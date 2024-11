Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [29.11.2024] – Oglądaj na żywo!

Można kupić fragment mieszkania albo dzieła znanego artysty. Tokenizacja aktywów to przyszłość inwestycji alternatywnych?

Czy wiesz, że możesz kupić… fragment mieszkania albo dzieła znanego artysty? To wszystko jest możliwe dzięki tokenizacji. Blockchain otwiera drzwi do nowoczesnych inwestycji i zdecydowanie obniża próg wejścia w nie. Wystarczy nawet 100 zł, by stać się właścicielem udziałów w złocie, nieruchomości albo słynnym na cały świat obrazie…