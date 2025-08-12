Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Mało kto wie o tym dodatku

Ponad 650 zł miesięcznie, tyle obecnie wynosi specjalny dodatek dla tych, którzy stracili oboje rodziców. Wysokość świadczenia jest stała, jednak co roku podlega waloryzacji razem z rentą rodzinną. Ostatnia podwyżka weszła w życie w marcu, zwiększając jego wartość.

To świadczenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje tym, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Przysługuje również wtedy, gdy ktoś pobiera rentę po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Pieniądze wypłacane są niezależnie od wieku, więc mogą je otrzymywać także niepełnoletni. Co ważne, jego wysokość jest taka sama dla każdego uprawnionego, bez względu na liczbę dzieci w rodzinie. Jeśli małżeństwo miało dwoje, troje czy nawet pięcioro dzieci, każde z nich otrzyma dodatek w pełnej wysokości.

Jak długo można go pobierać?

Prawo do dodatku wygasa wraz z wygaśnięciem prawa do renty rodzinnej. W praktyce oznacza to, że można go pobierać do ukończenia 25. roku życia, o ile kontynuuje się naukę.

Po ostatniej podwyżce od marca tego roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Taka kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2026 roku, kiedy to zostanie przeprowadzona kolejna coroczna waloryzacja świadczeń.