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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1102

USTAWA

z dnia 17 lipca 2026 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884) uchyla się art. 47a i art. 47b.

Art. 2.

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Funduszem”, w celu realizacji programów, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, może nieodpłatnie przekazywać na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne, sprzęt, urządzenia, pojazdy, oprogramowanie oraz inne wyroby, w tym medyczne, służące zwiększaniu, utrzymaniu lub poprawie możliwości funkcjonalnych osób niepełnosprawnych, udostępnione Funduszowi w ramach rezerwy strategicznej na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 733 i 815).

2. Prezes Zarządu Funduszu dokonuje likwidacji udostępnionej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Do decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczącej udostępnionej rezerwy strategicznej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes Zarządu Funduszu wydaje z urzędu albo na wniosek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zwanej dalej „Agencją”, albo na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:

1) określenie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, i jego ilości oraz wartości księgowej;

2) wskazanie przyczyny likwidacji rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1;

3) warunki i sposób likwidacji rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, poprzez przekazanie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej na rzecz osób wskazanych w ust. 1;

4) określenie terminu wykonania decyzji.

5. Prezes Zarządu Funduszu zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zamiarze wydania decyzji, o której mowa w ust. 2.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, ma prawo złożyć, w formie pisemnej, sprzeciw do Prezesa Zarządu Funduszu. W razie zgłoszenia sprzeciwu, decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wydaje się.

7. Fundusz, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przekazuje nieodpłatnie osobom wskazanym w ust. 1 udostępniony asortyment, o którym mowa w tej decyzji, stosując odpowiednio art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1.

8. Przekazanie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu zawartej w formie pisemnej przez Fundusz działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.

9. W przypadku nieodpłatnego przekazania asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, w sposób wskazany w ust. 8, nie pobiera się danin publicznych od żadnego z podmiotów będących stronami umowy.

10. Wartość przekazywanego asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, ustala się według jego wartości księgowej, przez którą rozumie się wartość początkową brutto pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.

11. Przed przekazaniem asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, Fundusz finansuje na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 i art. 47a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 dokonywane przez Agencję niezbędne i ekonomicznie uzasadnione nakłady, polegające w szczególności na przeglądach, przechowywaniu oraz koniecznych naprawach.

Art. 3.

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych może dokonać likwidacji zwróconego przez Fundusz asortymentu rezerwy strategicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1, poprzez utylizację lub nieodpłatne przekazanie państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego lub utworzonym przez nie jednostkom organizacyjnym, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, jak również organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 oraz z 2026 r. poz. 1040), w szczególności działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, na realizację celów statutowych tych podmiotów, niebędących działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507), biorąc pod uwagę ich potrzeby oraz przydatność przekazywanego asortymentu do realizacji zadań ustawowych i statutowych tych podmiotów.

2. Likwidacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje w drodze decyzji na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu lub Agencji. Do decyzji przepisy art. 7 oraz art. 25 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych stosuje się odpowiednio.

3. Wykonując decyzję, o której mowa w ust. 2, Agencja:

1) poddaje utylizacji asortyment likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1, lub

2) dokonuje jego nieodpłatnego przekazania podmiotom wskazanym w ust. 1 na podstawie umowy, określając szczegółowe warunki przekazania tego asortymentu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, od podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie pobiera się danin publicznych, z wyjątkiem podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz należności celnych.

5. Przed dokonaniem zwrotu asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o którym mowa w ust. 1, Fundusz finansuje na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 i art. 47a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 dokonywane przez Agencję niezbędne i ekonomicznie uzasadnione nakłady, polegające w szczególności na przeglądach, przechowywaniu oraz koniecznych naprawach.

6. W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. Fundusz może zwrócić Agencji, w całości lub w części, udostępniony asortyment rezerwy strategicznej, o którym mowa w ust. 1. Do zwrotu nie stosuje się art. 20 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

Art. 4.

Do asortymentu rezerwy strategicznej przekazanego na podstawie art. 2 i art. 3 nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 373), chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2029 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-18
  • Data wejścia w życie: 2026-08-19
  • Data obowiązywania: 2026-08-19
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