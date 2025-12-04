REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Robi się to w prosty sposób

Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Robi się to w prosty sposób

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 18:16
Maja Retman
Maja Retman
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Da się to zrobić w prosty sposób
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Da się to zrobić w prosty sposób
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Śmierć w najbliższej rodzinie to zawsze wstrząs. Ale oprócz bólu przychodzi też coś, codzienność. Rachunki, zobowiązania, kredyty, a czasem dramatyczna walka o dostęp do pieniędzy, które jeszcze wczoraj należały do zmarłego. Wiele rodzin dopiero wtedy dowiaduje się, że środki na koncie zostają „zamrożone” aż do zakończenia postępowania spadkowego. A to potrafi trwać miesiącami. Tymczasem istnieje proste rozwiązanie, dzięki któremu można uniknąć takiego paraliżu finansowego. To dyspozycja na wypadek śmierci — zapis bankowy, który może otworzyć rodzinie dostęp nawet do 200 tysięcy złotych bez żadnych sądowych procedur.

Nie tylko pomnik za życia. Jak zapobiegliwi planują finansowy spokój

Niektórzy myślą o przyszłości z wyprzedzeniem. Już za życia zamawiają nagrobek, by nie obciążać bliskich. Inni idą o krok dalej. W banku zostawiają dokument, który może zdecydować o tym, czy po ich śmierci rodzina będzie miała za co żyć.

REKLAMA

REKLAMA

Bo choć brzmi to brutalnie, po odejściu głównego żywiciela rodziny często zostaje nie tylko żal, ale też puste konto. Nawet jeśli współmałżonek był współwłaścicielem rachunku, ma prawo tylko do połowy zgromadzonych tam środków. Reszta pieniędzy zostaje zablokowana do czasu, aż sąd zakończy postępowanie spadkowe. To oznacza tygodnie, a czasem miesiące bez dostępu do środków potrzebnych na codzienne wydatki.

Zobacz również:

Zapis bankowy. Klucz do pieniędzy bez sądu

Z pomocą przychodzi prosty mechanizm, który przewiduje prawo bankowe. To tak zwany zapis bankowy, oficjalnie „dyspozycja wkładem na wypadek śmierci”.

To nic innego jak dokument, w którym właściciel konta wskazuje osoby, które po jego śmierci mają prawo do wypłaty określonej kwoty z rachunku.

REKLAMA

Co ważne, nie trzeba być spadkobiercą, by z takiej dyspozycji skorzystać. Wskazać można członków najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, prawnuki i rodzeństwo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ktoś taki nie przejmuje konta ani zobowiązań zmarłego. Ma jedynie prawo do wypłaty pieniędzy, które zostały jej przypisane. Zapis może obejmować rachunek oszczędnościowy, rozliczeniowy, a także lokatę terminową.

To rozwiązanie, które w praktyce omija sąd i pozwala szybko uruchomić środki na najpilniejsze potrzeby.

Ile można wypłacić z konta zmarłego

Choć zapis bankowy daje duże możliwości, jego zakres nie jest nieograniczony.

Prawo określa maksymalną kwotę, jaką można w ten sposób przekazać. Limit to dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc poprzedzający śmierć właściciela rachunku.

W praktyce oznacza to, że na początku 2025 roku z konta można było wypłacić około 160 tysięcy złotych, a przy wzroście średniej pensji ta suma może wkrótce przekroczyć 200 tysięcy złotych. To pieniądze, które mogą uratować rodzinny budżet w najtrudniejszym momencie.

Zobacz również:

Zmieniasz zdanie? Dyspozycję można odwołać w każdej chwili

Prawo daje pełną elastyczność. Dyspozycję na wypadek śmierci można w każdej chwili zmienić, dopisać nowe osoby lub całkowicie odwołać. Wystarczy pisemne oświadczenie złożone w banku.

Co więcej, istnieje też tzw. odwołanie dorozumiane – jeśli właściciel konta zamknie rachunek lub wypłaci wszystkie środki, zapis traci ważność automatycznie.

Jeśli natomiast żadna dyspozycja nie została złożona, środki z konta wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Wtedy dostęp do pieniędzy uzyskują dopiero ci, którzy po przeprowadzeniu postępowania spadkowego otrzymają prawomocny dokument sądu lub notariusza.

Dlaczego warto o tym pomyśleć już dziś

Dokonanie zapisu bankowego może zadecydować o bezpieczeństwie rodziny po naszej śmierci. Jedna wizyta w banku i krótka dyspozycja mogą sprawić, że w chwili tragedii bliscy nie zostaną bez środków do życia.

Bo zapobiegliwość nie zawsze musi oznaczać stawianie sobie pomnika. Czasem wystarczy kartka papieru i podpis, żeby by oszczędzić rodzinie nie tylko stresu, ale i finansowej bezradności.

Powiązane
To dotyka już ponad 70 procent Polaków. Jest bardzo źle, będzie jeszcze gorzej?
To dotyka już ponad 70 procent Polaków. Jest bardzo źle, będzie jeszcze gorzej?
Wielka zmiana w rachunkach za wodę, która dotyczy wszystkich Polaków. Wyjątków nie ma, datę już podali
Wielka zmiana w rachunkach za wodę, która dotyczy wszystkich Polaków. Wyjątków nie ma, datę już podali
Stało się. Podatek od nieruchomości wzrośnie aż.... trzydziestokrotnie!
Stało się. Podatek od nieruchomości wzrośnie aż.... trzydziestokrotnie!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odstąpił od zasady prawnej sformułowanej w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r., sygn. akt III PZP 1/25 - co to oznacza? Orzecznictwo TSUE do kosza?
04 gru 2025

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb podjął przełomową uchwałę, która może zmienić bieg sporu o polski wymiar sprawiedliwości. Według najnowszego orzeczenia żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać wyroku Sądu Najwyższego za nieistniejący – nawet powołując się na prawo Unii Europejskiej. SN stwierdził jednocześnie, że Polska nie przekazała Brukseli kompetencji w zakresie organizacji sądownictwa.
Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów
04 gru 2025

Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem. Przedstawiają 5 silnych argumentów przeciwko dalszemu procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026]
04 gru 2025

Umiarkowany stopień niepełnosprawności daje więcej, niż wiele osób się spodziewa. To nie tylko ulgi podatkowe, ale też konkretne zasiłki, wyższe dofinansowania z PFRON i ułatwienia w pracy. W 2026 roku część przepisów zmienia się na korzyść osób z orzeczeniem. Sprawdź, co faktycznie możesz zyskać i jakie świadczenia przysługują Ci od stycznia.
Religia w szkole z nową podstawą programową. Kiedy nowe podręczniki?
04 gru 2025

Episkopat zaprezentował nową podstawę programową nauczania religii w szkole. Ma ona odpowiadać na współczesne wyzwania, a także na pytania uczniów dotyczące sensu istnienia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkretnego programu nauczania.

REKLAMA

Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?
04 gru 2025

W wyjątkowych sytuacjach ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacić zasiłek nawet pomimo przekroczonego kryterium dochodowego. Wysokość takiego świadczenia zależy m.in. od wielkości rodziny. Co warto wiedzieć o specjalnym zasiłku celowym? Ile wynosi zasiłek w 2025 i 2026 r.? Co bierze pod uwagę MOPS?
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn
04 gru 2025

Kiedy pojawia się temat pieniędzy, kont bankowych i małżonków, wielu osobom od razu zapala się czerwona lampka: czy skarbówka znowu będzie czegoś chciała? Czy każde przesunięcie środków między domowymi rachunkami może okazać się darowizną, a co za tym idzie – obowiązkiem podatkowym?
Ile podatku od nieruchomości zapłacą w 2026 roku przedsiębiorcy? Po latach sporów, MF zdecydowało się wydać interpretację ogólną
04 gru 2025

Po latach sporów resort finansów w końcu zabrał głos w sprawie opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W listopadzie 2025 roku wydał interpretację ogólną, która ma pomóc w wymiarze podatku na 2026 rok.
Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku
04 gru 2025

Od 1 grudnia trwają szerokie konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni w Polsce na kolejną dekadę, koncentrując się na jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej i innowacyjnym ekosystemie akademickim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

REKLAMA

Szykują się zmiany w systemie podatkowym i reforma służby zdrowia? Czy nowy podatek zastąpi składkę zdrowotną? Nowa Lewica ma plan
04 gru 2025

Nowa Lewica zamierza złożyć projekt ustawy, mający na celu reformę służby zdrowia, w ramach której planuje się zastąpienie obecnej składki zdrowotnej nowym podatkiem. Nowy podatek zdrowotny ma dotyczyć przedsiębiorstw płacących CIT oraz osób fizycznych rozliczających PIT. Oto szczegóły.
KSeF wchodzi w życie w 2026 r. Przewodnik dla przedsiębiorców i księgowych
04 gru 2025

Od 2026 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Wdrożenie systemu wymaga dostosowania procedur oraz przeszkolenia osób odpowiedzialnych za rozliczenia. Właściwe przygotowanie ułatwiają kursy online Krajowej Izby Księgowych, które krok po kroku wyjaśniają zasady pracy w KSeF. W artykule omawiamy, czym jest KSeF, co się zmieni i jaki kurs wybrać.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA