Ubezpieczenie dla księgowych i biur rachunkowych

Zmiany w podatkowo-składkowe w ramach programu rządowego Polski Ład, jakie weszły w życie od początku 2022 roku spowodowały liczne wątpliwości odnośnie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Ewentualne błędy i odpowiedzialność karno-skarbowa księgowych, będą pojawiać się przez najbliższe miesiące, ale także nawet dopiero za kilka lat. To budzi niepokój księgowych, którzy szukając zabezpieczenia przed takim ryzykiem, mogą skorzystać z ubezpieczenia ochrony karno-skarbowej (czy prawno-podatkowej). Systematycznie wzrasta liczba zapytań o taką ochronę. Dziś to różnica, która oscyluje w okolicach 60% w porównaniu z II kwartałem 2021 r.

Polski Ład. Kto zapłaci za błędy?

Wdrażanie przepisów Polskiego Ładu jest przedmiotem szerokiej debaty społecznej. Program wprowadza bardzo wiele rozwiązań jednostkowych, inne natomiast są uzależnione od decyzji administracyjnych. Ustawodawca zapowiada decyzje interpretacyjne i regulacyjne, szczególnie tam, gdzie ujawnią się ewidentne wady. W konsekwencji następujących zmian pojawia się realne ryzyko popełnienia błędów przez księgowych i biura rachunkowe. Wątpliwości będą się z pewnością pojawiać przez wiele najbliższych miesięcy. Wg ekspertów, pomyłki w rozliczeniach podatkowych wynikające

z niedopracowania i pośpiechu w przyjęciu tak wielu skomplikowanych rozwiązań, mogą ujawniać się nawet za kilka lat. Dopóki nie będzie jasnej interpretacji wprowadzanych rozwiązań, to księgowi i przedsiębiorcy będą ponosić ogromne ryzyko. Ryzyko związane z poradami rachunkowo - podatkowymi bądź dokonywaniem rozliczeń fiskalnych. To powoduje wzrost zainteresowania polisami OC i ochrony podatkowej.

- Tryb wprowadzania zmian w regulacjach podatkowych zwiększa ryzyko błędów w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym oraz obawę przed ewentualnymi konsekwencjami. Otrzymujemy sygnały od naszych doradców klienta, praktycznie z całego kraju, że w ostatnich kilkunastu dniach znacznie wzrosło zainteresowanie polisami dla księgowych i przedsiębiorców. Księgowi znaleźli się pod dużą presją. Niepewność co do interpretacji przepisów sprawia, że wielu z nich obawia się popełnienia błędu. W konsekwencji mogą im grozić sankcje karno-skarbowe. To niewątpliwie trudny czas. Z pomocą może przyjść polisa ubezpieczeniowa. Rynek ubezpieczeniowy ma rozwiązania na taką okoliczność, dedykowane zarówno do przedsiębiorców, osób fizycznych pracujących w działach księgowych, jak i dla biur rachunkowych – mówi Aurelia Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Wg. eksperta systematycznie wzrasta liczba zapytań o taką ochronę. Dziś to różnica, która oscyluje w okolicach 60% w porównaniu z II kwartałem 2021 roku.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności karnej skarbowej dla księgowych. Kogo i przed czym chroni polisa?

Odpowiedzialność karno-skarbowa dotyczy osób fizycznych, które wykonują czynności księgowe oraz czynności nadzorcze nad czynnościami księgowymi. Są to główni księgowi, księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inne osoby ponoszące odpowiedzialność karno- skarbową i karną (będące konsekwencją czynów zabronionych w czynnościach księgowych niepodlegających KAS) np. wójt, burmistrz czy pracownik działu controllingu. Polisa ubezpieczenia karno-skarbowego oprócz refundacji mandatów i kar administracyjnych może zawierać szereg dodatkowych rozwiązań budujących kompleksową ochronę.

OC dla biur rachunkowych

Inny typ ochrony przeznaczony jest dla biur rachunkowych. To obowiązkowe i/lub dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe. Polisa OC chroni przede wszystkim przed błędami, które powstaną w związku wykonywaniem działalności księgowej oraz roszczeniami ze strony ich klientów.



Ochrona wynikająca z obowiązkowego ubezpieczenie OC biura rachunkowego może zostać rozszerzona o ryzyka dobrowolne w tym dotyczące osobistej odpowiedzialności karno-skarbowej.

To dodatek, który dotyczy osoby profesjonalnie zajmującej się księgowością i kary nałożonej bezpośrednio na nią. W tym przypadku koszty odpowiedzialności karno-skarbowej oznaczają koszty obrony, kar administracyjnych i innych kar nałożonych bezpośrednio na ubezpieczonego w wyniku wypadku ubezpieczeniowego.

Księgowi chcą zdążyć, przed wzrostem stawek

- Sumę ubezpieczenia przy polisach określa osoba ubezpieczająca, w taki sposób, aby stanowiła realne pokrycie potencjalnej kary i mandatów karno-skarbowych, ale również kosztów adwokata czy ponoszoną wobec pracodawcy odpowiedzialność do 3 krotności wynagrodzenia. Refundacja kosztów może także obejmować koszty odtworzenia zniszczonych dokumentów czy koszty ochrony dobrego imienia. Pokrycie kosztów ochrony prawnej może mieć miejsce w postępowaniu karnym i karno-skarbowym. Z naszych obserwacji wynika, że wzrost ryzyka związanego z odpowiedzialnością podatkową nie spowodował znaczących zmian składek oczekiwanych przez ubezpieczycieli. Nie jest jednak wykluczone, że wkrótce się to zmieni – mówi Aurelia Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Przedstawiciele sektora finansowego prognozują, że w lutym i marcu 2022 r. czekają nas jeszcze większe niż obecnie perturbacje związane z naliczaniem podatków. Będą one związane z rozliczaniem firm.

W przestrzeni publicznej pojawiają się już zarzuty do księgowych, sugerujące brak ich kompetencji i umiejętności poradzenia sobie z adaptacją przepisów na co dzień. W większości przypadków umiejętności księgowych są wysokie, ale wielu z nich obawia się problemów z interpretacją przepisów i nieprzewidywalnością decyzji administracyjnych.