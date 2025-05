Tym, którzy mają umowę o pracę należy się dodatkowa wypłata. Można dostać duży zastrzyk gotówki

Jedni odchodzą sami, innych przymusza do tego pracodawca. I jednym i drugim należy się na pożegnanie zastrzyk gotówki. Mowa o tych, którzy odchodzą na emeryturę. Finansową odprawę gwarantują im przepisy. Jaka to suma? Czy te pieniądze należą się z automatu, czy też trzeba składać specjalny wniosek.

Zakład pracy musi wypłacić odprawę emerytalną

Ile pieniędzy „na nową drogę” życia dostają ci, którzy kończą zawodową aktywność na etacie? Regulujący te kwestie kodeks pracy określa jedynie minimalną wysokość odprawy emerytalnej. To równowartość jednego, miesięcznego wynagrodzenia. Jednak w firmach, czy w sektorze publicznym, gdzie obowiązują układy zbiorowe pracy, mogą obowiązywać wyższe kwoty regulowane wewnętrznymi dokumentami, takim jak układy zbiorowe pracy czy regulaminy wynagradzania.

REKLAMA

Jak się oblicza wysokość odprawy emerytalnej

Podstawą do wyliczenia wysokości odprawy emerytalnej jest przeciętna, comiesięczna pensja pracownika z trzech miesięcy poprzedzających moment rozwiązania umowy o zatrudnieniu. Co ważne, wliczane są wszystkie składniki wynagrodzenia, takie jak premie, dodatki czy nagrody.

Odprawa emerytalna. Jedni dostaną więcej, inni mniej

REKLAMA

Na okrągła sumkę na odchodne można liczyć w sektorze publicznym, w tym w jednostkach samorządowych. Tam wysokość odprawy może być wyższa i zależy od długości stażu pracy. Te kwestie reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, którym po dziesięciu latach pracy przysługuje równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia, po piętnastu latach ich odprawa emerytalna jest już jak trzymiesięczne wynagrodzenie, po dwudziestu to równowartość sześciu pensji.

Na korzystnych warunkach zawodową aktywność kończą też nauczyciele. Wysokość odprawy emerytalnej zależy od tego, ile lat przepracowali. Wedle regulacji zawartych w Karcie Nauczyciela, jeśli pedagog przepracował co najmniej dwadzieścia lat, otrzyma równowartość dwumiesięcznej lub trzymiesięcznej pensji.

Komu odprawa emerytalna się nie należy

Choć odprawa emerytalna przysługuje wszystkim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, niezależnie od stażu czy wymiaru etatu, to jednak są sytuacje, w których nie zostanie wypłacona. Dzieje się tak, kiedy ktoś otrzymał już odprawę od poprzedniego pracodawcy. To także sytuacje, kiedy pracownik nabył prawo do emerytury lub renty, ale nadal kontynuuje zatrudnienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy trzeba składać wniosek o wypłatę odpraw emerytalnej?

Obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej spoczywa na pracodawcy. Pieniądze musi wypłacić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o zatrudnieniu. Jeśli tego nie zrobi, pracownik ma prawo domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie. W sytuacji, kiedy pracodawca odprawy nie wypłaci, swoich praw można dochodzić drogą sądową. Jak radzą prawnicy, warto zacząć od skierowania pisemnego wezwania do zapłaty. W dokumencie należy się powołać się na odpowiednie przepisy prawne, wskazać oczekiwaną kwotę oraz termin wypłaty.