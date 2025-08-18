Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS

Już niebawem znowu zabrzmi pierwszy dzwonek, a to oznacza, że w sklepach ruszyło kompletowanie szkolnej wyprawki. Ceny uczniowskiego wyposażenia są wyższe niż rok temu. Według szacunków, koszt dla jednego dziecka to 1200 złotych. Wsparciem dla domowego budżetu jest rządowy program Dobry Start, który oferuje 300 złotych na każde uczące się dziecko. O pieniądze można się było ubiegać już od początku lipca. Rodzice tłumnie ruszyli do ZUS.

Szkolna wyprawka coraz droższa

Tornistry, książki, zeszyty, wypełnione ołówkami, długopisami i kolorowymi flamastrami piórniki… Ceny uczniowskiego wyposażenia są wyższe niż rok temu. Według szacunków, koszt dla jednego dziecka to 1200 złotych. Kołem ratunkowym dla domowego budżetu jest rządowy program Dobry Start, który oferuje 300 złotych na każde uczące się dziecko.

Rodzice tłumnie ruszyli po pieniądze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można było składać od pierwszego dnia lipca. Jak dotąd przyznano już blisko 3,3 mln świadczeń. Wypłacono 630 mln złotych – poinformował ZUS, który przypomina co należy zrobić, aby przelewy otrzymać przed końcem września.

Komu należy się 300 plus

Pieniądze przysługują raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami – przypomina ZUS.

300 plus. Do kiedy składanie wniosków

Ci, którzy jeszcze wniosków nie złożyli mają czas do końca listopada. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Konieczne jest zatem posiadanie własnego profilu na portalu. Można go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

Ten błąd przy wypełnianiu wniosku popełniany jest najczęściej

ZUS apeluje o to, żeby dokładnie sprawdzać dane wpisywane we wniosku, szczególnie te dotyczące numeru konta, na które pieniądze zostaną przelane. To, jak się okazuję, jeden z najczęstszych błędów.

Dla tych dzieci pieniędzy nie będzie

Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi dla Ukraińców. On nowego roku szkolnego. Świadczenie Dobry Start będzie przysługiwać wyłącznie dzieciom uczącym się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty.