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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1100
USTAWA
z dnia 17 lipca 2026 r.
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 23 lutego 2026 r.
Tekst pierwotny
Art. 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 23 lutego 2026 r.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-08-18
- Data wejścia w życie: 2026-09-02
- Data obowiązywania: 2026-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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