QUIZ Tych rzeczy o zimie możesz nie wiedzieć! 5. pytanie trudne

Ani astronomiczna, ani kalendarzowa zima jeszcze do nas nie przyszła. Ale za oknem już zdecydowanie jest. Sprawdź, czy znasz te fakty dotyczące zimowych miesięcy. Uwaga, pytania bywają podchwytliwe.

QUIZ Gdyby zagraniczne marki miały polskie nazwy. Trudne pytania!

Zastanawialiście się kiedyś jakby to było, gdy wszystkie zagraniczne nazwy marek przełożyć na język polski? Na półkach wtedy zamiast wody kolońskiej Old Spice stałaby Stara Przyprawa. Przykłady można mnożyć, mamy kilka takich w quizie. Aby było trudniej, nie podajemy oryginalnych nazw, ale naprowadzamy. Źródło tłumaczeń: Lapko Blog "Polski Rebranding".

QUIZ Na pewno wiesz, kiedy wypadają te święta? 8/10 jest w zasięgu

Pewne daty wypada znać. Niektóre święta obchodzimy sami, inne obchodzą nasi bliscy. Warto wiedzieć, które dni dobrze jest zaznaczyć w kalendarzu. Zapraszamy na quiz.

QUIZ wiedzy o pieczywie, nie tylko dla fanów glutenu. Znasz odpowiedź na 7. pytanie?

Z jakiego ciasta robi się croissanty? Co jest w środku rogala świętomarcińskiego? Jakie pieczywo jest popularne w kuchni indyjskiej, a jakie we włoskiej? Jeśli kochasz gluten, ten quiz jest dla Ciebie. A jeśli nie, to warto poznać kilka ciekawostek.

QUIZ Co to za napój? Wcale nie taki oczywisty quiz!

Jak nazywa się popularny turecki napój, czym jest dwójniak i co pije się po treningu? Znasz te napoje? To może uda Ci się rozwiązać quiz bezbłędnie.

Świąteczne wspomnienia. Quiz o Bożym Narodzeniu w PRL

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen magii, rodzinnych spotkań i tradycji. Każda epoka wnosiła coś wyjątkowego do sposobu ich obchodzenia, a okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) był w tym względzie szczególnie charakterystyczny. Wspomnienia Świąt w PRL-u to podróż do czasów, kiedy prostota mieszała się z niedostatkiem, a radość ze świątecznych chwil była często okupiona długimi godzinami oczekiwania w kolejkach po podstawowe produkty. W PRL-u, mimo oficjalnej areligijności państwa, Wigilia była obchodzona z dużym przywiązaniem do tradycji. Zapraszam do udziału w quizie, który pozwoli lepiej zrozumieć, jak wyglądało świętowanie w latach Polski Ludowej. Czy jesteście gotowi na podróż w czasie?

Dźwięki historii. Quiz o hymnie narodowym Polski

W sercu każdego narodu bije rytm jego historii, a nic nie oddaje tego lepiej niż słowa i melodia hymnu narodowego. Hymn Polski, nie tylko jest symbolem narodowym, ale również świadectwem przeszłości, odzwierciedleniem ducha ludzi i ich dążenia do wolności. To muzyczne dzieło, które przetrwało najcięższe próby czasu, stając się nieodłącznym elementem polskiej tożsamości narodowej. Hymn Polski, znany pod tytułem "Mazurek Dąbrowskiego", ma swoje korzenie w burzliwych czasach, kiedy to Polska walczyła o swoją niepodległość. Jego słowa, pełne patriotycznego zapału i nadziei, były inspiracją dla wielu pokoleń Polaków, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Melodia, która towarzyszyła bohaterom narodowym w ich drodze do wolności, jest dziś śpiewana z taką samą czcią, jak wiele lat temu. Czy jednak znamy dokładnie historię naszego hymnu? Czy potrafimy odnaleźć w jego słowach i nutach odniesienia do wydarzeń, które ukształtowały nasz kraj? Czy wiemy, kto jest autorem tej nieśmiertelnej kompozycji i w jakich okolicznościach powstała? Ten quiz to nie tylko test wiedzy, ale również podróż przez czas, która przybliży nam historię "Mazurka Dąbrowskiego" i pozwoli lepiej zrozumieć jego znaczenie dla polskiej duszy. Oto kilka pytań, które pozwolą Ci sprawdzić swoją wiedzę i być może odkryć nowe fakty o hymnie Polski.

QUIZ o Warszawie. Co wiesz o stolicy? Nieoczywiste pytania - 12/12 tylko dla znawców

Myślisz, że o Warszawie wiesz wszystko? Znasz topografię, ciekawostki i fakty historyczne? Sprawdź się w naszym quizie. 12/12 punktów zdobędą tylko mistrzowie.

QUIZ Wiesz wszystko o jesieni? Komplet punktów jest w zasięgu!

Kiedy właściwie zaczyna się jesień? Które ptaki odlatują na zimę? Jakie drzewo nie gubi liści i z czego powinniśmy nosić swetry jesienią? Kochasz te porę roku? Ten quiz jest dla Ciebie. Nie przepadasz? Rozwiąż i tak, i baw się dobrze!

QUIZ Rozmówki zagraniczne. Znasz te podstawowe zwroty w językach obcych?

Wiesz, jak powiedzieć "cześć" po włosku? A jak się mówi "przepraszam" w innych językach? Jak po hiszpańsku jest "do widzenia"? Quiz z 10 pytaniami z podstawowymi zwrotami w obcych językach już czeka. Good luck!