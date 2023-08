Ale gorąco! Słoneczny quiz idealny na upał

Słońce, upał, gorąco, żar... Lato nie zwalnia, więc w temacie ostatnich wysokich temperatur, mamy dla Was gorący quiz. Wiedza ogólna, temat przewodni jeden - już się pewne domyślacie. Zapraszamy!

QUIZ Kultowe książki, które czytaliśmy w wakacje. Znasz je wszystkie?

Pamiętacie książki, które czytaliście na wakacjach u babci? Potraficie wymienić imiona głównych bohaterów? Cofnijmy się w czasie i sprawdźmy, co pamiętacie z kultowych lektur z dzieciństwa. Zapraszamy na quiz.

Spędzaliście wakacje w Polsce? Ten quiz rozwiążecie bez problemu!

Dziś sentymentalna podróż do czasów minionych. Kto jako dziecko spędzał wakacje w Polsce poradzi sobie bezbłędnie! Zapraszamy na quiz.

QUIZ Kultowe role filmowe. Wiesz, kto je zagrał?

Kultowe role filmowe. Niektórych ról się nie zapomina, pewni aktorzy i aktorki na zawsze pozostaną kojarzeni ze swoją najsłynniejszą rolą. Wiesz, kto wcielił się w najbardziej znane role filmowe w historii kina? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Komplet punktów tylko dla prawdziwych znawców.

QUIZ Jak dobrze znasz Anię z Zielonego Wzgórza? Będzie 12/12?

Na książkach o sympatycznej rudowłosej dziewczynce z Zielonego Wzgórza wychowały się pokolenia. Powstały filmy i seriale o przygodach Ani Shirley, pojawiają się zupełnie nowe przekłady. Sprawdź, jak dobrze znasz "najukochańsze dziecko literackie od czasów Alicji w Krainie Czarów" jak nazwał Anię Mark Twain. Czy uda się zdobyć komplet punktów?

QUIZ Wakacyjne przesądy. Sprawdźcie przed urlopem

„Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów…” - jak śpiewał Kabaret OT.TO Na pewno już wielu z nas zrobiło plany lub przegląda codziennie pojawiające się oferty last minute. Za tydzień także koniec roku szkolnego i, jak co roku, rozpocznie się boom na wakacyjne podróżowanie. Nic w tym dziwnego, bo odpocząć też trzeba. Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad wakacyjnymi przesądami, nad tym co można zrobić, a z czym lepiej nie ryzykować. Czy kupić maskę w Wenecji, albo zabrać maleńki kamyk z Etny itp. Jeśli nie to zapraszamy do rozwiązania naszego quizu. Zapewniamy, że możecie się zdziwić. Zaczynamy?

QUIZ Co wiesz o Dniu Ojca?

Dzień Ojca to święto, które ma trochę ponad 100 lat, a jego obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze obchody odbyły się 19 czerwca 1910 roku za sprawą córki jednego z weteranów wojny secesyjnej, która wpadła na pomysł, by takie święto wprowadzić dla uczczenia wszystkich ojców. W ten sposób chciała podkreślić trud, oddanie oraz poświęcenie ojców włożone w wychowanie dzieci (także tych, którzy sami wychowują swoje pociechy). Jednak dopiero w 1972 roku oficjalnie ustanowiono w USA Dzień Ojca. Od kiedy w Polsce obchodzimy ten dzień? Pytamy w quizie. Zapraszamy do rozwiązania, najlepiej wspólnie z najbliższymi.

QUIZ Elvis Presley. Jak dobrze go znasz?

Podobno „Przed Elvisem nie było niczego” – i niech pierwszy zaśpiewa „Love me tender” ten, kto nigdy go nie słuchał (choćby i nawet przez przypadek). Elvis Presley to bez wątpienia ikona. To człowiek piosenkarz i aktor, który spełnił swój „american dream”, choć przyszło mu za to marzenie zapłacić niestety wysoką cenę. Presley jeszcze za życia stał się legendą, bożyszczem tłumów oraz niedoścignionym wzorem i fenomenem muzycznym. Pozostaje nim zresztą do dziś, wciąż inspirując nowe pokolenia artystów. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o Królu. To wbrew pozorom może nie być wcale takie łatwe. Zapraszamy.

QUIZ Polskie seriale lat 90. Pamiętasz je?

Polskie seriale lat 90. Chociaż teraz platformy streamingowe i serwisy VOD proponują ogromną liczbę seriali, to z sentymentem wspominamy pierwsze polskie telenowele, kultowe seriale obyczajowe i sitcomy, które oglądaliśmy w latach 90. Wbrew pozorom było w czym wybierać. Zapraszamy dziś do sentymentalnej podróży w świat kultowych seriali lat 90. Niełatwo będzie zdobyć komplet punktów!

QUIZ Potoczne określenia mieszkańców różnych krajów. Znasz je?

Mieszkańcy różnych krajów, regionów, kontynentów, czy też przedstawiciele innych narodowości nie zawsze bywali i bywają określani mianem „słownikowym”. Czasami takie potoczne określenie jakimś mianem naszego sąsiada jest dość zabawne, a czasami zaś nie sprawi mu większej przyjemności, ba, nawet może urazić. Jednak, czy tego chcemy, czy nie to takie „łatki” istnieją poza słownikiem i są używane powszechnie. Nie zachęcamy do ich używania na co dzień, ale na pewno warto wiedzieć, na kogo mówi się lach a na kogo czajnik, żabojad czy makaroniarz. To co? Odważycie się rozwiązać nasz hardcorowy quiz?