Trzeba teraz płacić podatek od ogrodzenia i blaszanego garażu? Miliony Polaków w szoku

Ta informacja szeroko rozlała się w sieci i była z oburzeniem komentowana w mediach społecznościowych. Poszła fama, że teraz trzeba płacić podatek od ogrodzenia. Ile w tym prawdy. Ziarnko. Chodzi o zmiany jakie w systemie opodatkowania nieruchomości pojawiły się z początkiem nowego roku. Szok wywołała też informacja o obłożeniu podatkiem blaszanych garaży. Te wszystkie wątpliwości wyjaśnia resort finansów.

„Płacę już podatek od mojego domu, który postawiłem za swoje ciężko zarobione pieniądze, a teraz jeszcze skasują mnie za ogrodzenie? No krew człowieka zalewa!” – To tylko jeden z licznych komentarzy w sieci, jaki wylały się po tym, kiedy z początkiem roku pojawiły się zmiany w systemie opodatkowania nieruchomości.

Zrobiło się zamieszanie, bo zabrakło precyzji?

Czy rzeczywiście trzeba płacić nową daninę, która dotyczyłaby milionów Polaków? Choć w założeniu, obowiązujące od nowego roku przepisy miały podatkowe kwestie doprecyzować, to chyba jednak te plan spaliły na panewce. Jeszcze kiedy trwały prace nad ustawą, eksperci wskazywali, że brzmienie proponowanych zapisów mogą budzić wątpliwości. Mieli racje?

Już po wejściu w życie nowych regulacji resort finansów sprawę wyjaśniał i zapewniał, że ministerstwo nie wprowadziło nowego podatku od ogrodzeń. - Do końca 2024 roku ogrodzenie było uznawane za budowlę w rozumieniu ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (upol) i podlegało podatkowi od nieruchomości od jego wartości początkowej, pod warunkiem, że jego użytkowanie związane było z prowadzeniem działalności gospodarczej - tłumaczyło ministerstwo.

W stanie prawnym obowiązującym od stycznia 2025 roku ogrodzenie w dalszym ciągu pozostaje przedmiotem podatku od nieruchomości, jako jedna z budowli wymienionych w załączniku 4 do upol. Warunkiem do objęcia ogrodzeń podatkiem konieczne było i jest obecnie wykazanie związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – brzmią wyjaśnienia resortu.

Nieopodatkowane podatkiem od nieruchomości pozostają również ogrodzenia budynku mieszkalnego, którego część zajęta jest przez osobę prywatną na prowadzenie biura rachunkowego lub gabinetu stomatologicznego. Zajęcie części budynku mieszkalnego na cele działalności gospodarczej nie pozbawia budynku charakteru mieszkalnego, a budynki mieszkalne ustawa jednoznacznie wyłącza z kategorii obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym zakresie stan prawny także nie uległ zmianie.

Te ustawowe regulacje oznaczają, że ci, którzy mają domy jednorodzinne na ogrodzonej posesji , na której nie prowadzą działalności gospodarczej, nie płacą od podatku od ogrodzenia.

Resort finansów porządkuje przepisy

Wedle zapewnień ministerstwa finansów, nowe przepisy mają uporządkować system opodatkowania nieruchomości i dostosować go do współczesnych, rynkowych realiów. Po fali niepokoju i oburzenia, jaka po wprowadzeniu podatkowych zmian zalała media społecznościowe, resort wskazuje, że podatek od ogrodzeń dotyka jedynie określonych przedsiębiorców i nie obejmuje wszystkich obywateli. Jednocześnie ministerstwo przypomina, że budowle wykorzystywane w działalności leśnej, w tym te należące do Lasów Państwowych, nadal zwolnione są z płacenia podatku od nieruchomości. Odnosi się to zarówno do poprzednich przepisów obowiązujących do końca 2024 roku, jak i tych obecnych.

Co z podatkiem od blaszanych garaży?

Resort finansów wyjaśniał też wątpliwości związane z opodatkowaniem hal namiotowych i blaszanych garaży. Wedle informacji, jakie obiegły media chodzi o to, że jeśli są trwale połączone z gruntem fundamentami lub betonowymi wylewkami, zostaną potraktowane jak budynki i będą podlegać opodatkowaniu. Oznaczałoby to, że ta dotkliwa zmiana uderzy po kieszeniach tych, którzy chcieli zaoszczędzić i zamiast tradycyjnego garażu, postawili na tańsze rozwiązanie.

Jak tłumaczyło ministerstwo tego rodzaju hale namiotowe i garaże w stanie prawnym obowiązującym do końca 2024 roku podlegały opodatkowaniu jako budynki od powierzchni użytkowej. Stan prawny w tym zakresie od początku 2025 roku nie uległ zmianie.