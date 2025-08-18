REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS

Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 sierpnia 2025, 07:41
Maja Retman
Maja Retman
pieniądze, podwyżka, banknoty
pieniądze, podwyżka, banknoty
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już niebawem znowu zabrzmi pierwszy dzwonek, a to oznacza, że w sklepach ruszyło kompletowanie szkolnej wyprawki. Ceny uczniowskiego wyposażenia są wyższe niż rok temu. Według szacunków, koszt dla jednego dziecka to 1200 złotych. Wsparciem dla domowego budżetu jest rządowy program Dobry Start, który oferuje 300 złotych na każde uczące się dziecko. O pieniądze można się było ubiegać już od początku lipca. Rodzice tłumnie ruszyli do ZUS.

Szkolna wyprawka coraz droższa

Tornistry, książki, zeszyty, wypełnione ołówkami, długopisami i kolorowymi flamastrami piórniki… Ceny uczniowskiego wyposażenia są wyższe niż rok temu. Według szacunków, koszt dla jednego dziecka to 1200 złotych. Kołem ratunkowym dla domowego budżetu jest rządowy program Dobry Start, który oferuje 300 złotych na każde uczące się dziecko.

REKLAMA

Rodzice tłumnie ruszyli po pieniądze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można było składać od pierwszego dnia lipca. Jak dotąd przyznano już blisko 3,3 mln świadczeń. Wypłacono 630 mln złotych – poinformował ZUS, który przypomina co należy zrobić, aby przelewy otrzymać przed końcem września.

Zobacz również:

Komu należy się 300 plus

Pieniądze przysługują raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami – przypomina ZUS.

300 plus. Do kiedy składanie wniosków

Ci, którzy jeszcze wniosków nie złożyli mają czas do końca listopada. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Konieczne jest zatem posiadanie własnego profilu na portalu. Można go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

Ten błąd przy wypełnianiu wniosku popełniany jest najczęściej

ZUS apeluje o to, żeby dokładnie sprawdzać dane wpisywane we wniosku, szczególnie te dotyczące numeru konta, na które pieniądze zostaną przelane. To, jak się okazuję, jeden z najczęstszych błędów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Dla tych dzieci pieniędzy nie będzie

Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi dla Ukraińców. On nowego roku szkolnego. Świadczenie Dobry Start będzie przysługiwać wyłącznie dzieciom uczącym się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty.

Powiązane
Ruszyły zwroty pieniędzy dla pracowników. To 3 tysiące złotych. Nie wszyscy o tym wiedzą
Ruszyły zwroty pieniędzy dla pracowników. To 3 tysiące złotych. Nie wszyscy o tym wiedzą
Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych
Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych
Wielkie zmiany w bankomatach. Przestaną akceptować karty. Jak teraz wypłacać gotówkę
Wielkie zmiany w bankomatach. Przestaną akceptować karty. Jak teraz wypłacać gotówkę
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KGP: 123 264 interwencji, 619 wypadków drogowych, 56 ofiar śmiertelnych. [Podsumowanie tygodnia]
18 sie 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 123 264 interwencji. Byli wzywani do 619 wypadków drogowych.
Roszczenie pracodawcy w związku z bezpodstawnym rozwiązaniem umowy o pracę
18 sie 2025

Nagłe porzucenie pracy przez zatrudnionego to coraz częstsze zjawisko, zwłaszcza w branżach o dużej rotacji pracowników. Choć dla pracownika może to być szybka droga do lepszego wynagrodzenia, dla pracodawcy oznacza chaos, straty i ryzyko wstrzymania działalności. Prawo przewiduje konsekwencje dla osób, które bezpodstawnie zrywają umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS
18 sie 2025

Już niebawem znowu zabrzmi pierwszy dzwonek, a to oznacza, że w sklepach ruszyło kompletowanie szkolnej wyprawki. Ceny uczniowskiego wyposażenia są wyższe niż rok temu. Według szacunków, koszt dla jednego dziecka to 1200 złotych. Wsparciem dla domowego budżetu jest rządowy program Dobry Start, który oferuje 300 złotych na każde uczące się dziecko. O pieniądze można się było ubiegać już od początku lipca. Rodzice tłumnie ruszyli do ZUS.
Edukacja zdrowotna zastąpi WDŻ. Można z niej zrezygnować. Jaki jest program zajęć?
17 sie 2025

Edukacja zdrowotna zastąpi WDŻ czyli wychowanie do życia w rodzinie. Od 1 września 2025 roku będzie nieobowiązkowa. Można z niej zrezygnować do 25 września. Jaki jest program edukacji zdrowotnej i wymiar godzin tygodniowo?

REKLAMA

Czy prace domowe wracają? Kiedy będzie rozporządzenie?
17 sie 2025

Czy obowiązkowe prace domowe wracają do szkół w roku 2025/2026? Kiedy można spodziewać się rozporządzenia przesądzającego o pracach domowych? Odpowiada Barbara Nowacka.
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
17 sie 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku możesz liczyć na szerokie wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). To nie tylko popularne świadczenia, takie jak zasiłek stały czy pielęgnacyjny. Wciąż wiele osób nie wie, że istnieją także dodatki mieszkaniowe i energetyczne, jednorazowe zasiłki celowe czy usługi opiekuńcze finansowane przez gminy. Te formy pomocy realnie odciążają domowy budżet i warto sprawdzić, czy masz do nich prawo.
Pod domem pojawi się nowy (szary) worek na odpady, a gmina skontroluje zawartość worków, co może skutkować wzrostem opłat o nawet 400%
18 sie 2025

Wyodrębnienie nowej frakcji odpadów komunalnych i wprowadzenie nowych (szarych) worków na śmieci, celem zbierania w nich… popiołu z palenisk domowych, takich jak kominki czy piece – to działanie zaradcze podjęte przez jedną z gmin w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w gminie. Może być to jednak wskazówka również dla innych gmin, które nie osiągają wymaganych wysokich progów przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu i jednocześnie – przestroga dla mieszkańców, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Gminy nie pozostają bowiem bezczynne wobec takiego postępowania, które może również skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400%.
Wcześniejsza emerytura z ZUS i KRUS w 2025 roku. W tych zawodach można przejść na wcześniejszą emeryturę. Oto lista
17 sie 2025

Wcześniejsza emerytura w Polsce w 2025 roku jest możliwa, ale tylko dla wybranych grup zawodowych lub osób spełniających określone warunki. Jakie to grupy zawodowe? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc przejść na wcześniejszą emeryturę w 2025 roku w Polsce? Oto szczegóły.

REKLAMA

Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych
18 sie 2025

Paragon to tylko niepotrzebny świstek papieru, który i tak ląduje w koszu? Takie przekonanie to błąd, który może słono kosztować, nie tylko sprzedawcę, ostrzega ministerstwo finansów. A konsekwencje bywają naprawdę bolesne. Nawet kilkaset tysięcy złotych kary!
Ponad 6000 zł miesięcznie dla tych emerytów. I to do końca życia! Wystarczy spełnić ten jeden warunek
16 sie 2025

Każda osoba, która ukończyła setny rok życia, może otrzymać tzw. świadczenie honorowe, które wynosi ponad 6000 zł brutto miesięcznie. Nowe regulacje prawne mają na celu uhonorowanie wyjątkowo długiego życia i zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego najstarszym członkom społeczeństwa. Oto szczegóły.

REKLAMA