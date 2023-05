QUIZ Dopasujesz tablicę rejestracyjną do miejscowości? Nie jest łatwo!

Potrafisz rozpoznać, z jakich miejscowości pochodzą polskie tablice rejestracyjne? A może ciąg liter i cyfr na kawałku blachy nic Ci nie mówi? A czy wiesz, że wszystkie tablice służb porządkowych czy bezpieczeństwa rozpoczynają się literą H? Dziś przygotowaliśmy kilkanaście pytań, w których należy dopasować tablicę rejestracyjną do miejscowości. Uważaj, niektóre pytania są podchwytliwe! Połowa dobrych odpowiedzi to już fantastyczny wynik. To co, zaczynamy?

Przejdź do quizu