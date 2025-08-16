Właściciele blaszaków w szoku! Mogą im naliczyć podatek od nieruchomości. Nowe przepisy już obowiązują!

Miało być prosto, wyszły z tego komplikacje. Choć zmiany w systemie opodatkowania nieruchomości zakładały ułatwienia, w praktyce pojawiły się nowe problemy. Obowiązujące od początku tego roku przepisy miały ujednolicić definicje „budynku” i „budowli”. Jednak już pierwsze miesiące ich stosowania pokazują, że wiele pytań pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Wątpliwości dotyczą między innymi opodatkowania popularnych blaszaków, które często służą jako garaże, składziki lub podręczne magazyny przy domach i firmach. Czy za takie konstrukcje trzeba płacić podatek? Urzędy już zaczęły kierować do właścicieli pytania w tej sprawie.

Reforma po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Jak przypomina forsal.pl, zmiany w podatku od nieruchomości, które weszły w życie z początkiem stycznia tego roku zostały wprowadzone w odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał dotychczasowe regulacje za niezgodne z ustawą zasadniczą. Ponieważ nie było to pierwsze tego typu orzeczenie, skłoniło to ustawodawcę do kompleksowej nowelizacji.

W wyniku zmian zaktualizowano definicje „budynku” i „budowli”, uzupełniono słowniczek ustawowy o nowe pojęcia, a także doprecyzowano zasady opodatkowania różnych obiektów. Chodziło o zwiększenie przejrzystości i ograniczenie liczby sporów między podatnikami a organami podatkowymi. W praktyce – jak pokazuje przykład blaszaków – nowe przepisy wygenerowały jednak kolejne spory interpretacyjne.

Blaszaki pod lupą. Budynek czy budowla?

Jednym z najczęściej pojawiających się w ostatnich miesiącach pytań jest to, czy popularny blaszak stanowi budynek, budowlę, a może w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z nową definicją, budynek to obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach oraz wyposażony w instalacje umożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Z definicji wyłączono obiekty przeznaczone do przechowywania materiałów sypkich, ciekłych, gazowych lub w kawałkach, w przypadku których o ich przeznaczeniu decyduje pojemność.

Z kolei budowlą jest obiekt niewpisany wprost w definicję budynku, który został wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy oraz został wzniesiony w wyniku robót budowlanych i wyposażony w instalacje zapewniające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Do budowli zaliczają się między innymi elektrownie, magazyny energii, kable, instalacje techniczne, urządzenia oczyszczające ścieki, a także obiekty kontenerowe – i to właśnie w tej ostatniej kategorii mogą mieścić się blaszaki.

Czy za blaszak trzeba zapłacić?

Jeśli blaszak stoi na posesji prywatnej i nie posiada fundamentów, nie może zostać uznany za budynek w rozumieniu przepisów – wyjaśnia Forsal. Jednocześnie, zgodnie z uzasadnieniem do ustawy nowelizującej, może on zostać zakwalifikowany jako budowla – konkretnie jako obiekt kontenerowy, wymieniony w poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednak nawet w takim przypadku obowiązek podatkowy nie zawsze występuje. Kluczowe jest bowiem to, czy obiekt ten związany jest z działalnością gospodarczą.

Jeśli blaszak wykorzystywany jest wyłącznie do celów prywatnych – na przykład jako garaż, składzik czy schowek na narzędzia – nie podlega opodatkowaniu. Sytuacja zmienia się, gdy ten sam obiekt służy jako magazyn czy zaplecze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – wtedy może być uznany za budowlę objętą podatkiem od nieruchomości.

Urzędy już o to pytają

Już w pierwszych miesiącach 2025 roku wiele gmin rozpoczęło weryfikację nieruchomości pod kątem nowych przepisów. Do właścicieli działek trafiają pytania o rodzaj i funkcję obiektów takich jak blaszaki. W niektórych przypadkach urzędy wzywają do złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Warto więc wcześniej sprawdzić, czy posiadany blaszak spełnia warunki techniczne właściwe dla budynku lub budowli, a także określić, czy jest wykorzystywany wyłącznie prywatnie, czy jednak związany z działalnością gospodarczą. W razie wątpliwości wskazane może być skonsultowanie się z doradcą podatkowym lub złożenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową, aby uniknąć nieporozumień z organem podatkowym.

To warto wiedzieć

Zmiany w podatku od nieruchomości obowiązują już od kilku miesięcy, ale wciąż budzą wątpliwości. W przypadku blaszaków wszystko zależy od tego, czy mają fundamenty i czy są związane z działalnością gospodarczą. To właśnie te dwa kryteria decydują o obowiązku podatkowym. Jeżeli urzędy pytają o blaszak, warto wiedzieć, jak ocenić jego status na gruncie nowych przepisów i jakie stanowisko w tej sprawie zająć.