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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1102
USTAWA
z dnia 17 lipca 2026 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Art. 1.
Art. 2.
2. Prezes Zarządu Funduszu dokonuje likwidacji udostępnionej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Do decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczącej udostępnionej rezerwy strategicznej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).
3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes Zarządu Funduszu wydaje z urzędu albo na wniosek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zwanej dalej „Agencją”, albo na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1) określenie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, i jego ilości oraz wartości księgowej;
2) wskazanie przyczyny likwidacji rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1;
3) warunki i sposób likwidacji rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, poprzez przekazanie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej na rzecz osób wskazanych w ust. 1;
4) określenie terminu wykonania decyzji.
5. Prezes Zarządu Funduszu zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zamiarze wydania decyzji, o której mowa w ust. 2.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, ma prawo złożyć, w formie pisemnej, sprzeciw do Prezesa Zarządu Funduszu. W razie zgłoszenia sprzeciwu, decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wydaje się.
7. Fundusz, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przekazuje nieodpłatnie osobom wskazanym w ust. 1 udostępniony asortyment, o którym mowa w tej decyzji, stosując odpowiednio art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1.
8. Przekazanie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu zawartej w formie pisemnej przez Fundusz działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.
9. W przypadku nieodpłatnego przekazania asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, w sposób wskazany w ust. 8, nie pobiera się danin publicznych od żadnego z podmiotów będących stronami umowy.
10. Wartość przekazywanego asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, ustala się według jego wartości księgowej, przez którą rozumie się wartość początkową brutto pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.
11. Przed przekazaniem asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, Fundusz finansuje na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 i art. 47a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 dokonywane przez Agencję niezbędne i ekonomicznie uzasadnione nakłady, polegające w szczególności na przeglądach, przechowywaniu oraz koniecznych naprawach.
Art. 3.
2. Likwidacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje w drodze decyzji na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu lub Agencji. Do decyzji przepisy art. 7 oraz art. 25 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych stosuje się odpowiednio.
3. Wykonując decyzję, o której mowa w ust. 2, Agencja:
1) poddaje utylizacji asortyment likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1, lub
2) dokonuje jego nieodpłatnego przekazania podmiotom wskazanym w ust. 1 na podstawie umowy, określając szczegółowe warunki przekazania tego asortymentu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, od podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie pobiera się danin publicznych, z wyjątkiem podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz należności celnych.
5. Przed dokonaniem zwrotu asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o którym mowa w ust. 1, Fundusz finansuje na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 i art. 47a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 dokonywane przez Agencję niezbędne i ekonomicznie uzasadnione nakłady, polegające w szczególności na przeglądach, przechowywaniu oraz koniecznych naprawach.
6. W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. Fundusz może zwrócić Agencji, w całości lub w części, udostępniony asortyment rezerwy strategicznej, o którym mowa w ust. 1. Do zwrotu nie stosuje się art. 20 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.
Art. 4.
Art. 5.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-08-18
- Data wejścia w życie: 2026-08-19
- Data obowiązywania: 2026-08-19
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