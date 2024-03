Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [13.03.2024]

Kiedy człowiek poleci na Marsa? Czy zarabiając 15 tys. zł brutto będziemy mogli spędzić wakacje na orbicie okołoziemskiej? Co się zmieni, gdy odkryjemy życie pozaziemskie? Czy prawnik może się obawiać, że AI pozbawi go chleba? Czy kierowcy TIR-ów to profesja na wymarciu? Czy roboty będą mieć prawa obywatelskie? Piotr Nowak w programie Gość Infor.pl rozmawia z Tomaszem Czajką, programistą, który pracował w Google i Space X, obecnie członkiem rady doradczej przy Ministerstwie Cyfryzacji.