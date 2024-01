2024: od 1 stycznia piece węglowe zabronione w połowie Polski, wchodzą w życie lokalne uchwały antysmogowe

Od środy 3 stycznia – poniedziałek to dzień świąteczny, a we wtorek 2 stycznia urzędy nie pracują, odbierając wolne za święto przypadające na sobotę 6 stycznia – co do zasady można już złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2023. Najszybciej powinni to zrobić ci podatnicy, którzy spodziewają się zwrotu, bo nadpłacili podatek w formie zaliczek.