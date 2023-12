2024: w styczniu nie lokata, ale obligacje skarbowe dają realny zarobek na oszczędnościach. Co proponuje minister finansów

Znamy już styczniową ofertę obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Te kupowane na dłużej niż rok dają niemal stuprocentową pewność zysku – nie tylko zachowania wartości kapitału, co przy wysokiej inflacji w odniesieniu do najbezpieczniejszych instrumentów finansowych jest niemal niemożliwe, ale i realnego zarobku. Od siedmiu lat nie gwarantują tego najlepsze lokaty i w 2024 roku raczej to się nie zmieni.