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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1100

USTAWA

z dnia 17 lipca 2026 r.

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 23 lutego 2026 r.

Tekst pierwotny

Art. 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 23 lutego 2026 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-18
  • Data wejścia w życie: 2026-09-02
  • Data obowiązywania: 2026-09-02
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