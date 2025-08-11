REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Ci kierowcy zapłacą nawet 1600 zł za OC. Sprawdź, czy Ty też będziesz musiał

Ci kierowcy zapłacą nawet 1600 zł za OC. Sprawdź, czy Ty też będziesz musiał

11 sierpnia 2025, 11:45
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Ci kierowcy płacą nawet 1600 zł za OC. Sprawdź, czy ty też będziesz musiał
Szokujące ceny OC! Sprawdź, czy zapłacisz nawet 1600 zł
shutterstock

Ceny obowiązkowego OC w 2025 roku potrafią zaskoczyć. Coraz więcej kierowców dostaje wyceny sięgające 1600 zł, a czasem nawet więcej. Sprawdź, od czego to zależy i czy Twoja polisa też może tyle kosztować. Dowiedz się, jak obniżyć składkę OC w 2025 roku i kto zapłaci najwięcej za ubezpieczenie samochodu w Polsce.

rozwiń >

Ceny OC w 2025 roku rosną – nawet o kilkanaście procent

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla kierowców w 2025 roku jest wyraźnie droższe niż rok wcześniej. Jak wynika z danych porównywarki Mubi, w lipcu średnia składka OC w Polsce wyniosła 824 zł. To o kilkanaście procent więcej niż na początku 2024 roku. W niektórych województwach wzrost jest jeszcze większy, szczególnie w dużych miastach, gdzie ryzyko kolizji jest statystycznie wyższe.

Podwyżki wynikają z kilku czynników:

  • rosnących kosztów napraw i części samochodowych,
  • droższych roboczogodzin w warsztatach,
  • oraz coraz większej liczby wypłacanych wysokich odszkodowań.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują też na inflację oraz większą liczbę zgłaszanych szkód jako powody konieczności podniesienia stawek.

Statystyczny kierowca z Gdańska za swoją polisę już teraz płaci prawie 900 zł – zwracają uwagę analitycy Rankomat.pl, wskazując, że młodzi kierowcy, mieszkańcy dużych aglomeracji oraz osoby ze szkodami na koncie są najbardziej dotknięci podwyżkami

Coraz więcej kierowców otrzymuje oferty przekraczające 1000 zł za samo OC. W przypadku polis łączonych z AC assistance i NNW całkowity koszt potrafi być kilkukrotnie wyższy. W skrajnych przypadkach, np. przy nowym aucie z dużą pojemnością silnika, roczna składka może przekroczyć 4000 zł.

OC lipiec 2025

Średnie ceny OC w Polsce według wieku kierowcy (Mubi, lipiec 2025)

Materiały prasowe

Młodzi kierowcy płacą niemal dwa razy więcej niż średnia

Najwyższe stawki OC w 2025 roku dotyczą kierowców w wieku od 18 do 25 lat. Według lipcowych danych porównywarki Mubi średnia składka dla tej grupy wyniosła 1590 zł, co oznacza, że młodzi płacą prawie dwa razy więcej niż wynosi średnia krajowa (824 zł).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Różnice w cenach są wyraźne w zależności od tego, czy młody kierowca korzysta ze zniżek doświadczonego współwłaściciela pojazdu:

  • Ze współwłaścicielem – średnia składka spada do 1399 zł,
  • Bez współwłaściciela – koszt rośnie do 1616 zł.

W skrajnych przypadkach, gdy młody kierowca kupuje nowe auto z dużą pojemnością silnika i nie posiada żadnej historii ubezpieczeniowej, roczna składka za pakiet OC może przekroczyć 2000 zł, a po dodaniu AC, assistance i NNW – nawet 4000 zł.

Ubezpieczyciele tłumaczą to statystykami wypadków. W 2024 roku kierowcy z grupy wiekowej 18–24 lata spowodowali 2945 wypadków, w których zginęło 271 osób, a 3745 zostało rannych. Firmy podkreślają, że brak doświadczenia, brawura i skłonność do ryzykownych zachowań sprawiają, że ryzyko szkody w tej grupie jest znacznie wyższe niż u starszych kierowców. Dane pochodzą z raportu Komendy Głównej Policji, opublikowanego m.in. przez Obserwatorium BRD.

Statystyki są bezlitosne. Młodzi kierowcy mają największy wskaźnik wypadkowości w przeliczeniu na liczbę posiadaczy prawa jazdy. To naturalne, że ubezpieczyciele kalkulują w ich przypadku wyższe stawki, bo ryzyko wypłaty odszkodowania jest po prostu większe – mówi ekspert Infor.pl zajmujący się analizą rynku ubezpieczeniowego

Zobacz również:

Dlaczego młodzi płacą więcej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują nie tylko na dane wypadkowe. Uznaje się, że młodzi kierowcy mają większą skłonność do:

  • przekraczania prędkości,
  • brawurowej jazdy,
  • udziału w nielegalnych wyścigach,
  • prowadzenia po alkoholu lub narkotykach,
  • popełniania błędów wynikających z braku doświadczenia.

Na składkę wpływa także:

  • krótki okres posiadania prawa jazdy,
  • brak historii ubezpieczeniowej,
  • miejsce zamieszkania (drożej w dużych miastach),
  • pojemność i moc silnika,
  • marka pojazdu (sportowe auta i popularne wśród młodych BMW czy Audi są droższe w OC).

Co poza wiekiem wpływa na cenę OC

Wysokość składki OC zależy od wielu czynników, które ubezpieczyciele biorą pod uwagę przy kalkulacji polisy. Poza wiekiem kierowcy, najważniejsze z nich to:

  • Parametry pojazdu – marka, model, pojemność i moc silnika. Samochody sportowe lub mocno tuningowane są zazwyczaj droższe w ubezpieczeniu, ponieważ wiążą się z wyższym ryzykiem szkody i większymi kosztami napraw.
  • Miejsce zamieszkania i parkowania – w dużych aglomeracjach i rejonach o większej wypadkowości składki są wyższe. Parkowanie w garażu lub na zamkniętym parkingu może obniżyć cenę polisy.
  • Historia ubezpieczeniowa – liczba lat bezszkodowej jazdy przekłada się na zniżki. Każda zgłoszona szkoda może skutkować wzrostem składki.
  • Przeznaczenie pojazdu – auto używane do celów prywatnych kosztuje mniej w ubezpieczeniu niż to wykorzystywane w działalności gospodarczej czy do przewozu pasażerów.
  • Roczny przebieg – im większa liczba przejechanych kilometrów, tym wyższe ryzyko kolizji, a co za tym idzie – wyższa składka.
  • Wiek i stan techniczny pojazdu – nowe samochody z rozbudowanymi systemami bezpieczeństwa mogą być tańsze w OC, ale droższe w AC ze względu na koszt części.

Często na wysokość składki wpływają detale, o których kierowcy nie myślą, np. deklarowany sposób użytkowania pojazdu czy miejsce parkowania. Samochód uzywany jako taksówka to większe ryzyku szkody. tak samo jak auto parkowane pod blokiem, a nie na ogrodzonej posesji – podkreslają doświadczeni agenci ubezpieczeniowi.

Sposoby na tańsze OC w 2025 roku

Choć na wiele czynników wpływających na wysokość OC nie mamy wpływu, istnieje kilka sprawdzonych sposobów, które mogą obniżyć koszt polisy nawet o kilkaset złotych rocznie:

  • Porównuj oferty – korzystanie z internetowych kalkulatorów OC pozwala szybko sprawdzić propozycje kilkunastu ubezpieczycieli i wybrać najkorzystniejszą.
  • Dopisanie współwłaściciela z historią bezszkodowej jazdy – to najpopularniejszy sposób, by skorzystać z jego zniżek.
  • Wybór auta z mniejszym silnikiem – pojazdy o niższej mocy są tańsze w ubezpieczeniu.
  • Deklaracja mniejszego rocznego przebiegu – niższa eksploatacja oznacza mniejsze ryzyko szkody.
  • Parkowanie w bezpiecznym miejscu – garaż lub strzeżony parking może obniżyć składkę.
  • Łączenie polis – zakup OC wraz z innymi ubezpieczeniami (np. mieszkania) w tej samej firmie często wiąże się z rabatem.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi średnia cena OC w Polsce w 2025 roku?

Według danych Mubi z lipca 2025 r. średnia cena OC w Polsce wynosi 824 zł.

Ile płaci średnio młody kierowca za OC?

Średnio 1590 zł, ale przy braku współwłaściciela i dużym silniku może to być ponad 2000 zł.

Czy współwłaściciel obniża składkę OC młodego kierowcy?

Tak, jeśli posiada wysokie zniżki i bezszkodową historię jazdy. Różnica może wynosić nawet kilkaset złotych.

Dlaczego OC dla młodych jest droższe?

Ze względu na wyższe ryzyko wypadku i brak doświadczenia, co potwierdzają statystyki policyjne.

Czy miejsce zamieszkania wpływa na cenę OC?

Tak – w dużych miastach z większym natężeniem ruchu OC jest zazwyczaj droższe.

Źródło: INFOR
Napisz do nas
