Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Wielka rewolucja w telewizji. Sejmowa komisja stawia ultimatum nadawcom: Koniec z dyskryminacją niepełnosprawnych

Wielka rewolucja w telewizji. Sejmowa komisja stawia ultimatum nadawcom: Koniec z dyskryminacją niepełnosprawnych

06 stycznia 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ustawa o radiofonii i telewizji zmiany, dostępność programów dla niepełnosprawnych, Polski Język Migowy w telewizji, PJM, dezyderat Komisja Petycji, wykluczenie cyfrowe osoby głuche, audiodeskrypcja, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, Strategia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, dyskryminacja
Czy to koniec wykluczenia cyfrowego w Polsce? Szykuje się potężna zmiana w prawie medialnym. Obecne 50% to za mało – na stole leży propozycja pełnej dostępności dla niepełnosprawnych
Oglądasz wieczorne wiadomości, ulubiony serial czy debatę publicystyczną i wszystko jest dla Ciebie jasne. To komfort, nad którym rzadko się zastanawiamy. Tymczasem dla setek tysięcy Polaków ten sam ekran pozostaje barierą nie do przebicia. W sejmowych kuluarach właśnie zapadła decyzja, która może wywrócić rynek telewizyjny do góry nogami. Komisja do Spraw Petycji skierowała do Ministerstwa Kultury pismo, które wskazuje, że obecne przepisy są w 50% niewystarczające. Jeśli resort przychyli się do tego postulatu, do 2030 roku polska telewizja zmieni się nie do poznania, a nadawcy będą musieli więcej zainwestować.

Półśrodki dla niepełnosprawnych już nie wystarczą

Przez lata polskie prawo medialne ewoluowało powoli. Nadawcy telewizyjni, zasłaniając się kosztami i technologią, wdrażali udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w tempie, które środowiska osób głuchych i niedosłyszących od dawna nazywały "ślimaczym". Obecnie ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na stacje obowiązek zapewnienia dostępności (napisy, audiodeskrypcja, tłumaczenie na język migowy) dla co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania. Wydaje się dużo? Dla autorów petycji, którą właśnie rozpatrzył Sejm, to wciąż definicja dyskryminacji.

Ważne

Artykuł 18a ust. 1 ustawy o KRRiTV stanowi:

Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania dostępności audycji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz osób z niepełnosprawnościami słuchu, przez wprowadzanie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia. Nadawcy są obowiązani do informowania Krajowej Rady oraz odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierającej udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju tych udogodnień.

W dokumencie, który trafił na biurko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pada mocne stwierdzenie: obecny stan prawny przyczynia się do wykluczenia społecznego i informacyjnego. Komisja do Spraw Petycji, analizując wniosek obywatelski, zwróciła uwagę na fundamentalny problem – prawo do informacji jest prawem konstytucyjnym, a bariera dźwiękowa w XXI wieku nie powinna decydować o tym, kto jest pełnoprawnym obywatelem, a kto nie.

Ambitny harmonogram zmian korzystnych dla niepełnosprawnych

To, co proponują posłowie w ślad za petycją, to nie kosmetyka, ale trzęsienie ziemi dla działów technicznych i programowych wszystkich stacji TV w Polsce. Kluczowym postulatem jest osiągnięcie 100% dostępności programów telewizyjnych.

Plan zakłada stopniowe dochodzenie do tego pułapu, z ostatecznym terminem wyznaczonym na rok 2030. Co istotne, wymóg ten ma dotyczyć całego czasu antenowego, z wyłączeniem jedynie bloków reklamowych i telesprzedaży. Oznacza to, że każda audycja – od porannego programu śniadaniowego, przez transmisje sportowe, aż po nocne pasma powtórkowe – musiałaby być wyposażona w udogodnienia.

Podstawą prawną tych żądań są nie tylko krajowe potrzeby, ale przede wszystkim regulacje międzynarodowe: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o audiowizualnych usługach medialnych oraz Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Polska, chcąc być w europejskiej awangardzie dostępności, nie może dłużej ignorować tych standardów. Na nie powołują się autorzy petycji.

POMOC SPOŁECZNA

Pułapka tekstu pisanego - to nie załatwia tematu dostępności dla niepełnosprawnych

W Dezyderacie nr 182 poruszono jeszcze jeden, niezwykle istotny wątek, o którym osoby słyszące często nie mają pojęcia. Chodzi o jakość i rodzaj udogodnień. Panuje błędne przekonanie, że "napisy załatwiają sprawę". Dokument przyjęty przez Komisję wyraźnie punktuje ten mit.

Dla wielu osób głuchych język polski jest w istocie językiem obcym – ich pierwszym, naturalnym językiem jest Polski Język Migowy (PJM), który posiada zupełnie inną gramatykę i składnię. Zastępowanie tłumacza migowego wyłącznie napisami nie zapewnia pełnej dostępności. To tak, jakby kazać osobie słyszącej oglądać zagraniczny film z napisami w języku, który zna tylko na poziomie podstawowym – sens ogólny zostanie zrozumiany, ale niuanse, emocje i pełny kontekst przepadną.

Piłka po stronie rządu - czy zagra w jednej drużynie z niepełnosprawnymi, czy strzeli im gola?

Dezyderat uchwalony 20 listopada 2025 roku to formalne wezwanie do działania. Posłowie domagają się od resortu kultury nie tylko opinii, ale konkretnych danych statystycznych oraz odpowiedzi na pytanie: czy planowane są prace legislacyjne?

Ministerstwo musi teraz zmierzyć się z trudnym zadaniem. Z jednej strony stoją niezaprzeczalne prawa człowieka i konieczność walki z wykluczeniem cyfrowym. Z drugiej – zasada proporcjonalności i wolność działalności gospodarczej nadawców komercyjnych, dla których 100-procentowe pokrycie programów audiodeskrypcją i tłumaczem to gigantyczne koszty operacyjne.

Czy rok 2030 będzie końcem medialnego wykluczenia? Oczywiście aby tak było, działania dostosowawcze musiałyby zostać podjęte już niebawem. Odpowiedź Ministra pokaże, czy "Strategia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami" na lata 2021-2030 to tylko dokument na papierze, czy realny plan działania rządu. Warto uważnie śledzić tę sprawę. Komisja pyta wprost Ministra Kultury: czy rząd dostrzega problem "znikania" tłumaczy migowych z ekranów na rzecz tańszych w produkcji napisów?

Źródło: INFOR
Prawo
ZUS podwyższa emerytury po przegranych sprawach w sądach apelacyjnych. 5 przykładów: 1.068,31 zł brutto (SA w Gdańsku), 671,56 zł brutto (SA w Katowicach), 2.280,20 zł i 1.468,97 zł brutto (SA w Białymstoku), 612,63 zł brutto (SA w Lublinie)
06 sty 2026

Często otrzymuję zapytania, czy prawomocne wyroki sądów powszechnych dotyczące art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydawane po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20 są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do tej pory, we wszystkich prowadzonych przeze mnie sprawach dotyczących osób poszkodowanych przez art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, prawomocne wyroki zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji przez ZUS.
Sędziowie nokautują ZUS. Sądy seryjnie przeliczają emerytury. Ale nic z tego nie wynika
06 sty 2026

Co miałoby wyniknąć z opisanych w artykule wyroków? Rozwiązanie problemu około 100 000 - 200 000 poszkodowanych emerytów. Na razie mamy 246 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 68 prawomocnych. Nic nie wskazuje na zatrzymanie wzrostu liczby tych wyroków. ZUS seryjnie przegrywa sprawy o przeliczenie emerytur. Ale pamiętajmy, że poszkodowanych może być od 100 000 do 200 000 osób (są rozbieżne szacunki tej liczby). Około 300 osób, które otrzyma w najbliższym czasie częściową rekompensatę ma się nijak do masy osób mających prawo do wyższej emerytury.
Więcej inwestycji bez pozwolenia na budowę (np. przydomowe schrony, tarasy, oczka wodne i baseny). 7 stycznia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego
05 sty 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało w komunikacie, że 7 stycznia 2026 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja ma uprościć proces budowlany (tj. formalności prawno-administracyjne związane z inwestycją budowlaną. Więcej inwestycji będzie mogło być realizowanych bez pozwolenia na budowę a nawet bez zgłoszenia.
Ci cudzoziemcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce [lista]. Nowe przepisy już obowiązują
05 sty 2026

W dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta określa w szczególności listę cudzoziemców, którzy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Oprócz tego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z 20 listopada 2025 r. (weszło w życie 1 grudnia 2025 r.) określił listę szczególnych przypadków, w których cudzoziemiec uprawniony do pobytu na terytorium Polskie ma prawo wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Wyrok sądu o odśnieżaniu: Jeżeli między prywatną posesją a publicznym chodnikiem jest pas miejskiej zieleni, to nie ma obowiązku darmowej pracy
05 sty 2026

Polska pod śniegiem. Więc po kilku latach przerwy znów wróciła dyskusja o obowiązku odśnieżania chodników miejskich przez właścicieli prywatnych posesji, którzy mają pecha sąsiadować z publicznymi chodnikami. Pecha bo muszą je odśnieżać bez wynagrodzenia jako przymusowy (sankcje za niewykonanie) wkład w społeczeństwo. Obowiązek jest postrzegany jako archaizm z początków przemian ustrojowych, kiedy gminy nie były jeszcze tak sprawne organizacyjnie jak dziś. Przypominamy wyrok sądu z 2018 r., który wyjaśnia proste reguły uwolnienia się od darmowej pracy. Jeżeli między prywatną posesją a publicznym chodnikiem jest pas miejskiej zieleni, to nie ma obowiązku odśnieżania chodnika.
Kiedy może nastąpić warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary?
05 sty 2026

Kara pozbawienia wolności jest surową sankcją za popełniony czyn zabroniony. Skutkuje ona wieloma ograniczeniami oraz utratą kontaktu z bliskimi osobami. Prawo karne przewiduje więc różne rozwiązania, które umożliwiają ograniczenie lub zawieszenie jej stosowania. Są to między innymi: warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.
Sejm zajął się legalizacją marihuany. Co z postulatem 3 gramów na własny użytek?
05 sty 2026

Czy w 2026 roku Polacy będą mogli legalnie posiadać niewielkie ilości marihuany? Sejmowa Komisja ds. Petycji uchwaliła dezyderat wzywający rząd do analizy depenalizacji posiadania do 3 gramów marihuany na własny użytek. Dokument trafił na biurko Premiera. Minęły już tygodnie, a odpowiedzi wciąż brak. Sprawdzamy, o co chodzi w tej sprawie i jakie są szanse na zmianę prawa.
Ważny komunikat RCB dla wszystkich właścicieli domów i zarządców nieruchomości – niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnym niebezpieczeństwem i odpowiedzialnością karną
05 sty 2026

W związku występującymi w ostatnich dniach intensywnymi opadami śniegu w wielu częściach kraju – RCB wydało komunikat, w którym przypomina o ważnym obowiązku wszystkich właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości. Nie wszyscy o tym pamiętają, a niezastosowanie się do zaleceń stwarza poważne zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz budynku, jak i jego otoczeniu oraz może skutkować odpowiedzialnością karną.

Mandat nawet 3000 zł za nieodśnieżone auto. Zimowe wykroczenia kierowców i punkty karne w 2026 roku
02 sty 2026

Mróz, śnieg i poranny pośpiech to złe połączenie. Zimą wielu kierowców skupia się na tym, by jak najszybciej ruszyć spod domu, nie zdając sobie sprawy, że kilka minut zaoszczędzonego czasu, może kosztować nie tylko wysoki mandat, ale też sporą liczbę punktów karnych. Policja przypomina: zimą kontrola często zaczyna się jeszcze na parkingu pod blokiem.
5 ważnych praw osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku [LISTA]
02 sty 2026

Wszystkie prawa osób z niepełnosprawnościami są ważne. My wybraliśmy pięć przykładowych, o których warto pamiętać w 2026 roku. Kto może z nich korzystać? Jakie orzeczenie jest wymagane? Czy trzeba spełnić dodatkowe warunki? Odpowiadamy!
