Czy zmiana instytucji finansowej powinna być konsultowana z reprezentacją pracowniczą? Ustawa nie precyzuje odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje się, że podobnie jak w przypadku wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z reprezentacją pracowników, tak i przy wypowiedzeniu umowy, podmiot zatrudniający powinien skonsultować się z pracownikami. Decyzja ostateczna należy jednak do niego.

Czy pracodawca musi poinformować pracowników o zmianie instytucji finansowej? Zdecydowanie tak. Natomiast ustawa nie precyzuje w jaki sposób ma to uczynić. Ma to być informacja skuteczna, a zawiadomienie powinno mieć charakter oświadczenia woli. Zapewne najtrudniej będzie dotrzeć z informacją do osób, które są na długim urlopie, urlopie macierzyńskim, czy na długim zwolnieniu lekarskim, dlatego warto to wziąć pod uwagę planując kolejne działania.



Jeśli podmiot zatrudniający podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, musi zawrzeć w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowę o prowadzenie PPK, jeżeli ta osoba miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest poinformować pracownika o planach złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków, które znajdują się na rachunku PPK, prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana. Środki powinny być transferowane na rachunek PPK prowadzony przez nowo wybraną instytucję finansową.

Pracownik może jednak odmówić transferu, deklarując chęć pozostawienia środków na dotychczasowym koncie.