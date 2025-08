800 plus to nie wszystko! Rodzice mogą zyskać dodatkowe pieniądze na dziecko. Wystarczy złożyć wniosek jeszcze w te wakacje! Ile można zyskać?

Rodzice w Polsce mogą dostać więcej niż tylko 800 plus. Wkrótce pojawi się kilka nowych okazji na dodatkową gotówkę, ale żeby ją otrzymać, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Komu przysługuje to wsparcie i ile pieniędzy można dostać? Oto szczegóły.

Rodzice w Polsce mają możliwość ubiegania się o kilka innych świadczeń, niż tylko o 800 plus. Wkrótce będą mogli złożyć wnioski o inne dodatki finansowe. Kluczowym warunkiem do ich otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego.

300 plus na wyprawkę szkolną

W Polsce rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku 300 plus na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. To świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Warunkiem jest, aby dziecko uczęszczało do szkoły aż do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Wnioski o ten zasiłek można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Zasiłek rodzinny

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zasiłek rodzinny to forma wsparcia finansowego, mająca na celu pomóc w pokryciu kosztów utrzymania rodziny. Przysługuje on rodzicom i opiekunom prawnym, ale nie każdy może go otrzymać. Najważniejszym warunkiem jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, limit ten jest wyższy i wynosi 764 zł na osobę. Jeśli dochód nieznacznie przekroczy próg, zasiłek będzie obniżony na zasadzie "złotówka za złotówkę". Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:

95 zł na dziecko do 5. roku życia,

124 zł na dziecko w wieku 5–18 lat,

135 zł na dziecko w wieku 18–24 lata.

Świadczenie przysługuje na dziecko do 18. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę w szkole, to do 21. roku życia. Dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymywać zasiłek do 24. roku życia, o ile kontynuują naukę. Wnioski na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2025 do 31 października 2026) można składać elektronicznie od 1 lipca 2025 roku lub w formie papierowej od 1 do 31 sierpnia 2025 roku. Warto dodać, że do zasiłku rodzinnego można ubiegać się o dodatki, takie jak te na:

urodzenie dziecka,

opiekę nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego,

samotne wychowywanie dziecka,

kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością,

rozpoczęcie roku szkolnego,

dojazdy do szkoły.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przeznaczone jest dla osób, które są uprawnione do alimentów, ale ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Głównym warunkiem jest kryterium dochodowe, które w tym wypadku wynosi 1209 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Pieniądze przyznawane są do 18. roku życia dziecka lub do 25. roku życia, jeśli nadal się uczy. Osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo. Maksymalna kwota tego świadczenia to 1000 zł. Wnioski o świadczenie można składać elektronicznie od 1 lipca 2025 roku lub osobiście od 1 sierpnia 2025 roku.