REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Mało kto wie o tym dodatku

Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Mało kto wie o tym dodatku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 sierpnia 2025, 09:04
Maja Retman
Maja Retman
zus, pieniądze, świadczenie, dodatek
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Mało kto wie o tym dodatku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 650 zł miesięcznie, tyle obecnie wynosi specjalny dodatek dla tych, którzy stracili oboje rodziców. Wysokość świadczenia jest stała, jednak co roku podlega waloryzacji razem z rentą rodzinną. Ostatnia podwyżka weszła w życie w marcu, zwiększając jego wartość.

Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej?

To świadczenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje tym, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Przysługuje również wtedy, gdy ktoś pobiera rentę po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Pieniądze wypłacane są niezależnie od wieku, więc mogą je otrzymywać także niepełnoletni. Co ważne, jego wysokość jest taka sama dla każdego uprawnionego, bez względu na liczbę dzieci w rodzinie. Jeśli małżeństwo miało dwoje, troje czy nawet pięcioro dzieci, każde z nich otrzyma dodatek w pełnej wysokości.

REKLAMA

Zobacz również:

Jak długo można go pobierać?

Prawo do dodatku wygasa wraz z wygaśnięciem prawa do renty rodzinnej. W praktyce oznacza to, że można go pobierać do ukończenia 25. roku życia, o ile kontynuuje się naukę.

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej po marcowej waloryzacji?

Po ostatniej podwyżce od marca tego roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Taka kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2026 roku, kiedy to zostanie przeprowadzona kolejna coroczna waloryzacja świadczeń.

Powiązane
Dobiją miliony Polaków nowym, ogromnym podatkiem majątkowym? Ta fiskalna bomba już została odpalona
Dobiją miliony Polaków nowym, ogromnym podatkiem majątkowym? Ta fiskalna bomba już została odpalona
Emeryci i renciści muszą tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia. Od września ZUS zmienia przepisy
Emeryci i renciści muszą tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia. Od września ZUS zmienia przepisy
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
42% firm w Polsce ograniczyło zatrudnienie przez roboty i AI. Sprawdź, które zawody są zagrożone
12 sie 2025

Rosnące koszty pracy i rozwój sztucznej inteligencji przyspieszają automatyzację w polskich firmach. Coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje z części pracowników na rzecz robotów, chatbotów i systemów opartych na AI. Eksperci przewidują, że do 2030 roku zniknie nawet 92 mln miejsc pracy na świecie, w tym tysiące w Polsce. Sprawdź, czy Twój zawód znajduje się na liście profesji, które jako pierwsze zastąpi technologia.
Umowa Mercosur może osłabić rynek UE. O co chodzi? Jeszcze 40 umów handlowych należy przejrzeć
12 sie 2025

Umowa z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem) dotyczy partnerstwa w obszarze handlu, dialogu politycznego i współpracy sektorowej. Otwiera rynek UE na produkty z tych państw, przede wszystkim mięso i zboża. Rolnicy obawiają się napływu tańszych, słabszej jakości produktów, które zdestabilizują rynek. UE ma jeszcze ponad 40 umów handlowych. Należy je przejrzeć.
Niższe stopy procentowe. Czy Polacy ruszyli po mieszkania?
12 sie 2025

Czy ostatnia obniżka stóp procentowych wpłynęła na zwiększone zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym? Czy deweloperzy odnotowują więcej rezerwacji? Jakie nieruchomości dostępne są dziś w cenie 477 tys. zł – czyli przeciętnej wartości wnioskowanych kredytów? Gdzie konkretnie można szukać takich ofert? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.
Cóż szkodzi… rozkręcić aferę KPO! Czy można mówić o wyłudzeniu pieniędzy?
12 sie 2025

Zaczęło się od mapy projektów z branży HoReCa, które dostały dofinansowanie z KPO. Mapę opublikowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP jako wyraz jawności i transparentności w przyznawaniu pieniędzy z KPO. Miał być to dowód, że jako instytucja zaufania publicznego nie ukrywają nic, nie rozdają pieniędzy pod stołem, ale jawnie pokazują kto, ile i na co dostał środków publicznych.
No i zaczęło się! Najpierw jachty, potem ekspresy do kawy, solaria, kasa dla rodzin polityków a na koniec klub swingersów. Zanim szczegółowo o poszczególnych zarzutach i projektach, wyjaśnijmy w sposób ogólny o co chodzi z KPO, co finansuje ten program i jak następuje dystrybucja tych środków.

REKLAMA

Fundacja rodzinna - zmiany w podatkach 2026
12 sie 2025

Idą zmiany w fundacjach rodzinnych dotyczące podatków. Nowa forma prawna funkcjonuje dopiero od ponad 2 lat i wymaga uszczelnienia zasad opodatkowania. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2026 roku.
Od odważnego eksperymentu do wzoru dla innych regionów. 8 lat Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii [WYWIAD]
12 sie 2025

Choć początek był trudny, dziś GZM to region o jednej z najbardziej zintegrowanych sieci transportowych w Polsce i rosnącym potencjale innowacyjnym. O tym, co sprawia, że 41 gmin potrafi mówić jednym głosem rozmawiamy z Kazimierzem Karolczakiem, przewodniczącym zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli.
Nawet 527 zł miesięcznie specjalnego dodatku na psa. Kto może się ubiegać? Jakie warunki trzeb spełnić, żeby otrzymać pieniądze?
12 sie 2025

Specjalny dodatek na psa, którego wysokość może sięgać nawet 527 zł miesięcznie, nie jest przyznawany każdemu. Jak się okazuje, kwota zależy od wielkości psa oraz od pory roku. Komu przysługuje to świadczenie? Oto szczegóły.
Zmiany w podatkach dla rodzin. Poznaliśmy szczegóły projektu prezydenta Nawrockiego
12 sie 2025

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt zmian w podatkach, który może istotnie wpłynąć na domowe budżety rodzin. Zakłada on m.in. podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł oraz wprowadzenie zerowego PIT-u dla rodziców wychowujących co najmniej dwójkę dzieci, z korzyściami sięgającymi nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie.

REKLAMA

Tachografy: dofinansowanie 2025
12 sie 2025

Będzie dofinansowanie do wymiany tachografów dla przewoźników ze środków KPO. Nowe tachografy G2V2 mają być używane obowiązkowo już od 19 sierpnia 2025 r. Tymczasem jest dopiero projekt rozporządzenia o udzieleniu pomocy de minimis na częściowe lub całkowite refinansowanie wymiany tachografów.
Podwyżki ogrzewania nawet o 100 procent? Jesienią 2025 zapłacimy rekordowe rachunki za ciepło
12 sie 2025

Jesień 2025 może przynieść rachunki za ogrzewanie, jakich jeszcze nie widzieliśmy. W wielu miastach podwyżki sięgają kilkudziesięciu procent, a w niektórych spółdzielniach przekraczają 100 proc. To nawet 600 zł miesięcznie więcej do czynszu. Po wygaśnięciu rządowych tarcz ochronnych mieszkańcy zostali bez wsparcia, a rząd dopiero analizuje wprowadzenie bonu ciepłowniczego. Sprawdzamy, jak wygląda skala podwyżek i co grozi domowym budżetom w nadchodzącym sezonie grzewczym.

REKLAMA