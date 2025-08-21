REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie dla osób do 65 roku życia. Od kiedy? Padł konkretny termin

Nowe świadczenie dla osób do 65 roku życia. Od kiedy? Padł konkretny termin

21 sierpnia 2025, 11:10
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, świadczenie
Nowe świadczenie dla osób do 65 roku życia. Od kiedy? Padł konkretny termin
Nowy projekt dotyczący wsparcia osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu w drugim kwartale 2025 roku, ale tak się nie stało. Obecnie trwają nad nim prace w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Premier Donald Tusk niedawno sugerował możliwą datę, a teraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej podała nowy, konkretny termin. Oto szczegóły.

Nowe świadczenie dla osób do 65 roku życia. Od kiedy? Padł konkretny termin

Projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami trafi do Sejmu jesienią. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, potwierdziła to w TVN24, podkreślając, że jest to jeden z punktów umowy koalicyjnej. Projekt jest już gotowy, skonsultowany, poprawiony i został przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami

Jest to odpowiedź na protest osób z niepełnosprawnościami, które 5 sierpnia demonstrowały przed Kancelarią Premiera. Projekt, który widnieje na stronach Rządowego Centrum Legislacji od grudnia 2024 roku, przewiduje bezpłatne usługi asystencji dla osób w wieku od 13 do 65 lat. Liczba godzin i zakres wsparcia mają być ustalane indywidualnie. Obecnie usługi asystenckie są realizowane w ramach programów tymczasowych, a nie w sposób systemowy, co uniemożliwia każdemu potrzebującemu dostęp do nich.

Prezydencki projekt ustawy

Warto zaznaczyć, że w Sejmie procedowany jest również prezydencki projekt ustawy, który trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w październiku 2024 roku. Ten projekt zakłada dostęp do usług asystenta dla osób powyżej 18 lat z finansowaniem z budżetu państwa. Przewiduje on od 40 do 200 godzin asystencji miesięcznie, a jego rozpatrzenie ma nastąpić we wrześniu.

Od kiedy nowe świadczenie?

Premier Donald Tusk pod koniec lipca w TVN24 wypowiedział się na temat rządowego projektu, sugerując, że płatności związane z asystencją mogłyby się pojawić w 2027 roku. Zaznaczył jednak, że rząd wprowadził już inne formy wsparcia, jak np. dodatek w wysokości 2,5 tys. zł do renty socjalnej.

Projekt ustawy o asystencji jest. Będziemy go wprowadzać, jeśli uzyskamy większość w parlamencie. Ostrożnie. Te płatności związane z asystencją powinny się pojawić w roku 2027. Staram się odpowiedzialnie do tego podchodzić, ale pamiętajmy, że jedną z pierwszych decyzji było to uzupełnienie dla renty socjalnej. To była ta inicjatywa obywatelska i to jest 2,5 tysiąca złotych więcej dodatkowo dla osoby niepełnosprawnej i dla opiekuna - powiedział premier w TVN24.

Źródło: INFOR
