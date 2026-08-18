Art. 2.

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Funduszem”, w celu realizacji programów, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, może nieodpłatnie przekazywać na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne, sprzęt, urządzenia, pojazdy, oprogramowanie oraz inne wyroby, w tym medyczne, służące zwiększaniu, utrzymaniu lub poprawie możliwości funkcjonalnych osób niepełnosprawnych, udostępnione Funduszowi w ramach rezerwy strategicznej na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 733 i 815).

2. Prezes Zarządu Funduszu dokonuje likwidacji udostępnionej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Do decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczącej udostępnionej rezerwy strategicznej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes Zarządu Funduszu wydaje z urzędu albo na wniosek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zwanej dalej „Agencją”, albo na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:

1) określenie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, i jego ilości oraz wartości księgowej;

2) wskazanie przyczyny likwidacji rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1;

3) warunki i sposób likwidacji rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, poprzez przekazanie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej na rzecz osób wskazanych w ust. 1;

4) określenie terminu wykonania decyzji.

5. Prezes Zarządu Funduszu zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zamiarze wydania decyzji, o której mowa w ust. 2.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, ma prawo złożyć, w formie pisemnej, sprzeciw do Prezesa Zarządu Funduszu. W razie zgłoszenia sprzeciwu, decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wydaje się.

7. Fundusz, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przekazuje nieodpłatnie osobom wskazanym w ust. 1 udostępniony asortyment, o którym mowa w tej decyzji, stosując odpowiednio art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1.

8. Przekazanie asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu zawartej w formie pisemnej przez Fundusz działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.

9. W przypadku nieodpłatnego przekazania asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, w sposób wskazany w ust. 8, nie pobiera się danin publicznych od żadnego z podmiotów będących stronami umowy.

10. Wartość przekazywanego asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, ustala się według jego wartości księgowej, przez którą rozumie się wartość początkową brutto pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.

11. Przed przekazaniem asortymentu likwidowanej rezerwy strategicznej, o której mowa w ust. 1, Fundusz finansuje na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 i art. 47a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 dokonywane przez Agencję niezbędne i ekonomicznie uzasadnione nakłady, polegające w szczególności na przeglądach, przechowywaniu oraz koniecznych naprawach.