.
15. Jeżeli w toku wykonywania wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej powstanie konieczność dokonania odstępstwa od wymagań zawartych w zezwoleniu na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, odstępstwo takie wymaga:
1) uzyskania zgody Prezesa Agencji - w przypadku gdy odstępstwo jest istotne, to znaczy ma wpływ na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną lub zabezpieczenia materiałów jądrowych;
2) uprzedniego poinformowania Prezesa Agencji - w przypadku gdy odstępstwo nie ma wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną lub zabezpieczenia materiałów jądrowych.
16. Prezes Agencji może określić w zgodzie, o której mowa w ust. 15 pkt 1, warunki, na jakich można dokonać odstępstwa od wymagań zawartych w zezwoleniu na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.
17. W przypadku niewystąpienia o zgodę, o której mowa w ust. 15 pkt 1, Prezes Agencji, kierując się względami bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczenia materiałów jądrowych, może w drodze decyzji administracyjnej zakazać dokonania odstępstwa od wymagań zawartych w zezwoleniu na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.
18. W przypadku niepoinformowania Prezesa Agencji o odstępstwie, o którym mowa w ust. 15 pkt 2, Prezes Agencji, kierując się względami bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczenia materiałów jądrowych, może w drodze decyzji administracyjnej zakazać dokonania odstępstwa od wymagań zawartych w zezwoleniu na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej albo nakazać przywrócenie stanu wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej do stanu sprzed dokonania odstępstwa.
19. Prezes Agencji sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nad wykonywaniem wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej na zasadach określonych w rozdziale 9, dotyczących nadzoru i kontroli nad obiektami jądrowymi.
20. Kontrola wykonawców prac prowadzonych w ramach wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej odbywa się na zasadach określonych w art. 37.
21. Zezwolenie na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej oraz zgoda, o której mowa w ust. 15 pkt 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.”;
4) art. 38e otrzymuje brzmienie:
„Art. 38e. W postępowaniach, o których mowa w art. 36l, art. 37 ust. 5 i 6, art. 37b, art. 37c ust. 3 i 4, art. 37d, art. 37e ust. 8, art. 38b ust. 2, art. 38c ust. 1 i art. 38d ust. 7, przepisu art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) nie stosuje się.”;
5) w art. 39k uchyla się ust. 3;
6) w art. 39ka skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2025 r. poz. 1156)”;
7) dodaje się załącznik nr 7 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy.
Art. 3.
1) w ust. 1 w pkt 19 po wyrazach „zezwolenia na budowę obiektu jądrowego” dodaje się wyrazy „ , zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej”;
2) w ust. 5a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego lub zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.”.
Art. 4.
1) art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1;
2) art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 5.
1) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej,
2) decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji,
3) zezwolenia na wejście na teren nieruchomości,
4) pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej,
5) pozwolenia na prace przygotowawcze,
6) pozwolenia na użytkowanie obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej
- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
2. W przypadku wydania zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie objętym tym zezwoleniem organ umarza będące w toku postępowanie w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.
3. W przypadku wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, dla obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie objętym tym zezwoleniem organ umarza będące w toku postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 36l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.
4. Przepisów art. 97 § 1 pkt 4 i art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) nie stosuje się do postępowań w sprawie wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, oraz do tych zezwoleń.
Art. 9.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42).
2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Załącznik do ustawy z dnia 3 lipca 2026 r.
(Dz. U. poz. 1097)
WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONANIE WSTĘPNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY OBIEKCIE ENERGETYKI JĄDROWEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 36L UST. 1
1) decyzja zasadnicza, o której mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
2) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
3) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
4) składające się z części opisowej i rysunkowej opracowanie projektowe dotyczące części zamierzenia budowlanego objętego wnioskiem, zawierające w zależności od zakresu wniosku:
a) w części opisowej:
- rodzaj i kategorię obiektu budowlanego,
- zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego,
- charakterystykę parametrów zamierzenia budowlanego:
- - kubaturę, wysokość, długość, szerokość, średnicę,
- - szacowaną powierzchnię zabudowy,
- - liczbę kondygnacji oraz zakładany poziom posadowienia,
- - inne dane niż wskazane w podwójnym tiret pierwszym-trzecim niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- opis wpływu, jaki będzie wywierać na środowisko zamierzenie budowlane objęte wnioskiem,
- informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
- dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu,
b) w części rysunkowej - z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie pionowym i poziomym:
- w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budynki:
- - rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego i rozwiązań architektoniczno-budowlanych,
- - charakterystyczne przekroje w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami,
- w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego obiekty budowlane inne niż budynki:
- - rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów,
- - charakterystyczne przekroje,
- - widoki;
5) opinia Prezesa Agencji, o której mowa w art. 5b ust. 3a ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, lub wyprzedzająca opinia Prezesa Agencji, o której mowa w art. 36a ust. 1, dotycząca spełnienia wymagań, o których mowa w art. 36l ust. 4 pkt 4, a w przypadku gdy opinie nie wskazują na spełnienie tych wymagań - także uzupełniony wstępny raport lokalizacyjny lub raport lokalizacyjny wykazujące spełnienie wymagań, o których mowa w art. 36l ust. 4 pkt 4;
6) plan sytuacyjny lokalizacji wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
7) model osiadania obiektu, którego dotyczą wstępne roboty budowlane przy obiekcie energetyki jądrowej objęte wnioskiem, ze wskazaniem danych wykorzystanych do jego sporządzenia oraz metody jego weryfikacji, zawierający:
a) określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych,
b) określenie oddziaływań od gruntu,
c) przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego,
d) obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności,
e) prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie,
f) określenie wpływu wód gruntowych na obiekt budowlany i niezbędnych sposobów przeciwdziałania negatywnym oddziaływaniom,
g) ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów;
8) informacja o przedmiocie i zakresie niezbędnych do uzyskania zgód wodnoprawnych na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej;
9) raport z oceny bezpieczeństwa dla tej części zamierzenia budowlanego, której dotyczy wniosek, zawierający co najmniej:
a) informacje na temat ogólnych aspektów projektowych dotyczących wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
b) opis technologii, surowców i materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, które będą zastosowane w trakcie prowadzonych wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej, w szczególności specyfikacje techniczne, wykaz wymaganych certyfikatów oraz atestów, a także metodykę produkcji tych materiałów, ich transportu, przechowywania oraz montażu, w tym na terenie prowadzenia wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej,
c) informacje wraz z wynikami ocen bezpieczeństwa dotyczące wpływu wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną,
d) podsumowanie przeprowadzonych ocen bezpieczeństwa dotyczących wpływu wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną oraz wnioski z nich wynikające;
10) dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o której mowa w art. 36k ust. 2 pkt 1-7 oraz 10, uzupełniona o dokumentację systemu jakości prowadzonych prac dla tej części zamierzenia budowlanego, której dotyczy wniosek;
11) projekt systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego będącego równocześnie obiektem energetyki jądrowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących odnoszący się do obiektu w fazie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej;
12) dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 36l ust. 5;
13) skrócony raport z oceny bezpieczeństwa dla tej części zamierzenia budowlanego, której dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia, obejmujący co najmniej:
a) informacje na temat ogólnych aspektów projektowych dotyczących wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej,
b) podsumowanie wyników ocen bezpieczeństwa dotyczących wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej w zakresie wpływu tych robót na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną;
14) informacje lub dokumenty wykazujące, że wnioskodawca posiada środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną oraz ochronę fizyczną lub że ma możliwość pozyskania tych środków;
15) opis planowanego sposobu finansowania realizacji wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej;
16) raport zawierający symulację niezbędnych potrzeb finansowych na etapie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej.
- Data ogłoszenia: 2026-08-18
- Data wejścia w życie: 2026-09-02
- Data obowiązywania: 2026-09-02
- USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
- USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
- USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
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