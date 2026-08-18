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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1099
USTAWA
z dnia 17 lipca 2026 r.
o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Prawo o notariacie
Art. 1.
1) w art. 2 w ust. 1 i 2 wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw wewnętrznych”;
2) w art. 5 wyrazy „Ministra Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw wewnętrznych”;
3) w art. 8a po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:
„1a. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, notariusz realizuje poprzez umieszczenie elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwanym dalej „Repozytorium”, w formacie umożliwiającym elektroniczne przeszukiwanie ich treści określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 92a § 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2026 r. poz. 614 i 1099).
1b. Krajowa Rada Notarialna zapewnia niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów umieszczonych przez notariuszy w Repozytorium na podstawie ust. 1a.
1c. Za umieszczenie na podstawie ust. 1a elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów w Repozytorium notariusz pobiera od stron czynności notarialnej opłatę, którą przekazuje Krajowej Radzie Notarialnej.
1d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:
1) okres przechowywania elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów, o których mowa w ust. 1, w Repozytorium,
2) sposób uiszczania i wysokość opłaty za umieszczenie elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów, o których mowa w ust. 1, w Repozytorium
- mając na względzie konieczność zapewnienia wykonywania obowiązków przez notariuszy i Krajową Radę Notarialną, jak również wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia Repozytorium oraz jego niedochodowy charakter i niezbędny rozwój.”.
Art. 2.
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej „Repozytorium”, w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne elektroniczne dokumenty. Krajowa Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium, oraz bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Elektroniczne wypisy z aktów notarialnych innych niż określone w § 2 oraz inne elektroniczne dokumenty umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego. Notariusz opatruje wypis lub inny dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
3) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„§ 6. Z chwilą umieszczenia elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego lub innego elektronicznego dokumentu w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego lub innego dokumentu oraz wydaje stronie aktu, o której mowa w § 2, drugi egzemplarz zawiadomienia.
§ 7. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego oraz innego elektronicznego dokumentu,
2) warunki organizacyjno-techniczne ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium oraz przechowywania,
3) tryb informowania Ministra Sprawiedliwości i podmiotów wymienionych w § 1 o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium
- uwzględniając minimalne wymagania dotyczące rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.”.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-08-18
- Data wejścia w życie: 2026-11-19
- Data obowiązywania: 2026-11-19
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