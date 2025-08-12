Wrzesień 2025 roku przyniesie długo wyczekiwaną „czternastkę” – dodatkową emeryturę, która dla wielu seniorów stanowi realne wsparcie domowego budżetu. W tym roku jej wysokość to aż 1878,91 zł brutto. Kto dostanie pełną kwotę i jakie są zasady? Sprawdź, co musisz wiedzieć.

rozwiń >

We wrześniu 2025 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie – tzw. czternastą emeryturę. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już potwierdziło ten termin. Podobnie jak w poprzednich latach, świadczenie zostanie wypłacone automatycznie – bez składania wniosków. Pełna kwota czternastki wyniesie 1878,91 zł brutto, czyli dokładnie tyle, ile wynosi minimalna emerytura w 2025 roku. To realne wsparcie finansowe, szczególnie dla osób o niższych dochodach. Kto może liczyć na pełną wypłatę, a kto dostanie pomniejszoną czternastkę? Wyjaśniamy zasady, terminy oraz wyjątki.

REKLAMA

Czternasta emerytura w 2025 roku – kiedy wypłata dodatkowego świadczenia, w jakiej wysokości będą przelewy pieniężne?

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło już, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – tzw. czternasta emerytura – zostanie wypłacone we wrześniu 2025 r. Informacja ta została zawarta w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r., opublikowanym w wykazie prac legislacyjnych rządu. Podobnie jak w latach poprzednich, środki trafią automatycznie na konta emerytów i rencistów – bez konieczności składania wniosków.

W 2025 r. pełna wysokość czternastej emerytury wyniesie 1878,91 zł brutto – dokładnie tyle, ile aktualnie wynosi minimalna emerytura w Polsce. Dla wielu seniorów oznacza to więc bardzo konkretną pomoc finansową, szczególnie w obliczu rosnących kosztów życia i inflacji.

Kto dostanie pełną czternastkę, a kto tylko jej część?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Pełną kwotę (1878,91 zł brutto) otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza 2900 zł brutto .

otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe . Po przekroczeniu tej granicy , obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – każda złotówka powyżej limitu pomniejsza czternastkę o tę samą kwotę.

, obowiązuje zasada – każda złotówka powyżej limitu pomniejsza czternastkę o tę samą kwotę. Minimalna wypłata to 50 zł. Jeśli po odliczeniach świadczenie byłoby niższe – nie zostanie wypłacone.

Przykład: Jeśli emeryt otrzymuje 2800 zł brutto miesięcznie, to mieści się poniżej progu 2900 zł, dlatego otrzyma pełną czternastkę w wysokości 1878,91 zł brutto.

Z kolei jeśli ktoś pobiera 3200 zł emerytury, to przekracza próg o 300 zł, więc jego czternastka zostanie pomniejszona o tę kwotę i wyniesie: 1878,91 zł – 300 zł = 1578,91 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto wcale nie dostanie 14. emerytury w 2025 roku?

REKLAMA

Seniorzy, których miesięczna emerytura przekracza 4 678,91 zł brutto, nie otrzymają dodatkowego świadczenia od ZUS. Po marcowej waloryzacji próg ten może zostać przekroczony przez większą liczbę emerytów i rencistów, co wykluczy ich z grona beneficjentów czternastki.

Na utratę 14. emerytury wpływają jednak nie tylko waloryzacja czy wysokość emerytury. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które przekroczyły dozwolony limit dorabiania, również nie otrzymają dodatku. Problem może dotyczyć także wdów i wdowców – ZUS, oceniając prawo do świadczenia, sumuje emeryturę podstawową z rentą wdowią. Jeśli łączna kwota przekroczy 4 678,91 zł brutto, czternasta emerytura nie zostanie przyznana.

Czternastka bez potrąceń i wpływu na inne świadczenia

Czternasta emerytura w 2025 roku będzie zwolniona z potrąceń, takich jak:

zajęcia komornicze ,

, zobowiązania alimentacyjne (w niektórych przypadkach),

(w niektórych przypadkach), zaległości wobec ZUS lub US.

To oznacza, że środki trafią bezpośrednio do seniorów i nie zostaną przejęte na poczet innych zobowiązań.

Ponadto, czternastka nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do:

świadczeń z pomocy społecznej,

programu 500+ dla osób niesamodzielnych ,

, świadczeń alimentacyjnych.

Jedynym obowiązkowym obciążeniem będzie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Czternasta emerytura już na stałe w systemie świadczeń emerytalnych

Od 2023 roku „czternastki” zostały wpisane na stałe do systemu świadczeń emerytalnych - ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emeryt. Każdego roku Rada Ministrów określa miesiąc wypłaty w specjalnym rozporządzeniu – terminem granicznym na ogłoszenie tej decyzji jest 31 października.

Oznacza to, że seniorzy mogą obecnie liczyć na coroczną wypłatę czternastej emerytury, co znacząco zwiększa przewidywalność ich domowego budżetu. W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdy świadczenie to funkcjonowało jako jednorazowy „dodatek przedwyborczy”, dziś stanowi ono stały element systemu wsparcia dla emerytów.

Jak sprawdzić, kiedy pieniądze z ZUS trafią na konto bankowe seniora?

Czternastki będą wypłacane równolegle z comiesięczną emeryturą lub rentą, zgodnie z harmonogramem ZUS. To oznacza, że niektóre osoby otrzymają przelew już na początku września, a inne – w drugiej połowie miesiąca, w zależności od przydzielonego terminu płatności. Nie trzeba składać żadnych dokumentów ani wniosków – wypłata nastąpi automatycznie.

Ważne Czternasta emerytura w 2025 roku będzie wypłacana we wrześniu, razem z regularnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. ZUS będzie wypłacał czternastki w tych samych terminach, w których wypłacane są standardowe świadczenia, czyli: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca.

W dobie wysokiej inflacji i rosnących cen żywności, leków oraz energii, dodatkowe środki w postaci czternastki są z pewnością dla wielu seniorów nie tylko wsparciem – ale koniecznością. Choć świadczenie nie rozwiązuje wszystkich problemów finansowych starszych Polaków, to stanowi realną ulgę dla osób o najniższych dochodach.

Którym seniorom przysługuje czternasta emerytura? Co dokładnie wynika z przepisów emerytalnych?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Na podstawie art. 2 ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, 14. emerytura przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia mają prawo do:

świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1, 1a i 2 oraz w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, renty socjalnej lub renty socjalnej z dodatkiem dopełniającym, o których mowa w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1999 oraz z 2024 r. poz. 1243), świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820), okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926), emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, świadczenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Czternasta emerytura nie przysługuje osobom, którym prawo do comiesięcznego świadczenia (np.; emerytury lub renty) zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty tego dodatkowego świadczenia.

Co warto z tego zapamiętać?

Czternastka zostanie wypłacona we wrześniu 2025 r.

Pełna kwota to 1878,91 zł brutto (czyli tyle, ile minimalna emerytura)

Pełne świadczenie przysługuje do 2900 zł brutto emerytury/renty

Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę powyżej tego progu

Brak potrąceń komorniczych i wpływu na inne świadczenia

Wypłata nastąpi automatycznie – bez wniosku

Podstawa prawna Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r. Numer z wykazu: RD200.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 183).

Oto tabela z wysokością 14. emerytury w Polsce w latach 2021–2025 (pełna kwota brutto i netto)

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, które zostało wprowadzone w Polsce w 2021 roku jako forma wsparcia dla emerytów i rencistów. Poniższa tabela przedstawia wysokość 14. emerytury brutto i netto w latach 2021–2025 dla osób uprawnionych do otrzymania pełnego świadczenia, czyli z emeryturą do 2 900 zł brutto.