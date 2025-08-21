Zasiłek stały okresowy i celowy to ważne świadczenia, o które mogą ubiegać się m.in. osoby z niepełnosprawnościami. Ośrodki pomocy społecznej wypłacają też świadczenia rodzinne, w tym zasiłek pielęgnacyjny. Na jakich zasadach można otrzymywać takie wsparcie? Ile wynoszą zasiłki? Oto najważniejsze kryteria na 2025 rok i odpowiedzi na najważniejsze pytania!

Ile wynosi maksymalny zasiłek stały w 2025 roku?

W 2025 r. wzrosły zarówno kryteria dochodowe, jak i maksymalna wysokość zasiłku stałego. Kwota tego świadczenia uzależniona jest m.in. od osiąganego dochodu. W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od 1 stycznia 2025 r. nie może być wyższa niż 1 229 zł miesięcznie. W przypadku osoby w rodzinie jest to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłek minimalny wynosi 100 zł miesięcznie.

Na jak długo przysługuje zasiłek okresowy?

Okres na jaki jest przyznawany zasiłek ustala organ gminy w zależności od konkretnej sytuacji. Zasiłek okresowy wypłaca się szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobom i rodzinom spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe.

Ile wynosi kryterium dochodowe do zasiłku okresowego dla rodziny 3-osobowej?

Zasiłek okresowy przysługuje co do zasady przy spełnieniu kryteriów dochodowych. Ustawa o pomocy społecznej wymienia w tym przypadku kryterium dla osoby samotnie gospodarującej i dla rodziny. Od 1 stycznia 2025 r. dla osoby samotnie gospodarującej próg dochodowy wynosi 1010 zł. Kryterium dochodowe rodziny będzie z kolei zależało od ilości osób. Jeśli rodzina składa się z 3 osób, to próg wyniesie 3 x 823 zł, czyli 2469 zł.

Kiedy zasiłek celowy podlega zwrotowi?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe można przyznać zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty. Gmina może jednak odstąpić od żądania takiego zwrotu, gdyby stanowiło to nadmierne obciążenie wnioskodawcy czy też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wpływa na zasiłek stały?

Tak, zasiłek pielęgnacyjny nie został wyłączony z dochodu w pomocy społecznej. Z tego powodu wpłynie na wysokość zasiłku stałego. Pisaliśmy o tym w artykule pt. Zasiłek pielęgnacyjny nadal dochodem w pomocy społecznej.

Jakie zasiłki może otrzymać z MOPS osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

W takim przypadku można ubiegać się o zasiłek stały. Przysługuje on pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. O zasiłek stały może też wnioskować pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłku stałego nie można jednak łączyć z niektórymi świadczeniami np. rentą socjalną. Bez względu na dochód wypłaca się zasiłki pielęgnacyjne (215,84 zł miesięcznie). Jednak w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłek pielęgnacyjny można przyznać, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. W określonych sytuacjach można też otrzymać zasiłek okresowy czy zasiłek celowy.

Nie przyznano mi zasiłku celowego. Co teraz?

Warto pamiętać, iż przyznanie zasiłku celowego ma charakter uznaniowy. Oznacza to, iż organ decyduje o tym czy przyzna zasiłek celowy i w jakiej wysokości, oczywiście powinno to nastąpić w zgodzie z przepisami. W tego typu sprawach bierze się pod uwagę zarówno sytuację wnioskodawcy, jak i możliwości danej gminy. Od decyzji można się odwołać w terminie 14 dni od jej otrzymania. Pismo wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.