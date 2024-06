Zakładanie firmy. Kiedy warto skorzystać z pomocy księgowego?

Codziennie w Polsce powstaje około 1000 nowych firm, a wielu początkujących przedsiębiorców wybiera jako formę prawną jednoosobową działalność gospodarczą. Rejestracja takiej firmy wymaga przesłania wniosku elektronicznego do CEIDG, jednak już na tym etapie mogą pojawić się liczne wątpliwości, dotyczące na przykład wyboru odpowiedniego kodu PKD czy formy opodatkowania. Czasem trudno je rozstrzygnąć bez pomocy eksperta księgowego.

Jak zarejestrować firmę w CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to elektroniczna baza danych. Znajdują się tam informacje o przedsiębiorcach prowadzących firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki cywilnej. Każda nowo zakładana firma musi trafić do rządowej ewidencji.



Sama rejestracja działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i przesłania e-wniosku. Formularz znajduje się na oficjalnej rządowej stronie - https://biznes.gov.pl/pl . Aby go sprawnie wypełnić, warto wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zakładanej firmy. Niezbędny będzie m.in. adres prowadzonej działalności, nazwa firmy (pełna i skrócona), kod PKD czy wybrana forma opodatkowania.

Samodzielnie zakładanie firmy

Proces rejestracji firmy można przejść samodzielnie. Wielu przedsiębiorców decyduje się na taki krok. Są to zwykle osoby, które nie mają żadnych wątpliwości co do swoich planów. Wyszukują informacje w internecie albo słuchają porad rodziny lub przyjaciół. Szybko wypełniają wniosek o rejestrację firmy i zaczynają działać.

Niestety, internetowe porady nie zawsze pasują do specyfiki każdej działalności. Na przykład blog może sugerować wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania, który w praktyce nie będzie korzystny dla firmy, jeśli ma ona wysokie koszty uzyskania przychodu. Podobnie wskazówki znajomych mogą okazać się mylące – ktoś, kto prowadzi sklep internetowy, może polecić kod PKD odpowiedni dla handlu detalicznego, który nie będzie odpowiedni dla firmy usługowej.

W konsekwencji początkujący przedsiębiorca może już na starcie podejmować złe decyzje, co niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Przykładowo, wybór niewłaściwego kodu PKD może prowadzić do konieczności zmiany wpisu w CEIDG, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami i opóźnieniami. Z kolei nieoptymalna forma opodatkowania może skutkować wyższymi kosztami podatkowymi i zmniejszeniem rentowności działalności. Błędne oszacowanie kosztów prowadzenia firmy może prowadzić do problemów z płynnością finansową i konieczności szybkiego poszukiwania dodatkowego finansowania.

Najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców

Błędy popełnione przy rejestracji firmy mogą sporo kosztować. Wybór niekorzystnej formy opodatkowania sprawi, że przychody przedsiębiorcy będą niższe niż początkowo zakładał. Na przykład, jeśli przedsiębiorca wybierze ryczałt ewidencjonowany, a jego działalność generuje wysokie koszty uzyskania przychodu, może stracić na braku możliwości odliczenia tych kosztów.

Inny problem dotyczy daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że jest ona wiążąca dla ZUS i może w przyszłości wpłynąć na długość okresu opłacania preferencyjnych składek. Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność w połowie miesiąca, może stracić część preferencyjnego okresu, co zwiększy koszty w przyszłości.

Kolejny błąd dotyczy obowiązku opłacania podatku VAT. Część podatników rejestruje się jako podatnicy VAT, choć mogą korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Zarejestrowanie się jako podatnik VAT bez potrzeby może skutkować dodatkową biurokracją i obowiązkiem składania deklaracji VAT. Z drugiej strony brak zgłoszenia do VAT, kiedy jest ono obowiązkowe, może prowadzić do poważnych sankcji finansowych i kar.

Jeżeli charakter czynności podejmowanych przez firmę wymaga dodatkowych koncesji i zezwoleń, należy je uzyskać. Brak wymaganych pozwoleń może prowadzić do grzywny lub innych sankcji. Przykłady takich działalności to sprzedaż alkoholu, prowadzenie apteki czy działalność transportowa. Prowadzenie działalności bez wymaganych koncesji może nie tylko narazić przedsiębiorcę na kary, ale również na utratę reputacji i zaufania klientów.

Pomoc w założeniu firmy

Aby uniknąć kosztownych pomyłek, które zdarzają się podczas procesu rejestracji firmy, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Wsparcie dobrego biura rachunkowego nie tylko ochroni przedsiębiorcę przed błędami, ale również pozwoli na spokojne skoncentrowanie się na rozwoju biznesu. Certyfikowane biura rachunkowe zrzeszone w OSCBR to gwarancja rzetelnej wiedzy i profesjonalnej obsługi. Dzięki temu przedsiębiorca może mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione zgodnie z przepisami. Co więcej, działamy na terenie całej Polski, wspierając przedsiębiorców z najodleglejszych zakątków kraju, zapewniając im dostęp do najwyższej jakości usług księgowych - mówi Anna Borowiecka z biura rachunkowego AD ASTRA w Staszowie, współpracującego z OSCBR. Oferujemy bezpłatną pomoc podczas rejestracji firmy. Przedsiębiorcy, którzy się do nas zgłoszą, uzyskają odpowiedzi na wszystkie związane z tym procesem pytania. Nie muszą zgadywać, jaką formę opodatkowania wybrać, od kiedy rozpocząć działalność czy jakie obowiązki wiążą się z jej prowadzeniem. Wspólnie wypełnimy wniosek i omówimy najważniejsze kwestie - dodaje Anna Borowiecka.

Proces rejestracji firmy może być skomplikowany i pełen pułapek, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Najczęstsze błędy, takie jak niekorzystny wybór formy opodatkowania, błędne określenie daty rozpoczęcia działalności czy nieprawidłowa rejestracja VAT, mogą mieć poważne konsekwencje finansowe i administracyjne. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy biura rachunkowego, które zapewni rzetelną wiedzę i wsparcie na każdym etapie rozwoju firmy.

Przy rejestracji firmy w naszym biurze przedsiębiorca może liczyć na dodatkowe korzyści, jak otwarcie firmowego rachunku bankowego oraz dostęp do darmowego systemu do fakturowania, który umożliwia wystawianie nieograniczonej liczby faktur bez dodatkowych opłat. Dodatkowo, dzięki aplikacji mobilnej, faktury można wystawiać z dowolnego miejsca, co jest szczególnie wygodne np. podczas pracy w terenie. Oferujemy także bezpłatną pomoc w uzyskaniu produktów finansowych wspierających rozwój nowych firm - i wszystko to w jednym miejscu, a często bez konieczności osobistej wizyty w biurze - podsumowuje Anna Borowiecka.

Właściwe przygotowanie i świadome podejmowanie decyzji na początku działalności może znacząco wpłynąć na sukces firmy w przyszłości. Dlatego warto zainwestować czas w profesjonalne doradztwo, zwłaszcza na początku, które zabezpieczy przedsiębiorcę przed niepotrzebnymi kłopotami i umożliwi stabilny rozwój biznesu.