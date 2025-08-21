Czy zagraniczny pracodawca zatrudniający w Polsce pracowników musi wdrożyć PPK?

Program PPK został stworzony, aby umożliwić pracownikom regularne gromadzenie środków stanowiących dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Oszczędności w ramach PPK pochodzą z 3 różnych źródeł: od pracownika, od pracodawcy a także od państwa. Obowiązkiem wdrożenia PPK objęci są wszyscy pracodawcy zatrudniający w Polsce pracowników. Nie jest to jednak tylko obowiązek, pracodawcy mogą wykorzystać fakt zapewnienia pracownikom możliwości uczestnictwa w PPK jako element motywacyjny. Wielu pracodawców, stosując pewne obiektywne kryteria (np. staż pracy w firmie), oferuje pracownikom finansowanie dodatkowej składki PPK finansowanej przez zakład pracy. Niewątpliwie, jest to jeden z elementów podnoszących atrakcyjność danego pracodawcy na rynku pracy.

Kto nie ma obowiązku wdrożenia PPK?

• Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,



• Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),



• Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat,



• Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Obowiązki w zakresie PPK dla zagranicznego pracodawcy

Coraz częściej podmioty zagraniczne nieposiadające siedziby, przedstawicielstwa ani oddziału w Polsce, decydują się na zatrudnienie w Polsce pracownika. Fakt braku posiadania oficjalnej siedziby na terenie Polski, nie zwalnia zagranicznego pracodawcy z obowiązków związanych z opłacaniem składek ZUS, obowiązkami wynikającymi z polskiego Kodeksu Pracy ale także obowiązkami w zakresie PPK.



W przypadku podmiotu zatrudniającego, który nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z treścią art. 5 ustawy o PPK, możliwe jest uzgodnienie z osobą zatrudnioną, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. Uzgodnienia tego dokonuje się w drodze umowy pomiędzy podmiotem zatrudniającym a osobą zatrudnioną zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.



Oznacza to, że:



1) zagraniczny podmiot zatrudniający, który posiada NIP i jest zgłoszony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne - tworzy PPK na zasadach ogólnych zawierając umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w terminach wskazanych w pkt. 2,



2) w sytuacji, w której pracownik przejął na siebie obowiązki zagranicznego pracodawcy i dokonał w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenia siebie jako płatnika składek – zagraniczny podmiot zatrudniający uzgadnia z nim, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. W takim przypadku osoba zatrudniona będzie zobowiązana, na warunkach wynikających z umowy zawartej z podmiotem zatrudniającym, również do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK.

W jakiej wysokości odprowadzane są składki PPK?

Pracodawca i pracownik jako uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych finansują wpłaty podstawowe z własnych środków. Ponadto, zarówno Pracownik jak i Pracodawca mogą zdecydować o dokonywaniu wpłat dodatkowych.

Rodzaj wpłaty Wpłata podstawowa - obligatoryjna Wpłata dodatkowa - dobrowolna Pracodawca 1,50% wynagrodzenia Do 2,50% wynagrodzenia Pracownik 2,00% wynagrodzenia * Do 2,00% wynagrodzenia

* z możliwością obniżenia wpłaty obligatoryjnej dla osób zarabiających do wysokości 1,2 krotności płacy minimalnej.

Wysokość składki na PPK finansowanej przez Pracodawcę nie jest wliczana do podstawy, od której pobierane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia w ZUS. Stanowi jednak przychód podlegający opodatkowaniu. Przychód powstanie zarówno od składki podstawowej jak i dobrowolnej finansowanej przez podmiot zatrudniający.



Państwo również odgrywa kluczową rolę w całym procesie związanym z PPK. Państwo aktywnie uczestniczy w programie PPK finansując dopłaty i zapewniając stabilne ramy funkcjonowania systemu, zachęcając tym samym osoby zatrudnione do oszczędzania na emeryturę. Dopłaty finansowane przez Państwo to:

• dopłata powitalna na start programu (250 zł) – wypłacana jednorazowo uczestnikom PPK, którzy są zgłoszeni do programu co najmniej 3 miesiące,

• dopłata roczna (240 zł) – przekazywana uczestnikom PPK po spełnieniu konkretnych warunków. Uczestnik musi zgromadzić na swoim rachunku/rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. W przypadku obniżenia wpłaty podstawowej, wystarczy zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty. Dopłata roczna jest przekazywana na rachunek PPK do 15 kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje.



W celu otrzymania dopłaty rocznej za 2025 rok od państwa, uczestnik PPK musi zgromadzić na rachunku PPK wpłaty o wartości co najmniej 979,86 zł. W przypadku osób, które korzystają z obniżonej wpłaty podstawowej minimalna kwota zgromadzona na rachunku PPK wynosi 244,97 zł.

Statystyki uczestnictwa w programie PPK

Bez wątpienia program PPK coraz bardziej zyskuje w oczach Polaków. Doświadczenia z ostatnich 4 lat, osób partycypujących w dodatkowej formie oszczędzania na emeryturę, przyczyniły się do wzrostu zaufania społecznego co jasno pokazują dane statystyczne.



Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na partycypację w programie PPK. W roku 2019 było to ok 1,1 mln Polaków podczas gdy na koniec grudnia 2024 roku było to już 3,69 mln uczestników, a poziom partycypacji w podmiotach, które wdrożyły PPK, po raz pierwszy w historii programu wyniósł 50,46%.

Wypłaty z PPK

To, z czego aktualnie często korzystają uczestnicy PPK to wypłata zgromadzonych środków przed ukończeniem 60 roku życia. Wypłaty te są nieograniczone tzn. można dokonywać ich raz w miesiącu, na koniec roku czy w dowolnie wybranym momencie.



Wielu pracowników traktuje zatem możliwość wcześniejszej wypłaty środków jako formę dodatkowej premii od pracodawcy, którą regularnie sobie wypłacają.



Paulina Marcula-Kurek, Payroll Manager w Nexia Advicero