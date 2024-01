QUIZ Religie świata. Nie jest łatwo zdobyć komplet punktów

Wiesz, czym jest Koran? A jaka rzeka jest święta w hinduizmie? Jak nazywa się Dzień Pojednania w judaizmie? Rozwiąż quiz i sprawdź, co wiesz o religiach świata.

QUIZ Prawdziwe nazwiska gwiazd. Wiesz, o kogo chodzi?

Za zmianą imienia czy nazwiska kryją się różne motywacje. Czasem zmienia się je po to, aby się wyróżnić, w innym przypadku - wręcz przeciwnie. Rozwiąż quiz i sprawdź, czy znasz prawdziwe imiona i nazwiska tych gwiazd. Ale ostrzegamy, nie będzie łatwo.

Quiz: Jak wyglądały studniówki w czasach PRL?

Czas studniówek to magiczny moment dla maturzystów - okazja do zabawy i relaksu przed intensywnym okresem przygotowań do egzaminów dojrzałości. Ale czy zastanawialiście się, jak wyglądały te bale w czasach PRL? Zapraszamy do nostalgicznej podróży w czasie z naszym quizem o studniówkach w epoce PRL!

QUIZ Znasz te wigilijne tradycje i przesądy? Spróbuj zdobyć 8/10

Wigilia 2023. Czego raczej nie jadamy na kolację wigilijną? Gdzie kładziemy sianko? Co robimy pod jemiołą? Pewne tradycje i przesądy wigilijne są wciąż kultywowane. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

QUIZ Kolędy i świąteczne piosenki. Na pewno dobrze je znasz?

Kolędy i świąteczne piosenki śpiewane są co roku, ale czy na pewno ich teksty są tak dobrze znane, jak się wydaje? Sprawdzamy w quizie. 10/10 raczej zdobędą tylko mistrzowie.

Quiz: Odkryj tajemnice święta Chanuka i świec chanukowych

Chanuka, znana również jako Święto Świateł, to jedno z najbardziej kolorowych i radosnych świąt w tradycji żydowskiej. Trwające kilka dni, święto to obchodzone jest przez zapalanie świec na specjalnym świeczniku, zwanym menora lub chanukija. Każda świeca ma swoje znaczenie, a cała ceremonia niesie ze sobą bogate przesłanie historyczne i duchowe. Czy wiesz, co symbolizują świece chanukowe? Jakie tradycje i zwyczaje towarzyszą temu świętu? Ten quiz to doskonała okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat Chanuki i związanych z nią tradycji. Odpowiedz na siedem pytań i dowiedz się, ile wiesz o tym fascynującym święcie!

"Rel" - co to znaczy? QUIZ Młodzieżowe Słowo Roku 2023

"Rel" jako Młodzieżowe Słowo Roku 2023 to fascynujący przykład ewolucji języka wśród młodych. Wybrany w plebiscycie z ponad 140 tys. głosów, termin ten odzwierciedla dynamiczne zmiany w sposobie komunikacji młodzieży. Język młodzieżowy, pełen kreatywności i świeżości, nie tylko wyraża emocje i tożsamość, ale także tworzy unikalny kod komunikacyjny danej generacji. "Rel" i inne popularne słowa, takie jak "sigma" czy "oporowo", są kluczami do zrozumienia współczesnej młodzieży. Ten quiz to podróż po świecie młodzieżowego slangu, odkrywająca znaczenia i konteksty, które kryją się za tymi nowoczesnymi wyrazami.

QUIZ Zdajesz maturę z łaciny? A znasz te zwroty i sentencje łacińskie?

Veni, vidi, vici, Alma Mater, curriculum vitae, Virtuti militari, deus ex machina... Łacina używana jest po dziś dzień. Sprawdź, czy znasz zwroty i sentencje łacińskie, które wciąż funkcjonują współczesnym języku.

QUIZ Święty Mikołaj - na pewno wiesz o nim wszystko? A znasz odpowiedź na 7. pytanie?

Święta Bożego Narodzenia już za mniej niż miesiąc, mikołajki jeszcze szybciej. Dziś sprawdzamy wiedzę dotyczącą jednej z najbardziej charakterystycznych postaci tego świątecznego czasu. Pytania na pozór banalne, ale warto uważać.

QUIZ Tych rzeczy o zimie możesz nie wiedzieć! 5. pytanie trudne

Ani astronomiczna, ani kalendarzowa zima jeszcze do nas nie przyszła. Ale za oknem już zdecydowanie jest. Sprawdź, czy znasz te fakty dotyczące zimowych miesięcy. Uwaga, pytania bywają podchwytliwe.