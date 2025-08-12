REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Płaca minimalna 2026: Rząd ustala 4806 zł brutto! To jest duże rozczarowanie, bo osoby, które zarabiają najmniej będą miały zerowy wzrost płacy realnej

Płaca minimalna 2026: Rząd ustala 4806 zł brutto! To jest duże rozczarowanie, bo osoby, które zarabiają najmniej będą miały zerowy wzrost płacy realnej

12 sierpnia 2025, 21:03
Adam Kuchta
Płaca minimalna 2026: Rząd ustala 4806 zł brutto! Osoby, które zarabiają najmniej, będą miały zerowy wzrost płacy realnej. To jest duże rozczarowanie
Płaca minimalna 2026: Rząd ustala 4806 zł brutto! Osoby, które zarabiają najmniej, będą miały zerowy wzrost płacy realnej. To jest duże rozczarowanie
Rząd ogłosił projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej na 2026 rok. Od 1 stycznia najniższa pensja ma wynosić 4806 zł brutto, a stawka godzinowa – 31,40 zł. To decyzja Rady Ministrów po fiasku negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego.

Rząd opublikował projekt rozporządzenia dotyczący minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2026 rok. To istotna informacja dla milionów Polaków – zarówno pracowników etatowych, jak i osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych. Zgodnie z dokumentem o numerze RD224, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), nowa wysokość pensji minimalnej została już ustalona i zostanie wprowadzona z początkiem stycznia 2026 roku.

Dlaczego rząd zdecydował o jednostronnym ustaleniu stawek płacy minimalnej na 2026 rok?

Każdego roku toczą się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Na mocy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), rząd przekazuje RDS propozycję stawek, a strony mają 30 dni na osiągnięcie porozumienia.

W przypadku braku konsensusu, zgodnie z art. 2 ust. 5 wspomnianej ustawy, obowiązek ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej przechodzi na Radę Ministrów. W 2025 roku, mimo upływu ustawowego terminu, nie udało się osiągnąć porozumienia między przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych i rządu.

W efekcie Rada Ministrów była zobowiązana do podjęcia decyzji samodzielnie i ogłoszenia rozporządzenia najpóźniej do 15 września 2025 roku.

Minimalna pensja i stawka godzinowa 2026 – znamy konkretne liczby

W projekcie rozporządzenia ustalono konkretne kwoty, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Są one identyczne z propozycją, jaką wcześniej przedłożono Radzie Dialogu Społecznego. Oznacza to, że mimo braku kompromisu, rząd nie zmienił zaproponowanych wcześniej stawek.

Nowe kwoty wyglądają następująco:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę: 4806 zł brutto miesięcznie
  • Minimalna stawka godzinowa (dla umów zlecenia i świadczenia usług): 31,40 zł brutto

Te wartości oznaczają wzrost względem poprzednich lat i mają istotne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dlaczego podniesienie minimalnego wynagrodzenia jest tak istotne?

Minimalne wynagrodzenie za pracę pełni w gospodarce kilka kluczowych funkcji. Przede wszystkim chroni pracowników przed wyzyskiem i zapewnia minimalny poziom dochodu, który pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatkowo, coroczne podnoszenie płacy minimalnej wpływa na całą strukturę wynagrodzeń w kraju – zwiększa presję płacową i może napędzać wzrosty w pozostałych grupach zawodowych. Ma również przełożenie na składki ZUS, podatki oraz świadczenia, takie jak zasiłki czy emerytury minimalne.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wyższe płace oznaczają większy popyt konsumpcyjny, co z kolei może stymulować wzrost gospodarczy.

Skutki zmian – co oznacza to dla pracowników i pracodawców?

Podniesienie płacy minimalnej do poziomu 4806 zł brutto miesięcznie oznacza, że osoby zatrudnione na pełen etat na najniższym wynagrodzeniu otrzymają co miesiąc ok. 3531 zł netto (przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu i bez ulg). Wzrost stawki godzinowej do 31,40 zł brutto ma natomiast szczególne znaczenie dla pracowników świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym popularnych umów zlecenia. To grupa, która często była dotąd mniej chroniona.

Najważniejsze konsekwencje dla rynku pracy to:

  • wyższe koszty zatrudnienia dla pracodawców, szczególnie w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw),
  • potrzeba optymalizacji zatrudnienia i automatyzacji procesów w niektórych branżach,
  • większa konkurencja o pracownika – wyższe wynagrodzenia mogą zwiększyć rotację i mobilność na rynku pracy,
  • potencjalne podniesienie cen towarów i usług, jako reakcja firm na wzrost kosztów personalnych.

Związki zawodowe chciały sporej podwyżki, pracodawcy tylko minimalnej

Przypomnijmy, że wspólna propozycja NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych zakładała wzrost płacy minimalnej w 2026 roku do 5015 zł brutto, czyli o 349 zł więcej niż obecnie (7,48 proc.). Gdyby propozycja została przyjęta, pracownicy mogliby liczyć na wynagrodzenie minimalne w wysokości 3748,97 zł netto. Związkowcy argumentowali, że tylko taka podwyżka pozwoli zrekompensować utratę siły nabywczej wynikającą z inflacji i realnie poprawi sytuację pracowników.

Prezes OPZZ Piotr Ostrowski zauważył, że rządowa propozycja podwyżki płacy minimalnej jest na poziomie równym prognozowanej przyszłorocznej inflacji. „Oznacza to, że osoby, które zarabiają płacę minimalną, będą miały zerowy wzrost płacy realnej. To jest duże rozczarowanie” – powiedział.

Zupełnie odmienne stanowisko prezentują organizacje pracodawców. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polskie Towarzystwo Gospodarcze oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że proponowana podwyżka jest zbyt wysoka. Według nich wzrost powinien być zgodny z obowiązującym mechanizmem ustawowym i nie przekraczać 50 zł. Jednocześnie postulują wprowadzenie od 2027 r. nowego modelu ustalania płacy minimalnej – jako 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ich zdaniem byłby to bardziej przewidywalny i sprawiedliwy system.

„3 proc. wzrostu to znacznie mniej niż w poprzednich latach i bardziej nawiązuje do elementu związanego z inflacją, która nas czeka, więc jest to ochrona realnej wartości płacy minimalnej. Docelowo ten mechanizm powinien gwarantować wzrost płacy minimalnej na poziomie połowy przeciętnego wynagrodzenia albo 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej” – powiedział prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Kto stoi za projektem? Odpowiedzialność i harmonogram przyjęcia zmian

Za opracowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Bezpośredni nadzór nad dokumentem sprawuje minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która zapowiedziała kontynuację polityki sukcesywnego podnoszenia standardów życia w Polsce.

Projekt rozporządzenia ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2025 roku, czyli najpóźniej do września. To oznacza, że już jesienią wszyscy pracodawcy będą musieli dostosować swoje budżety do nadchodzących zmian płacowych.

Co warto z tego zapamiętać?

Projekt rozporządzenia RD224 jest jednym z kluczowych dokumentów wpływających na rynek pracy w Polsce w 2026 roku. Warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych faktów:

  • Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 r. wyniesie 4806 zł brutto.
  • Minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł brutto.
  • Decyzja została podjęta przez Radę Ministrów z powodu braku porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego.
  • Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierowane przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

To rozporządzenie będzie miało daleko idące skutki zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców. Dlatego już teraz warto przygotować się na nadchodzące zmiany – finansowo, organizacyjnie i strategicznie.

Chcesz być na bieżąco z decyzjami rządu dotyczącymi wynagrodzeń, rynku pracy i praw pracowniczych? Obserwuj nasz portal i nie przegap najnowszych informacji, które mogą wpłynąć na Twoją codzienność!

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Numer projektu: RD224

Tabela: Zmiany pensji minimalnej w Polsce w latach 2015-2025

Oto tabela pokazująca wysokość najniższej krajowej w Polsce na przestrzeni lat 2015-2025. W 2023 r. oraz 2024 r. płaca minimalna była podwyższana dwa razy w roku – w styczniu i lipcu.

Rok

Wynagrodzenie od 1 stycznia

Wynagrodzenie od 1 lipca

2025 r.

4666 zł brutto

-

2024 r.

4242 zł brutto

4300 zł brutto

2023 r.

3490 zł brutto

3600 zł brutto

2022 r.

3010 zł brutto

-

2021 r.

2800 zł brutto

-

2020 r.

2600 zł brutto

-

2019 r.

2250 zł brutto

-

2018 r.

2100 zł brutto

-

2017 r.

2000 zł brutto

-

2016 r.

1850 zł brutto

-

2015 r.

1750 zł brutto

-

Źródło: INFOR
