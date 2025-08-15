REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach

Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 sierpnia 2025, 12:57
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
Komisja lekarska 2025: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie o niepełnosprawności?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tych kilka minut przed komisją lekarską może mieć duże znaczenie. To wtedy zapada decyzja o przyznaniu lub odmowie orzeczenia, a co za tym idzie także o dostępie do świadczeń, ulg i form wsparcia. Od sierpnia 2025 r. obowiązują nowe zasady, dlatego warto wiedzieć, jak najlepiej przedstawić swoją sytuację. Sprawdź, co powiedzieć, a czego lepiej unikać, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję. Te wskazówki pomogą Ci dobrze przygotować się do komisji.

rozwiń >

Od 14 sierpnia 2025 r. komisje lekarskie orzekające o niepełnosprawności działają według nowych procedur. Reforma ma skrócić czas oczekiwania i zwiększyć liczbę specjalistów zasiadających w komisjach. Z danych Ministerstwa Rodziny wynika, że od stycznia do lipca 2025 r. wpłynęło ponad 270 tys. wniosków o orzeczenie. To o 40 proc. więcej niż rok wcześniej, co pokazuje, że zainteresowanie jest ogromne. Jakie zmiany wprowadzono i co oznaczają one dla osób składających wnioski?

REKLAMA

Ważne

Najważniejsze zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r.

  • Większy skład komisji – oprócz lekarzy specjalistów mogą w nich zasiadać także lekarze w trakcie specjalizacji oraz osoby z minimum 5-letnim doświadczeniem.
  • Szybsze procedury – więcej uprawnionych orzeczników ma skrócić czas oczekiwania na posiedzenie.
  • Ustne uzasadnienie decyzji – po badaniu komisja przekazuje wnioskodawcy krótkie wyjaśnienie swojej decyzji.
  • Nowe minimalne okresy ważności orzeczeń – m.in. co najmniej 3 lata dla dzieci, a 7 lat dla osób z rzadkimi chorobami genetycznymi.
  • Zmiany obejmują także stare wnioski – jeśli sprawa nie została rozpatrzona przed 14 sierpnia, stosuje się nowe przepisy, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Dane za rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2025 r.

Kolejny kawałek polskiego systemu orzeczniczego właśnie poprawiamy. W powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności będą mogli pracować lekarze w trakcie specjalizacji – podkreśla Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jak wygląda komisja lekarska w 2025 roku?

Po sierpniowej reformie komisja lekarska ds. orzekania o niepełnosprawności działa w nieco zmienionej formule. Skład zespołu może obejmować od jednego do trzech specjalistów, w tym lekarzy w trakcie specjalizacji lub z wieloletnim doświadczeniem, co ma zwiększyć dostępność terminów. Spotkanie z komisją trwa zazwyczaj od 5 do 15 minut i składa się z krótkiego wywiadu oraz analizy dokumentacji medycznej. W niektórych przypadkach przeprowadzane jest proste badanie, np. ocena chodu, równowagi czy zakresu ruchu.

Lekarze pytają nie tylko o objawy i diagnozy, ale także o to, jak stan zdrowia wpływa na codzienne życie. Mogą paść pytania o:

  • możliwość samodzielnego poruszania się,
  • potrzebę pomocy przy czynnościach domowych,
  • zdolność do podjęcia lub kontynuowania pracy,
  • przyjmowane leki i ich skutki uboczne,
  • występowanie problemów psychicznych, takich jak lęki czy depresja.

Nowe przepisy wprowadziły również obowiązek ustnego uzasadnienia decyzji bezpośrednio po zakończeniu badania. Dzięki temu wnioskodawca od razu poznaje motywy komisji, co ma zwiększyć przejrzystość całego procesu. Sama decyzja jest następnie przesyłana pocztą lub udostępniana w systemie SOW, zwykle w ciągu 14 dni od posiedzenia.

Komisja orzekająca w 2025 r. Co warto wiedzieć?

Dla wielu osób to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń w życiu. Wystarczy kilka minut rozmowy, by przesądzić o tym, czy otrzymasz orzeczenie o niepełnosprawności, a wraz z nim dostęp do świadczeń, ulg i pomocy. Jak przyznaje jeden z pacjentów, który niedawno czekał na swoją kolej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od kilku minut rozmowy zależało, czy będę miał z czego żyć. Komisja mnie nie zna, nie widzi mojej codziennych zmagań, musi oprzeć się na kilku zdaniach i dokumentach.

REKLAMA

Komisja to zespół specjalistów, którego zadaniem jest ocena Twojego stanu zdrowia oraz ustalenie stopnia niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego lub znacznego. Na tej podstawie określa się także, czy potrzebujesz stałej opieki, czy możesz pracować i w jakich warunkach. Orzeczenie otwiera drogę do wsparcia z ZUS, PCPR, PFRON, ulg komunikacyjnych, dopłat do leków, a w niektórych przypadkach także do świadczenia wspierającego czy wcześniejszej emerytury.

To, jakie prawa i formy wsparcia otrzymasz, zależy od przyznanego Ci stopnia niepełnosprawności. Poniżej znajdziesz skrócone omówienie każdego z trzech stopni wraz z opisem, co mogą one oznaczać w praktyce i jakie świadczenia lub ulgi mogą Ci przysługiwać.

Stopień niepełnosprawnościOpisMożliwe uprawnienia i skutki

Lekki

Osoba ma naruszoną sprawność organizmu, która utrudnia wykonywanie pracy, ale nie ogranicza samodzielności w życiu codziennym.

Może ograniczać możliwość podjęcia pracy w pełnym wymiarze. Dostęp do niektórych ulg lokalnych. Rzadziej przysługuje pomoc z PCPR.

Umiarkowany

Osoba nie może pracować w zwykłych warunkach lub wymaga częściowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Uprawnienia do zasiłków, ulg komunikacyjnych, dopłat do leków, możliwość korzystania z dofinansowań z PFRON i wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Znaczny

Osoba całkowicie niezdolna do pracy lub zdolna do jej wykonywania jedynie w warunkach pracy chronionej. Wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w codziennym życiu.

Dostęp do szerokiego wsparcia: dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, ulg 100%, darmowych przejazdów, asystenta, wsparcia opiekuna. Możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury.

Jak rozmawiać z komisją lekarską w 2025 roku? Najważniejsze zasady

REKLAMA

Podczas komisji nie chodzi o to, by udowadniać, że świetnie sobie radzisz mimo choroby. Lekarze nie oceniają Twojej zaradności, lecz to, czy Twój stan zdrowia faktycznie ogranicza samodzielność i uzasadnia przyznanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Dlatego skup się na tym, co w codziennym życiu jest dla Ciebie trudne, zarówno w pracy, jak i w domu czy kontaktach społecznych. Im dokładniej opiszesz te ograniczenia, tym większa szansa, że komisja rzetelnie oceni Twoją sytuację.

Najważniejsze wskazówki:

  • Mów o ograniczeniach, a nie możliwościach
    • Nie: "Już jest lepiej, radzę sobie."
    • Tak: "Samodzielne funkcjonowanie wymaga ode mnie ogromnego wysiłku, mam trudności z…"
  • Opisz typowy dzień i konkretne problemy
    • Nie: "Czasami pójdę do sklepu."
    • Tak: "Zwykle nie wychodzę z domu sam – potrzebuję pomocy przy zakupach i innych codziennych sprawach."
  • Podawaj przykłady z życia
    • "Nie mogę unieść rąk powyżej barków, co uniemożliwia mi samodzielne ubieranie się."
    • "Silne zawroty głowy i lęki sprawiają, że boję się wychodzić z domu."
    • "Ból uniemożliwia mi stanie dłużej niż kilka minut."
  • Bądź szczery i rzeczowy. Nie wyolbrzymiaj, ale też nie pomniejszaj swoich trudności. Prawdziwy, spójny opis sytuacji to najlepsza strategia.

Czego absolutnie unikać podczas rozmowy z komisją

Niektóre sformułowania mogą znacząco zmniejszyć Twoje szanse na pozytywną decyzję. Z pozoru niewinne zdania mogą zostać zinterpretowane jako dowód, że radzisz sobie samodzielnie i nie potrzebujesz wsparcia.

Unikaj stwierdzeń w stylu:

  • "Nie potrzebuję pomocy, jakoś daję sobie radę."
  • "Nie chcę nikomu zabierać pieniędzy."
  • "Nie mam już objawów, leki pomagają."
  • "Byłem dziś w stanie tu dojść, więc chyba jestem sprawny."

Takie wypowiedzi mogą sprawić, że komisja uzna Twoje codzienne funkcjonowanie za niewymagające pomocy. Pamiętaj, podstawą przyznania orzeczenia są ograniczenia, a nie sama diagnoza.

Jeżeli na komisję dotarłeś z wysiłkiem, przy pomocy bliskiej osoby albo korzystając ze specjalnego transportu to powiedz o tym. Nie pomijaj informacji, które pokazują prawdziwy obraz Twojej sytuacji.

Jak przygotować się do komisji – krok po kroku

Dobre przygotowanie to jeden z najważniejszych elementów, które mogą zadecydować o wyniku. Komisja widzi Cię tylko przez kilka minut i nie zna Twojego codziennego życia. Dlatego to Ty musisz pokazać jej prawdziwy obraz swojej sytuacji.

1. Zbierz aktualną dokumentację medyczną
Przygotuj zaświadczenia od specjalistów, wypisy ze szpitali, wyniki badań obrazowych (RTG, MRI, TK, USG), opisy badań laboratoryjnych, historię leczenia oraz dokumentację z poradni zdrowia psychicznego. Ważna jest ich treść, aktualność i związek z Twoimi ograniczeniami.

2. Spisz objawy i codzienne trudności
Stres może sprawić, że zapomnisz o istotnych kwestiach. Zapisz, co utrudnia Ci funkcjonowanie – od bólu i ograniczeń ruchowych po problemy z koncentracją czy lęki. Podaj przykłady z życia codziennego.

3. Przygotuj się psychicznie na rozmowę
Pytania mogą być osobiste, a ton komisji czasem formalny lub zdystansowany. Zachowaj spokój i rzeczowo odpowiadaj. Pamiętaj, że celem jest rzetelne przedstawienie Twojej sytuacji.

4. Zabierz osobę towarzyszącą
Może wesprzeć Cię emocjonalnie, pomóc w przypomnieniu szczegółów i potwierdzić objawy. Nawet jeśli nie wejdzie z Tobą na salę, jej obecność w poczekalni dodaje pewności siebie.

5. Nie pomijaj zdrowia psychicznego
Lęki, depresja, PTSD czy problemy z koncentracją są równie istotne jak objawy fizyczne. Jeśli wpływają na Twoje codzienne życie – powiedz o tym otwarcie.

Częste pytania na komisji i ważne aspekty

Komisja może zapytać o samodzielne poruszanie się, pomoc w czynnościach codziennych, przyjmowane leki czy problemy psychiczne.

  • Czy trzeba udawać, że jest gorzej? Nie, ale nie wolno też udawać, że jest lepiej. Twoim celem jest jasne przedstawienie, jak choroba wpłynęła na Twoje życie.
  • Problemy psychiczne? Mów o nich! Problemy psychiczne, takie jak lęki, depresja czy zaburzenia adaptacyjne, są równie ważne jak fizyczne objawy – i równie często są podstawą do przyznania orzeczenia.
  • Dojazd na komisję – czy świadczy o sprawności? Absolutnie nie! Jeśli dotarłeś z trudem lub pomocą, powiedz o tym.
  • Osoba towarzysząca: Możesz przyjść z bliską osobą. Może pomóc w rozmowie, potwierdzić objawy lub po prostu zapewnić wsparcie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się u osób przygotowujących się do komisji lekarskiej w 2025 roku.

1. Czy warto udawać, że mój stan jest gorszy, niż w rzeczywistości?

Nie. Udawanie może zostać szybko wychwycone i podważyć Twoją wiarygodność. Najlepiej wprost opisać, jak choroba wpływa na codzienne życie – bez umniejszania i bez wyolbrzymiania problemów.

2. Czy problemy psychiczne są brane pod uwagę?

Tak. Depresja, lęki, zaburzenia adaptacyjne czy PTSD mogą być pełnoprawną podstawą do przyznania orzeczenia. Zadbaj o to, by mieć przy sobie dokumentację psychologiczną lub psychiatryczną.

3. Jeśli dojadę samodzielnie na komisję, czy to znaczy, że jestem sprawny?

Nie. Powiedz, jeśli wymagało to dużego wysiłku, pomocy bliskich czy specjalnego transportu. Komisja ocenia codzienne funkcjonowanie, a nie tylko jednorazowy wysiłek.

4. Czy mogę przyjść z osobą towarzyszącą?

Tak. Obecność bliskiej osoby może pomóc w przypomnieniu faktów, potwierdzeniu objawów i zapewnieniu wsparcia emocjonalnego. Może się jednak zdarzyć, że nie będzie mogła wejść z Tobą na salę.

5. Czy muszę przedstawiać wszystkie dokumenty medyczne, nawet sprzed wielu lat?

Najważniejsza jest aktualna dokumentacja potwierdzająca obecny stan zdrowia i jego wpływ na życie. Starsze dokumenty mogą być pomocne w pokazaniu historii choroby, ale nie są obowiązkowe.

6. Co zrobić, jeśli komisja jest sceptyczna lub mało uprzejma?

Zachowaj spokój i trzymaj się faktów. Podawaj konkretne przykłady. Pamiętaj, że masz 14 dni na odwołanie się od decyzji komisji.

7. Ile trwa komisja lekarska?

Zwykle 5–15 minut, choć przy obszerniejszej dokumentacji lub bardziej skomplikowanym stanie zdrowia czas może się wydłużyć.

8. Czy mam prawo do dnia wolnego w pracy na komisję?

Tak. Pracodawca powinien zwolnić Cię z obowiązku pracy po okazaniu wezwania. Ten czas jest usprawiedliwiony i nie wpływa na rozliczenie godzin pracy.

Jak mówić, by komisja naprawdę Cię zrozumiała

Twoim celem jest pokazanie komisji prawdziwego obrazu codziennego życia z chorobą lub niepełnosprawnością. Mów wprost o trudnościach, podawaj konkretne przykłady i opisuj sytuacje, które najlepiej oddają Twoje ograniczenia. Bądź szczery, nie pomniejszaj problemów, ale też ich nie wyolbrzymiaj. Solidne przygotowanie, zarówno pod kątem dokumentów, jak i nastawienia psychicznego, może przesądzić o decyzji. Pamiętaj: komisja ma Cię poznać takiego, jakim jesteś na co dzień, a nie w najlepszym momencie.

Podstawa prawna

Artykuł opiera się na aktualnych przepisach regulujących zasady orzekania o niepełnosprawności:

Powiązane
Masz którąś z tych chorób? Możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?
Masz którąś z tych chorób? Możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 r.?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 r.?
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
15 sie 2025

Tych kilka minut przed komisją lekarską może mieć duże znaczenie. To wtedy zapada decyzja o przyznaniu lub odmowie orzeczenia, a co za tym idzie także o dostępie do świadczeń, ulg i form wsparcia. Od sierpnia 2025 r. obowiązują nowe zasady, dlatego warto wiedzieć, jak najlepiej przedstawić swoją sytuację. Sprawdź, co powiedzieć, a czego lepiej unikać, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję. Te wskazówki pomogą Ci dobrze przygotować się do komisji.
Zapalenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) nad jeziorem uszczupli portfel o nawet 5 tys. zł lub skończy się aresztem. Niewiele osób jest świadomych tego zakazu!
15 sie 2025

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – każdy ma prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych. Realizacja powyższego prawa (i jednocześnie ochrona zdrowia osób niepalących) odbywa się poprzez wprowadzanie zakazów palenia w przestrzeni publicznej. Wynikają one nie tylko z ww. ustawy o ochronie zdrowia, ale również z ustaw szczególnych. Choć niektórzy mogą być tym faktem mocno zaskoczeni – 5 tys. zł grzywny, a nawet aresztem, może skończyć się zapalenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) na plaży nad jeziorem.
ENP - jaka to emerytura? Co oznacza symbol emerytury ENP? Kto może ubiegać się o ponad 4000 zł miesięcznie?
15 sie 2025

ENP to Emerytura Nauczycielska Pomostowa. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne można porównać do emerytur pomostowych, stanowiąc dla nauczycieli alternatywę wcześniejszego przejścia na emeryturę. Średnia wysokość tego świadczenia w 2025 roku to około 4054,84 zł brutto. Oto szczegóły.
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
15 sie 2025

Wielu Polaków, spędziło część swojego życia zagranicą w celach zawodowych. Czy takie osoby mogą ubiegać się o emeryturę, jednocześnie z dwóch systemów emerytalnych? Jeżeli tak, to czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania świadczenia?

REKLAMA

Nowe świadczenie 1000 plus dla rodzin z dziećmi. Policzyli kto zyska na „PIT Zero”. Biednie dla biednych, na bogato dla bogatych?
15 sie 2025

Rodzice, którzy mają co najmniej dwójkę dzieci będą zwolnieni z podatku dochodowego. Podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus” brzmi bardzo obiecująco. Ale tylko na pierwszy rzut oka? Pytanie, kto tak naprawdę zyska na tej podpozycji. Czy bogaci, czy biedni.
Microlearning dla pracowników: przyszłość efektywnych szkoleń i nauki czy krótkotrwała moda?
15 sie 2025

Microlearning przestaje być ciekawostką w edukacji, a staje się realną pomocą w rozwoju pracowników – szczególnie tam, gdzie liczy się czas, efektywność i elastyczność operacyjna. Według danych International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) aż 85% pracowników uznaje krótkie formy nauki za bardziej angażujące, a 75% deklaruje lepsze zapamiętywanie przekazywanych w ten sposób informacji.
Polska z największym wzrostem bezrobocia w UE. Freelancing jako alternatywa dla etatu?
15 sie 2025

Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia w Polsce wzrosła w ciągu roku o 27,4% – to najwyższy wzrost spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mimo że wskaźnik 13,5% nadal pozostaje poniżej średniej UE, eksperci alarmują, że młodym Polakom coraz trudniej znaleźć pierwszą pracę. Platforma Freelancehunt zwraca uwagę, że w obecnych warunkach freelancing może być nie tylko tymczasowym wyborem, lecz także realną opcją na start kariery zawodowej.
NIK: orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego?
15 sie 2025

NIK: Orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego? Jak pokazuje kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w jednym z dużych miast w Polsce - system jest pełen luk, niedociągnięć i proceduralnych pułapek, które zamiast wspierać, często zniechęcają i utrudniają życie najbardziej potrzebującym. Systemy działania komisji orzeczniczych są wręcz momentami niezgodne z prawem i niesprawiedliwe.

REKLAMA

RPO: "Wykorzystanie osób z niepełnosprawnościami, by w ich imieniu dochodzić świadczeń pielęgnacyjnych z pobraniem prowizji. Wygrany proces z udziałem RPO"
14 sie 2025

Sprawa dotyczy mechanizmu, w którym spółka z o.o. oferowała osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom "pomoc" w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego. W zamian za prowadzenie spraw w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, firma zastrzegała sobie wynagrodzenie w wysokości aż trzykrotności miesięcznego świadczenia. Czy takie praktyki były legalne? Okazuje się, że w sprawie kluczowa jest zasada: nemo plus iuris.
Czy krótki staż małżeński może skutkować utratą przez wdowę lub wdowca prawa do renty rodzinnej? Tyle musi trwać małżeństwo, aby mogła zostać przyznana renta rodzinna z ZUS
15 sie 2025

Czy krótki staż małżeński może skutkować utratą przez wdowę lub wdowca prawa do renty rodzinnej? Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, a decydujące znaczenie ma formalny status małżeński w chwili śmierci współmałżonka. Jakie dokładnie wymogi należy spełnić i czy zdarzają się sytuacje, gdy krótki staż małżeński staje się przedmiotem wątpliwości? Oto szczegóły.

REKLAMA