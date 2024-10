Stopy procentowe wciąż wysokie. Spłata kredytów hipotecznych zabija budżety domowe, najbardziej osób, które wzięły je w ostatnich dwóch latach

Wysokie stopy procentowe to wysokie raty odsetkowe kredytów. Szczególne obciążenie dla budżetów domowych stanowią oczywiście kredyty hipoteczne zaciągnięte na kupno własnego mieszkania. U znacznej grupy gospodarstw domowych ich spłata pochłania nawet połowę dochodów. Ale łatwiej nie jest i tym rodzinom, dla których to obciążenie jest relatywnie niższe.

Prawdziwy dramat pojawia się jednak wtedy gdy jeden z partnerów w związku wspólnie spłacającym kredyt hipoteczny utraci pracy lub inne źródło stałych dochodów.

Spłata kredytów hipotecznych: jak bardzo obciąża domowe budżety

Kredyt hipoteczny stanowi istotną część wydatków w budżecie domowym wielu par. Najtrudniej jest związkom o krótkim stażu, osobom w wieku 18-34 lata i tym, którzy zaciągnęli kredyt w ciągu ostatnich dwóch lat.

Dla tych osób spłata kredytu częściej jest większym obciążeniem - wynika z badania: „Jak kredyt hipoteczny wpływa na relacje w związkach?” zrealizowanego na zlecenie ANG Odpowiedzialne Finanse.

Kredyt obciąża budżet domowy

W 35 proc. przypadków na spłatę kredytu hipotecznego przeznaczane jest między 21 a 30 proc. dochodów gospodarstwa domowego, a mniej niż co trzecia para wydaje na to między 11 a 20 proc. swojego budżetu.

Dość szeroką grupę (14 proc.) stanowią również pary przeznaczające na ten cel między 31 a 40 proc. dochodów gospodarstwa domowego. 6 proc. musi się mierzyć ze spłatą wynoszącą ponad 40 proc. dochodu, a co pięćdziesiąta para spłaca raty wynoszące ponad połowę średnich, miesięcznych wpływów.

Spłata kredytów hipotecznych: co piąty dłużnik spóźnia spłatę

Niemal co piąta osoba deklaruje, że miała problem ze spłatą kredytu na czas. Częściej były to osoby o stażu związku do pięciu lat, badani którzy najgorzej oceniają swoją sytuację materialną, a także osoby o dochodach gospodarstwa domowego w przedziale 5-7 tys. złotych.

–Z jednej strony 18 proc. osób mających problem ze spłatą kredytu na czas to sporo. Z drugiej, aż 82 proc. Polek i Polaków twierdzi, że nie doświadczyła tego problemu – wskazuje Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający ANG Odpowiedzialne Finanse.

– Może to świadczyć o tym, że mamy silne poczucie odpowiedzialności, jeśli chodzi o spłatę długoterminowych zobowiązań i opłacenie raty za mieszkanie często jest pierwszym, kluczowym wydatkiem w budżecie domowym – dodaje ekspert.

Powód opóźnienia spłaty

Problemy ze spłatą na czas, jeśli się pojawiają, w ponad połowie przypadków są efektem braku wystarczających środków w danym momencie.

W niemal co trzecim wypadku są skutkiem utraty pracy lub źródła stałych dochodów. W 29 proc. przypadków problemy wynikły ze znacznego wzrostu wysokości rat. Rzadziej było to efektem przeoczenia, zapomnienia o terminie spłaty.

Spłata kredytów hipotecznych: większość rodzin nie skorzystała z dopłat

82 proc. badanych par nie skorzystała z żadnego programu dopłat do kredytu hipotecznego.

Osoby, które otrzymały wsparcie w tej formie, najczęściej wskazywały Bezpieczny Kredyt 2%. Więcej niż co piąty korzystał z programu Mieszkanie dla Młodych, a 18 proc. z Rodziny na Swoim. Co dziesiąta osoba z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

– Częściej z programu dopłat skorzystały osoby młodsze, w wieku 18-34 lata i osoby o stażu w związku do 5 lat. Warto zauważyć, że w 23 proc. przypadków decyzja o skorzystaniu z programu dopłat miała wpływ na przyspieszenie decyzji o formalizacji związku, bowiem programy dotychczasowe były tak skonstruowane, że faworyzowały formalne związki – zauważa Tomasz Kowalski.

– Natomiast sama możliwość skorzystania z programów dopłat dla niemal połowy badanych miała raczej duży lub bardzo duży wpływ na decyzję o wzięciu kredytu – dodaje ekspert.

Spłata kredytów hipotecznych: w jakim stopniu raty obciążają każdego z partnerów

Niemal trzy na pięć par spłaca kredyt wspólnie (57 proc.). Odsetek samodzielnie spłacających jest istotnie wyższy wśród mężczyzn. Ponadto, kobiety partycypujące w spłacie kredytu hipotecznego częściej przyznają, że osoba będąca z nimi w związku płaci większą kwotę niż one.

Jeśli chodzi o proporcje we wspólnej spłacie, w niemal połowie (49 proc.) przypadków są one mniej więcej równe. Taką odpowiedź częściej wskazują osoby o dużej niezależności finansowej w związku i osoby o stażu w związku do pięciu lat.

Co ciekawe, 34 proc. wybrało odpowiedź: spłacamy wspólnie, bez rozstrzygania kto, ile. Tę odpowiedź wybierały częściej osoby w sformalizowanych związkach, będące w związku ponad 10 lat i mające kredyt - również ponad dekadę. W 17 proc. par płacących wspólnie, jedna z osób wnosi większą kwotę.