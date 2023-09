QUIZ Misie z bajek nie tylko dla najmłodszych – sprawdź, co o nich wiesz

Misie lubią dzieci, dzieci lubią misie – brzmiały słowa kołysanki śpiewanej przez Misia Uszatka. To oczywiste, że Uszatek wiedział, co śpiewał. A jego słowa niekoniecznie muszą odnosić się wyłącznie do relacji pomiędzy misiami a dziećmi. Misie odgrywają sporą rolę także w życiu dorosłych: to oni przecież czytają swoim pociechom o przygodach misiów, razem z dziećmi oglądają kreskówki, których bohaterami są misie. Z myślą o małych i dużych sympatykach misiów przygotowaliśmy dzisiejszy quiz. Rozwiąż go i sprawdź, jak dobrze znasz misiowych bohaterów literatury i filmu!

Przejdź do quizu