REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści

Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 07:29
Maja Retman
Maja Retman
Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Drobne, wykonywane okazjonalnie usługi „ złotej rączki, sprzedaż pojedynczych rzeczy w internecie, taki drobny biznes można prowadzić legalnie, bez konieczności zakładania firmy. Ale uwaga! Nierejestrowaną działalność gospodarczą fiskus też bierze pod lupę. Obowiązuje bowiem limit przychodów, który zmieni się w 2026 roku. Jeśli ktoś go przekroczy, skarbówka weźmie go w obroty.

Coraz wyższe rachunki za prąd, coraz droższe zakupy, to sprawia, że domowe budżety pękają w szwach. W takiej sytuacji niektórzy decydują się na prowadzenie drobnego biznesu, takiego jak na przykład okazyjna sprzedaż w internecie czy usługi złotej rączki. To nierejestrowana działalność gospodarcza, co oznacza, że bez konieczności zakładania firmy, bez opłacania składek ZUS można legalnie więcej zarobić. Trzeba jednak uważać, żeby nie wpaść w objęcia fiskusa. Chodzi o miesięczne limity, które mogą być barierą dla prowadzenia takiego biznesu.

REKLAMA

REKLAMA

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Ile można zarobić w 2025 roku?

Zgodnie z ustawowymi regulacjami nie trzeba rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej- wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt. - W 2025 roku kwota wynagrodzenia minimalnego wzrosła do 4 666 zł. Oznacza to, że miesięczny przychód nie może być wyższy niż 3 499,50 zł. W konsekwencji w tym roku można zarobić nawet 41 994 zł bez rejestrowania działalności.

- Działalność nierejestrowana jest korzystna dla podatnika, ponieważ cechuje się minimalną ilością formalności oraz brakiem konieczności opłacania składek ZUS. Co do zasady, bo jednak przy usługach, należy je odprowadzać – wskazuje ekspert i dodaje, że działalność taka podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej.

Zobacz również:

Wyznaczonego, miesięcznego limitu nie można przekroczyć

W przypadku, gdy podatnik osiąga dochód tylko z działalności nierejestrowanej, to w 2025 roku maksymalnie zapłaci podatek w kwocie 1449 zł przy dochodach 41994 zł. - Pamiętać przy tym należy, że przychody miesięczne nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu – przypomina Juszczyk.- Dodatkowo, przy takiej działalności możemy również uwzględniać zakupy. Osiągając maksymalny przychód miesięczny i na przykład koszty rzędu 1000 zł, de facto dochód będzie w kwocie wolnej od podatku, a więc w 30 tys. A tym samym nie zapłacimy podatku.

REKLAMA

W mojej ocenie jest to dobry sposób na drobny zarobek, na przykład przy etacie lub na wypróbowanie działalności – ocenia ekspert.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Działalność nierejestrowana w 2026 roku. Będzie nowy limit

Zbliżający się wielkimi krokami nowy, 2026 rok, przyniesie zmiany. Nierejestrowana działalność gospodarcza będzie mieć nowy, znacznie wyższy limit. Co więcej, będzie liczony kwartalnie, a nie jak dotychczas miesięcznie – podaje gazetaprawna.pl. Ile wyniesie? Limit przychodów z działalności nierejestrowej w 2026 roku nie będzie mógł przekroczyć 225 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w żadnym kwartale. Ponieważ już wiadomo, że najniższa ustawowa pensja wyniesie 4 806 zł, działalność nierejestrową będzie można prowadzić do osiągnięcia przychodu 10 813,50 zł na kwartał.

Dla tych, którzy prowadzących działalność nierejestrowaną, oznacza to jeszcze większą dowolność. Dlaczego? Bo wyższy będzie nie tylko limit. Swobodnie będzie można też rozdzielać kwotę pomiędzy trzy miesiące w kwartale. - Tym samym w jednym miesiącu będzie można zarobić więcej, w kolejnych zaś mniej. Ważne jedynie, aby suma z całego kwartału nie przekroczyła ustawowo określonego limitu – wskazuje dziennik.

Zawieszenie działalności gospodarczej a działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana może być prowadzona również wyłącznie w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej w okresie ostatnich sześćdziesięciu miesięcy. Warto zaznaczyć, że czas zawieszenia działalności gospodarczej uznaje się za okres jej niewykonywania – wyjaśnia gazetaprawna.pl Oznacza to, że jeżeli ktoś ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, lecz faktycznie jej nie prowadził, ponieważ w ciągu ostatnich sześćdziesięciu miesięcy była zawieszona, wówczas może prowadzić działalność nierejestrowaną.

Pytanie, co z okresem karencji w roku 2026? Tu nic się przepisach nie zmieni. Okres ten nie został ani skrócony, ani wydłużony.

Zobacz również:

Przywileje i obowiązki czyli dwie strony medalu działalność nierejestrowanej

Ci, którzy decydują się na prowadzenie drobnego biznesu nie muszą się rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Są też zwolnieni z obowiązku zgłaszania nierejestrowanej działalności gospodarczej w GUS i Urzędzie Skarbowym oraz z obowiązku prowadzenia księgi dochodów i rozchodów. Nie odprowadzają też zaliczek na podatek dochodowy i nie płacą podatku VAT. To wielkie ułatwienie, w sytuacji, kiedy na konto wpływają niewysokie i nieregularne przychody.

Jednak prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej wiąże się też z koniecznością wypełniania określonych warunków. Trzeba mieć kasę fiskalną w przypadku sprzedaży towarów i usług objętych tym obowiązkiem. Jest też konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania faktur na życzenie klienta oraz rozliczania podatku dochodowego w ramach rocznej deklaracji PIT-36.

Co w stacji przekroczenia wyznaczonego zarobkowego limitu? Wówczas, należy w ciągu siedmiu dni należy zarejestrować swoją działalność w CEiDG.

Powiązane
Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Ludzie o tym nie wiedzą. Jak i gdzie to załatwić?
Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Ludzie o tym nie wiedzą. Jak i gdzie to załatwić?
Pracę dają od ręki. Płacą nawet... 19 tysięcy miesięcznie! Nie trzeba mieć matury ani studiów
Pracę dają od ręki. Płacą nawet... 19 tysięcy miesięcznie! Nie trzeba mieć matury ani studiów
Polacy nie wiedzą, że jest zmiana na liście refundacji z NFZ i wydają na to fortunę w prywatnych gabinetach
Polacy nie wiedzą, że jest zmiana na liście refundacji z NFZ i wydają na to fortunę w prywatnych gabinetach
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych
01 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Dotyczą funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz zakładów pracy chronionej (ZPChr). Między innymi zmienia się limit wskaźnika zatrudnienia w ZAZ osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 35% na 55% ogółu zatrudnionych.
Świąteczny prezent od ZUS! Wypłaty emerytur jeszcze przed Wigilią i podwójne przelewy przed 1 stycznia. Dla kogo?
01 gru 2025

Choć grudzień 2025 dopiero się zaczął, ZUS zaplanował przyspieszenie wypłat świadczeń. Układ dni wolnych sprawił, że seniorzy otrzymają swoje emerytury wcześniej niż zwykle. Co więcej, ZUS potwierdza, że dla jednej grupy beneficjentów na koncie pojawią się dwa przelewy jeszcze przed 1 stycznia. Oto szczegóły.

Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
01 gru 2025

Już od bieżącego 2025 roku przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzie optymalizacji podatkowej. Ustawodawca wprowadził do systemu podatkowego możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem szczególnej grupy pracowników. Poniżej kompleksowe omówienie tej preferencji wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Ulga będzie dostępna także w 2026 roku.
MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”
01 gru 2025

Resort edukacji ostatecznie odrzuca pomysł stworzenia ekspresowych kursów dla kandydatów do pracy w przedszkolach. Powód? Obowiązujące przepisy wymagają pięcioletniego toku kształcenia. Jednocześnie maleje liczba wakatów, choć problem braków kadrowych nadal pozostaje aktualny.

REKLAMA

Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
01 gru 2025

Drobne, wykonywane okazjonalnie usługi „ złotej rączki, sprzedaż pojedynczych rzeczy w internecie, taki drobny biznes można prowadzić legalnie, bez konieczności zakładania firmy. Ale uwaga! Nierejestrowaną działalność gospodarczą fiskus też bierze pod lupę. Obowiązuje bowiem limit przychodów, który zmieni się w 2026 roku. Jeśli ktoś go przekroczy, skarbówka weźmie go w obroty.
Prowadzisz food trucka? Pamiętaj o opłacie targowej. Na ten temat krążą sprzeczne opinie. Warto znać przepisy
01 gru 2025

Czy prowadząc food trucka trzeba uiszczać opłatę targową? Opinie na ten temat są podzielone. Warto jednak wiedzieć co wynika z przepisów, by uniknąć kłopotów na gruncie podatkowym. Bo czy sprzedaż napoju jest częścią świadczenia usługi?
Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.
01 gru 2025

Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r. Warto przypomnieć o tym prawie, bo wciąż mało osób pamięta o realnych korzyściach, które można otrzymać! Jeśli dają, to przecież warto złożyć to proste pismo - podkreślają zadowoleni wnioskodawcy.
Zanim zarzucisz pracodawcy, że łamie prawo, zobacz co wynika z przepisów. Dlaczego będziesz musiał pokazać PIT współmałżonka?
01 gru 2025

Rozmowy o pieniądzach często wywołują emocje. Dotyczy to w szczególności tych przypadków, gdy o stanie budżetu domowego trzeba poinformować pracodawcę. Czasami jednak, jeśli chcemy korzystać z przywilejów wynikających z przepisów, okazuje się to konieczne. I zgodne z przepisami.

REKLAMA

Czy każdy emeryt dostanie od byłego pracodawcy bon świąteczny? Przepisy wskazują jasno, kto może się o niego ubiegać
01 gru 2025

Przed nami święta i szczególne potrzeby budżetów domowych. Pracownicy liczą na świadczenia przedświąteczne od pracodawców, a emeryci zastanawiają się, czy uda się pokryć wszystkie wydatki i kupić prezenty dla najbliższych. Czy oni również mogą liczyć na pomoc byłych pracodawców?
Czy pracodawca musi zapłacić pracownikowi za udział w szkoleniu po godzinach pracy albo w dniu wolnym? Zasady są proste
30 lis 2025

Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu po godzinach pracy? W praktyce na tym tle powstaje wiele sporów. Gdzie kończy się prawo pracodawcy do ingerowania w czas wolny pracownika? Zasady są proste.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA