Wakacje, słońce, pakowanie walizek... a formalności? Często schodzą na dalszy plan. Tymczasem wystarczy krótka przerwa w OC i kontrola drogowa lub automatyczny system UFG, by zapłacić nawet 9 330 zł kary. W 2025 roku brak ważnego OC to błąd, który kosztuje więcej niż cały urlop. Sprawdź, jak działa kontrola, za co konkretnie grożą kary i jak szybko upewnić się, że Twoje ubezpieczenie jest ważne.

rozwiń >

Zapominasz o OC na urlopie? To może Cię dużo kosztować

REKLAMA

Wakacje to czas luzu, ale formalności trzeba pilnować. Coraz więcej kierowców zapomina, że nie opłaciło OC. Niestety, nawet jeśli pojazd stoi od blokiem, kara za brak OC w 2025 roku obowiązuje bez wyjątku. Kontrole trwają nie tylko na drogach. Urząd Ubezpieczeń Komunikacyjnych (UFG) działa przez cały rok, również latem.

REKLAMA

Poza tym spowodowanie wypadku bez ważnego OC to początek naprawdę dużych kłopotów. W takiej sytuacji to nie ubezpieczyciel, lecz kierowca musi pokryć wszystkie koszty szkód, niekiedy idące w setki tysięcy złotych. Dlatego nawet na urlopie warto sprawdzić, czy polisa OC jest aktualna. To drobna formalność, która może uchronić Cię przed finansową katastrofą.

Jak działa kontrola UFG? Wystarczy baza danych

Wbrew pozorom nie musisz wpaść na rutynowej kontroli drogowej, by dostać karę. UFG codziennie porównuje dane z CEPiK i baz towarzystw ubezpieczeniowych. Jeśli w systemie wykryje choćby jeden dzień przerwy w ciągłości ubezpieczenia OC, to automatycznie nałoży karę. Nawet jeśli samochód stoi nieużywany pod domem lub w garażu. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, to bezwarunkowo musi posiadać ważne ubezpieczenie.

UFG wystawia setki tysięcy kar rocznie. Statystyki za 2023 i 2024 nie pozostawiają złudzeń

Wciąż rośnie liczba kierowców ukaranych za brak obowiązkowego OC. W 2023 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nałożył ponad 340 000 kar za brak ważnego ubezpieczenia, co oznacza niemal czterokrotny wzrost względem 2018 roku. Na koniec 2024 roku skala kar utrzymała się na bardzo wysokim poziomi, choć nie podano jeszcze dokładnej liczby, z dostępnych analiz wynika, że tendencja wzrostowa stale się utrzymuje. W 2025 roku UFG wprowadził nowe, wyższe stawki kar, uzależnione od długości przerwy w ubezpieczeniu.

Ile wynosi kara za brak OC w sierpniu 2025? [TABELA]

Wysokość opłat karnych w 2025 roku zależy od płacy minimalnej i rodzaju pojazdu. W sierpniu 2025 obowiązują następujące stawki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzaj pojazdu Brak OC do 3 dni 4–14 dni Powyżej 14 dni Samochód osobowy 1870 zł 4670 zł 9330 zł Samochód ciężarowy 2800 zł 7000 zł 14000 zł Motocykl 310 zł 780 zł 1560 zł

Kary są naliczane niezależnie od powodów braku OC, nawet jeśli przegapiłeś termin o 1 dzień.

Auto w naprawie, na lawecie, pod domkiem – czy kara nadal grozi?

Prawo jest w tej kwestii jednoznaczne. Ubezpieczenie OC musi być ważne przez cały czas posiadania pojazdu, niezależnie od tego, czy nim jeździsz. W praktyce oznacza to, że:

Jeśli zostawiłeś samochód pod domem i pojechałeś na urlop pociągiem lub samolotem i zapomniałeś opłacić składkę – UFG może wystawić karę.

– UFG może wystawić karę. Auto w naprawie również musi być objęte OC.

Nawet pojazd, którym się nie poruszasz (np. auto sezonowe lub uszkodzone) musi mieć aktualne ubezpieczenie OC, chyba że został oficjalnie wyrejestrowany.

Samochód leasingowany lub wynajmowany również podlega obowiązkowi OC – brak ubezpieczenia obciąża właściciela pojazdu, ale użytkownik może mieć konsekwencje cywilne.

Gdzie i jak sprawdzić ważność OC online?

Zanim wyruszysz na urlop, upewnij się, że Twoje OC jest nadal ważne. Na szczęście nie musisz odwiedzać agenta, wszystko sprawdzisz online, w kilka minut.

Najprościej zrobić to na stronie www.ufg.pl. Wystarczy wybrać zakładkę "Sprawdź OC pojazdu" i podać numer rejestracyjny auta lub VIN. Alternatywnie możesz skorzystać z rządowej strony historiapojazdu.gov.pl, gdzie po wpisaniu numeru VIN i daty pierwszej rejestracji sprawdzisz aktualność polisy oraz historię pojazdu. Pomocna będzie też aplikacja mObywatel, w której Twoja polisa OC jest widoczna w zakładce pojazdy i działa nawet offline.

Ubezpieczenie najlepiej opłacić z wyprzedzeniem. Pamiętaj też, że jeśli zmieniasz ubezpieczyciela, musisz sam dopilnować kontynuacji, systemy nie zawsze robią to automatycznie.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy da się odwołać od kary z UFG?

Tak, ale tylko w szczególnych przypadkach. Na przykład, jeśli masz potwierdzenie opłacenia składki lub dowody, że pojazd był w posiadaniu firmy leasingowej lub został sprzedany. Odwołanie trzeba złożyć pisemnie wraz z dokumentami, najlepiej w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.

Czy kara dotyczy też leasingowanego auta?

Z prawnego punktu widzenia, tak, ale odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu (firma leasingowa). Użytkownik może jednak ponieść dodatkowe koszty wynikające z umowy leasingowej, jeśli sam nie dopilnował formalności.

Czy wystarczy zostawić kartkę "nie jeżdżę autem" za szybą?

Nie. Dla UFG nie ma znaczenia, czy auto stoi, czy jeździ – ważne, że jest zarejestrowane i nie ma OC. Sam fakt fizycznego postoju nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia.

Lepiej sprawdzić, niż zapłacić 9330 zł

W 2025 roku kary za brak OC są wysokie, a UFG nie musi nawet wysyłać kontrolera w teren. Wszystko działa automatycznie. Dlatego, jeśli właśnie pakujesz walizki i nie pamiętasz, kiedy kończy się Twoje ubezpieczenie, lepiej sprawdź to teraz. Chwila nieuwagi może kosztować Cię nawet 9330 zł.