REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Pracodawca » Legalna praca cudzoziemców w Polsce 2025 [poradnik dla pracodawców]: procedury, zmiany prawa, obowiązki kadrowe

Legalna praca cudzoziemców w Polsce 2025 [poradnik dla pracodawców]: procedury, zmiany prawa, obowiązki kadrowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 sierpnia 2025, 19:18
praca, zatrudnienie, pracownik
Legalna praca cudzoziemców w Polsce 2025 [przewodnik dla pracodawców]: procedury, zmiany prawa, obowiązki kadrowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce zyskała nowy wymiar – nie tylko z powodu zwiększonego napływu pracowników spoza Unii Europejskiej, lecz przede wszystkim przez istotne zmiany legislacyjne oraz cyfryzację kluczowych procesów administracyjnych.

rozwiń >

W sytuacji, gdy rośnie zapotrzebowanie na siłę roboczą w takich sektorach jak budownictwo, logistyka, opieka zdrowotna czy przemysł przetwórczy, a polski rynek otwiera się coraz szerzej na obywateli państw trzecich – w tym Nepalu, Indii, Bangladeszu czy Uzbekistanu – pracodawcy muszą wykazywać się coraz większą świadomością prawną.

REKLAMA

Nowa struktura napływu cudzoziemców

Statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że tylko w pierwszym kwartale 2025 roku wydano ponad 185 tysięcy dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców. Nadal największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, jednak ich udział systematycznie spada. Wyraźnie rośnie natomiast obecność pracowników z Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej, co znacząco wpływa na praktykę urzędniczą i poziom skomplikowania procedur legalizacyjnych.

Zmiany w przepisach o oświadczeniach o powierzeniu pracy

Jedną z najczęściej stosowanych form legalizacji pracy pozostają oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W 2025 roku rozszerzono ich zakres – maksymalny okres zatrudnienia został wydłużony z 24 do 30 miesięcy. Wprowadzono również obowiązek elektronicznego zgłaszania podjęcia i zakończenia pracy w ciągu 72 godzin za pośrednictwem systemu ePracaGov.

Brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować utratą prawa do składania oświadczeń w przyszłości. Należy przy tym pamiętać, że rejestracja oświadczenia nie wystarcza – cudzoziemiec musi posiadać ważny tytuł pobytowy, by jego praca była legalna.

Zezwolenia na pracę typu A – nowe rygory i ograniczenia

W przypadku obywateli spoza sześciu państw objętych uproszczonym trybem (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Uzbekistan), konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę typu A. Pracodawcy muszą liczyć się z bardziej restrykcyjnymi przepisami – w szczególności z zakazem zmiany pracodawcy bez ponownego postępowania administracyjnego. Od 2025 roku wszystkie wnioski o wydanie zezwolenia muszą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu eCudzoziemiec 2.0. System ten jest powiązany z rejestrami ZUS, PESEL i CEIDG, co oznacza, że nawet drobne niezgodności w danych mogą uniemożliwić procedurę legalizacji. Zezwolenie pozostaje przypisane do konkretnego stanowiska, zakresu obowiązków i miejsca pracy – jakakolwiek zmiana tych warunków wymaga nowej decyzji administracyjnej.

Zezwolenie jednolite – legalizacja pracy i pobytu w jednym postępowaniu

Kolejnym istotnym rozwiązaniem jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zwane zezwoleniem jednolitym. Daje ono cudzoziemcowi prawo do pracy i pobytu w Polsce na okres do trzech lat.

W 2025 roku uproszczono procedurę dla określonych branż strategicznych – w tym budownictwa, opieki zdrowotnej, logistyki oraz przetwórstwa spożywczego. Pracodawcy z tych sektorów, którzy zatrudniają co najmniej dziesięciu cudzoziemców i oferują wynagrodzenie powyżej 130% ustawowej płacy minimalnej (czyli powyżej 5 330 zł brutto), mogą liczyć na rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni. Uproszczony tryb wymaga jednak dołączenia dodatkowych dokumentów, w tym nowego wzoru zaświadczenia o niekaralności pracodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cyfryzacja procedur – system eCudzoziemiec 2.0

Największą zmianą organizacyjną jest wdrożenie zintegrowanego systemu eCudzoziemiec 2.0, który zastąpił dotychczasowe rozproszone platformy. System umożliwia składanie wniosków o oświadczenia, zezwolenia i pobyt czasowy w jednym miejscu, z automatycznym powiązaniem z rejestrami państwowymi. Pracodawcy mogą monitorować postęp sprawy, przekazywać pełnomocnictwa swoim działom HR lub kancelariom prawnym, a także otrzymywać powiadomienia o kończących się pozwoleniach i konieczności aktualizacji danych. Elektronizacja postępowań znacząco przyspieszyła procesy, ale równocześnie zwiększyła odpowiedzialność za zgodność formalną i jakość składanej dokumentacji.

Wzmożone kontrole i surowe sankcje

Wzrost liczby zatrudnianych cudzoziemców pociągnął za sobą intensyfikację kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i Straż Graniczną. Do końca maja 2025 roku przeprowadzono już ponad 4 700 kontroli w firmach zatrudniających cudzoziemców. Najczęściej stwierdzane naruszenia to brak zezwolenia na pracę, wykonywanie pracy niezgodnej z warunkami określonymi w decyzji oraz niezgłoszenie pracownika do ubezpieczeń. Kary administracyjne wynoszą do 30 tysięcy złotych, a przy powtarzających się naruszeniach firma może zostać wpisana do rejestru podmiotów wykluczonych, co skutkuje zakazem zatrudniania cudzoziemców nawet przez trzy lata.

Świadome zarządzanie legalizacją – wyzwanie i konieczność

W obliczu opisanych zmian każdy pracodawca powinien podejść do procesu legalizacji pracy cudzoziemców jako do strategicznego elementu zarządzania personelem. Kluczowe znaczenie ma audyt kadrowy – należy dokładnie weryfikować dokumentację każdego cudzoziemca, jego status pobytowy, aktualność zezwoleń oraz zgodność warunków pracy z treścią decyzji administracyjnych. Równie istotne jest przygotowanie działu HR do samodzielnego prowadzenia spraw legalizacyjnych, inwestowanie w szkolenia oraz korzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnego w przypadkach bardziej złożonych. Warto również monitorować planowaną na drugą połowę roku nowelizację unijnej dyrektywy o niebieskiej karcie, która może otworzyć nowe możliwości dla wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza UE.

Legalizacja pracy cudzoziemców wymaga profesjonalizmu, dokładności i bieżącej znajomości zmieniających się przepisów. Pracodawcy, którzy zainwestują w prawidłowe procedury, zyskają nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale również przewagę konkurencyjną na coraz trudniejszym rynku pracy.

Autor: Piotr Wojciechowski, radca prawny, Kancelaria Paprocki, Wojciechowski & Partnerzy

******************

Zespół z Kancelarii Paprocki, Wojciechowski & Partnerzy posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresach takich jak audyt prawny, compliance, badania due diligence czy obsługa transakcji fuzji i przejęć. Doradza również w budowaniu wieloletnich strategii, z uwzględnieniem rozwijających się kierunków wschodnich – skutecznie łączy wschód z zachodem. Kancelaria współpracuje z renomowanymi kancelariami w 14 krajach na świecie, zapewniając swoim klientom bezpieczeństwo działalności w różnych obszarach gospodarczych. Zespół specjalizuje się także w obsłudze złożonych procesów karnych. Podejmuje się spraw, w których występują wątki transgraniczne, white-collar crimes czy działalność zorganizowana. Prowadzi postępowania karnoskarbowe. Prowadzi także sprawy na rzecz osób fizycznych – zwłaszcza te najbardziej skomplikowane. Więcej: https://www.paprocki-adwokaci.pl

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy zagraniczny pracodawca zatrudniający w Polsce pracowników musi wdrożyć PPK?
21 sie 2025

Program PPK został stworzony, aby umożliwić pracownikom regularne gromadzenie środków stanowiących dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Oszczędności w ramach PPK pochodzą z 3 różnych źródeł: od pracownika, od pracodawcy a także od państwa. Obowiązkiem wdrożenia PPK objęci są wszyscy pracodawcy zatrudniający w Polsce pracowników. Nie jest to jednak tylko obowiązek, pracodawcy mogą wykorzystać fakt zapewnienia pracownikom możliwości uczestnictwa w PPK jako element motywacyjny. Wielu pracodawców, stosując pewne obiektywne kryteria (np. staż pracy w firmie), oferuje pracownikom finansowanie dodatkowej składki PPK finansowanej przez zakład pracy. Niewątpliwie, jest to jeden z elementów podnoszących atrakcyjność danego pracodawcy na rynku pracy.
Zasiłek pogrzebowy 2026 – nie tylko podwyżka ale i zmiany w formalnościach, wnioskach, terminie wypłaty
21 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. w przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego zajdą duże zmiany. Najważniejszą jest z pewnością pierwsza od ponad 14 lat podwyżka kwoty zasiłku (z 4 tys. zł do 7 tys. zł). Zmiana ta wynika z ustawy z 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera także mechanizm waloryzacji kwoty zasiłku pogrzebowego i wprowadzi nowy zasiłek celowy z pomocy społecznej na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu – jeżeli przekraczają wysokość zasiłku pogrzebowego. Ale ponadto podpisana 21 sierpnia 2025 r. kolejna nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmieni od nowego roku zasady i tryb składania oraz rozpatrywania wniosków o zasiłek pogrzebowy. Zajdą również zmiany w zakresie trybu i sposobu wypłaty zasiłku pogrzebowego.
Pułapka w rządowym pilotażu! Firmy zapłacą wyższe podatki i składki. „To zaskakujące, że nikt z rządu o tym nie uprzedził”
21 sie 2025

Okazuje się, że pracodawca, który skorzysta z pilotażowego programu skróconego czasu pracy, zapłaci większe podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. „To zaskakujące, że nikt z rządu o tym nie uprzedził” – czytamy w dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Urodzenie martwego dziecka - nowe zasady składania dokumentów do zasiłku macierzyńskiego i pogrzebowego od 6 sierpnia 2025 r.
21 sie 2025

W dniu 6 sierpnia 2025 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego na podstawie zaświadczenia o martwym urodzeniu. W przypadku zasiłku pogrzebowego będzie to możliwe również na podstawie karty zgonu.

REKLAMA

Kierowcy: będą nowe zakazy i wysokie kary. Policja i starosta zatrzymają prawo jazdy za pewne zachowania
21 sie 2025

Kierowcy - będzie nowy zakaz. Policja i starosta zatrzymają prawo jazdy za drift i celową utratę przyczepności. Dlaczego? Bo jak wskazuje projektodawca: problem nielegalnych wyścigów, rajdów i tym podobnych imprez odbywających się na drogach, na których odbywa się ruch kołowy, staje się coraz bardziej odczuwalny i ma coraz większy wpływ na spadek poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników dróg.
PZON - nie damy stopnia niepełnosprawności (nawet lekkiego i umiarkowanego). MOPS bez świadczeń. Wojskowa Komisja Lekarska - trwała niezdolność
21 sie 2025

Infor.pl opublikował artykuł opisujący perypetie "mundurowej" osoby niepełnosprawnej, która musi stawać przed komisjami lekarskimi wojskowymi (w celu potwierdzenia niepełnosprawności), a następnie przed analogicznymi komisjami "cywilnymi". Wynika to z tego, że orzeczenia "wojskowe" o niepełnosprawności nie są akceptowane przez systemy świadczeń "cywilnych" dla niepełnosprawnych. Stan zdrowia osoby niepełnosprawnej w pierwszej historii ewoluował między stopniem lekkim niepełnosprawności a umiarkowanym. Po artykule otrzymaliśmy listy osób niepełnosprawnych "mundurowych", które "krążą" między komisjami "wojskowymi" a cywilnymi". M.in. napisał do nas czytelnik, który został uznany za osobę niezdolną do służby wojskowej (z uwagi na trwałe okaleczenie) oraz jednocześnie za całkowicie zdrową według Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Pierwszy artykuł dotyczył historii osoby uznawanej za niepełnosprawną zarówno według komisji "cywilnych" jak i "wojskowych". Historia poniżej to człowiek okaleczony (według lekarzy wojskowych) oraz jednocześnie zdrowy (według lekarzy cywilnych).
Duża zmiana w sprawach frankowych. W niektórych sądach spadek liczby pozwów r/r jest nawet 60-proc. [DANE Z SĄDÓW]
21 sie 2025

Tysiące frankowiczów wciąż idą na zwarcie z bankami, ale impet słabnie. Do sądów wpływa coraz mniej pozwów. W I połowie 2025 roku do 47 sądów okręgowych w całej Polsce wpłynęło ok. 25,5 tys. pozwów w sprawach frankowych. W analogicznym okresie zeszłego roku odnotowano ich blisko 40 tys. To spadek o 36,5% rdr. Natomiast w niektórych sądach wyniósł on nawet 60% rdr.
Nie tylko sprawca może być odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę
21 sie 2025

Pojęcia odszkodowania i szkody najczęściej kojarzą się z takimi osobami jak sprawca oraz pokrzywdzony. Niemniej jednak przy wyrządzeniu szkody mogą pojawić się jeszcze inni ludzie. Mogą nimi być także i ci, którzy na mocy przepisów prawa cywilnego są obowiązani do naprawienia szkody.

REKLAMA

Osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim a potem umiarkowanym: Muszę stawać na wielu komisjach
20 sie 2025

Emeryt mundurowy poskarżył się rządowi, że musi – pomimo posiadania potwierdzenia ze strony instytucji mundurowych – dowodzić niepełnosprawności także przed komisjami cywilnymi dla osób niepełnosprawnych. I pyta „Gdzie sens i gdzie logika, aby dwa razy wykonywać te czynności marnując mój czas oraz zasoby państwowe (przecież praca komisji kosztuje państwo, a zaoszczędzone pieniądze można byłoby przeznaczyć na pomoc osobom niepełnosprawnym).
Wyższe kary za atak na policjanta, lekarza, ratownika. Do do 5 lat więzienia za naruszenie nietykalności. Minimum 1000 zł grzywny za zakłócenie spokoju lub porządku publicznego
21 sie 2025

W dniu 19 sierpnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych – np. policjantów, strażaków czy ratowników medycznych – a także osób, które narażają swoje życie i zdrowie, pomagając innym: lekarze, pielęgniarki, ratownicy górscy i wodni oraz zwykli obywatele, którzy reagują na przemoc lub ratują ofiary wypadków. Kary za naruszenie nietykalności tych osób wzrosną z 3 do 5 lat.

REKLAMA