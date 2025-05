Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Da się to zrobić w prosty sposób

Jak nie przysporzyć bliskim finansowych kłopotów po własnej śmierci? Niektórzy już za życia wykazują się dużą zapobiegliwością. Nie tylko stawiają sobie nagrobki, ale także wydają dyspozycje dotyczące bankowego konta, dzięki czemu, bez postępowania spadkowego, rodzina zyskuje szybki dostęp do dużej sumy pieniędzy. Nie wszyscy o takiej możliwości wiedzą. Jak to zrobić?

Niektórzy już za życia zapobiegliwie stawiają sobie nagrobki, żeby tym nie obciążać bliskich po własnej śmierci. Są też tacy, którzy wydają dyspozycje dotyczące bankowego konta. Chodzi o to, żeby rodzina miała jak najszybszy dostęp do pieniędzy, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. To ważne, szczególnie na wypadek nagłej śmierci. Bywa, że ci, którzy pozostawali na utrzymaniu zmarłego, na przykład współmałżonek i dzieci zostają bez pieniędzy.

Nawet kiedy ktoś z rodziny jest współwłaścicielem konta, ma jedynie dostęp do połowy zgromadzanych na rachunku pieniędzy. Pozostała część jest zamrożona do zakończenia postępowania spadkowego.

Dyspozycja na wypadek śmierci. Jak zrobić zapis bankowy

Wyjściem z tej sytuacji jest dokonanie tak zwanego zapisu bankowego czyli dyspozycji na wypadek śmierci. To regulowana prawem bankowym uproszczona procedura przekazania krewnym zgromadzonych na koncie pieniędzy. Co ważne, taka możliwość obejmuje nie tylko rachunek oszczędnościowy, ale także oszczędnościowo-rozliczeniowy czy terminową lokatę oszczędnościową. W zapisie bankowym można wskazać najbliższą rodzinę: małżonka, rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki oraz rodzeństwo. Ci, którzy znajdą się na tej liście mają prawo do żądania od banku wypłaty przeznaczonych im pieniędzy, jednak nie przejmują umowy rachunku bankowego ani innych praw czy obowiązków zmarłego.

Zapis bankowy pozwala podjąć z konta blisko 200 tysięcy złotych

Kwota, jaką można podjąć z bankowego rachunku jest duża, ale ograniczona limitem. Wedle prawnych regulacji nie może być wyższa niż dwudziestokrotne, przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. W pierwszej połowie marca 2025 roku ta kwota to blisko 160 tysięcy złotych.

Dyspozycje da się w każdej chwili zmienić lub odwołać

Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci można w każdej chwili zmienić lub odwołać. Należy to zrobić na piśmie. Możliwe jest również dorozumiane odwołanie zapisu, na przykład poprzez likwidację rachunku bankowego lub rozporządzenie wszystkimi zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi. Jeśli natomiast właściciel rachunku takich dyspozycji nie złoży, środki zgromadzone na koncie wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu przez spadkobierców.

