Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [23.10.2024] – Oglądaj na żywo!

Senat: Podwyżki w MOPS a nowy dodatek do renty socjalnej (2520 zł). Jak ostatnio w żłobkach (1500 zł)?

Jest obawa, że gminy zrobią w MOPS to samo, co zrobiły z podwyżkami opłat za przedszkola po wprowadzeniu programu "Aktywnie w żłobku” (podniosły w całej Polsce opłaty za żłobek). Tym razem chodzi o nowy dodatek do renty socjalnej. Gminy mogą mieć pokusę podniesienia odpłatności za usługi opiekuńcze poprzez zmiany w tabelach dochodu (tak, aby było trudniej uzyskać zwolnienie z opłat).