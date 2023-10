USA liczy 50 stanów, w tym 48 kontynentalnych. Każdy stan ma swoją stolicę i nie zawsze jest to największe miasto. My pytamy o 12 stanów. Potrafisz wskazać prawidłową odpowiedź?

Czy jesteś prawdziwym miłośnikiem geografii? Czy potrafisz wymienić stolice wszystkich krajów świata? Jeśli myślisz, że znasz odpowiedzi na te pytania, to ten quiz jest dla Ciebie! Wielu z nas z łatwością wymieni stolice takich krajów jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy. Ale co z mniej znanymi krajami? Czy potrafisz podać stolicę Uzbekistanu bez korzystania z Google? W tym quizie postawiliśmy przed Tobą wyzwanie. Wybraliśmy 10 stolic z różnych zakątków świata, które nie są tak powszechnie znane.

Trzy słowa - co to za państwo? Doskonale poszedł Wam quiz o miastach, teraz poszerzamy tematykę. Trzy skojarzenia, ale kraj może być tylko jeden. Uważajcie, bo pytania bywają podchwytliwe. Zapraszamy do rozwiązania.

QUIZ Trzy słowa - co to za miasto? 7/10 to już sukces

QUIZ W jakim kraju zrobiono to zdjęcie? Nie będzie łatwo!

W jakim kraju zrobiono to zdjęcie? Pewne miejsca są bardzo charakterystyczne, ale warto zastanowić się chwilę dłużej, czy przypadkiem pytanie nie jest podchwytliwe. 10/10 punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy. To co? Do dzieła! Zapraszamy na quiz.