Alternatywa dla Revolut. Komornik nie wejdzie na konto

Konto bez dostępu dla komornika? Czy to możliwe? Okazuje się, że nie tylko Revolut oferuje usługi, które cenią sobie zadłużeni obywatele. Platforma Zen posiada większość funkcji, co litewski potentat. Jest również bezpieczna jeśli chodzi o egzekucję komorniczą.

Ile długów mają Polacy?

Według Raportu BIG InfoMonitor zadłużonych jest 2,5 miliona Polaków. Łączne zadłużenie naszych rodaków na koniec 2024 roku wyniosło 84,7 miliarda złotych. To więcej niż roczny koszt programu Rodzina 800 plus. Co więcej, kwota zadłużenia wzrosła w 2024 roku o 1,2 mln zł, mimo, że dłużników jest mniej o 129 tysięcy. 62 proc. zadłużonych to mężczyźni, 38 proc. to kobiety.

Revolut bezpieczny dla dłużników

Odpowiedzią na kryzys zadłużenia indywidualnego Polaków jest wzrost popularności aplikacji fintechowej Revolut. Zyskała już w naszym kraju 4 mln użytkowników i każdego roku przyrasta kolejny milion. Revolut oferuje usługi zbliżone do polskich banków, jak prowadzenie rachunku bankowego, przelewy online, a także obrót kryptowalutami, akcjami czy możliwość wymiany walut po korzystnych kursach.



Revolut oferuje również polski numer IBAN. Dzięki temu użytkownicy mogą otrzymywać przelewy, np. z wynagrodzeniami na konto w aplikacji.



Co najważniejsze - Revolut nie jest polskim bankiem, a litewski, a wspomniane numery IBAN wynajmuje od zarejestrowanego w Polsce Aion Banku. Konta w Revolut nie są więc widoczne dla komorników w systemie OGNIVO, a więc egzekucja komornicza jest mało prawdopodobna - dłużnik musiałby podać komornikowi numer rachunku w Revolut. Z tego powodu aplikacja jest bardzo popularna wśród osób zadłużonych.

Zen - konkurencja dla Revoluta

2,5 miliona zadłużonych to spory rynek. Co prawda Revolut nie kieruje oficjalnie do nich swojej oferty, jednak tajemnicą poliszynela jest, że jego wzrost popularności nad Wisłą jest konsekwencją kryzysu zadłużenia w naszym kraju.



Nic zatem dziwnego, że pojawiła się konkurencja. Aplikacja Zen również jest zarejestrowana na Litwie i oferuje podobne usługi, co Revolut: kartę płatniczą, rachunek bankowy czy konto walutowe. To, co negatywne odróżnia ZEN od Revoluta to: płatne przelewy wychodzące w PLN i EUR oraz brak bezpłatnego limitu wypłat z bankomatów. ZEN natomiast ma dużo niższą prowizję za wymianę walut w weekendy.

Czy komornik może wejść na konto w ZEN?

Jak powiedział w wywiadzie dla programu Gość Infor.pl ekspert od fintechów Michał Grabowski, Zen również posiada polskie numery IBAN (również wypożyczone od Aion Banku - red.). Fintech jest zarejestrowany na Litwie, a zatem kont w aplikacji nie widzi polski komornik w ramach systemu OGNIVO.



Jak długo komornik nie będzie mógł wejść na konto w ZEN

- Obecnie mamy szczątkową regulację, jeśli chodzi o wirtualne IBAN-y. To jest ustawa o systemie informacji finansowej. Jest jeszcze ogólnounijne rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, które jest już przyjęte i już za dwa lata będzie wchodziło w życie. Ale też Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska przeprowadzają pracę badawcze nad wprowadzaniem wirtualnych IBAN-ów w całej Europie. Można się spodziewać, że zmiany mogą nastąpić za 2-3 lata - powiedział Michał Grabowski, prawnik i specjalista od finansowych technologii.