OC za 4500 zł, nadzór i obowiązkowy zielony listek? Nowe przepisy uderzą w młodych kierowców

Nadchodzą duże zmiany dla młodych kierowców – przynajmniej jeśli Sejm je zatwierdzi. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale ma poparcie rządu i wiele wskazuje na to, że nowe przepisy mogą wejść w życie już po wakacjach. OC za 4500 zł, zielona naklejka na szybę, jazda tylko pod nadzorem dorosłego, a do tego ograniczenia prędkości, zakaz alkoholu i surowe kary za wykroczenia – to tylko część zmian. W praktyce 17-latek, który właśnie zdał egzamin, będzie traktowany przez prawo jak tykająca bomba. Takie rozwiązania funkcjonują już w kilku krajach UE, m.in. w Niemczech, Austrii i Holandii.

Prawo jazdy od 17. roku życia? Tak, ale tylko z dorosłym

Nowelizacja przepisów wprowadza prawo jazdy kategorii B od 17. roku życia, ale pod jednym warunkiem: młody kierowca przez minimum 6 miesięcy musi jeździć z opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna dorosła osoba, która ma prawo jazdy od co najmniej 5 lat.

Co ważne, osoba w okresie próbnym nie może samodzielnie prowadzić auta z innymi młodymi pasażerami. Obowiązywać będzie ją zakaz przewożenia osób niepełnoletnich oraz ograniczenia w liczbie pasażerów.

Zielony listek obowiązkowy. Bez niego kara i cofnięcie uprawnień

Każdy kierowca, który ma prawo jazdy krócej niż 2 lata (niezależnie od wieku), będzie musiał oznaczyć swój samochód zielonym listkiem klonowym, naklejką umieszczoną z przodu i z tyłu pojazdu.

Brak naklejki to nie tylko mandat, to naruszenie przepisów o okresie próbnym, które może skończyć się nawet cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu. Dodatkowo na samym prawie jazdy znajdzie się specjalny kod ograniczający uprawnienia młodego kierowcy. Prawdopodobnie będzie to kod 65. Oznacza on prowadzenie samochodu wyłącznie w towarzystwie osoby z uprawnieniami co najmniej tej samej kategorii.

Surowe limity prędkości i 0,0 promila

Młodzi kierowcy będą mieli własne, znacznie ostrzejsze limity prędkości:

50 km/h w zabudowanym , nawet jeśli znak dopuszcza więcej,

, nawet jeśli znak dopuszcza więcej, 80 km/h poza zabudowanym ,

, 100 km/h na drogach ekspresowych i autostradach ,

, 20 km/h w strefie zamieszkania.

Do tego dochodzi zasada zerowej tolerancji dla alkoholu – 0,0 promila. Choć dla starszych kierowców granica to 0,2 promila, młodzi nie mogą mieć ani grama alkoholu w organizmie.

OC dla młodych kierowców. Nawet 4500 zł rocznie

Dla ubezpieczyciela 17-latek za kierownicą to najwyższe możliwe ryzyko. Statystyki pokazują, że to właśnie młodzi powodują najwięcej wypadków i kolizji. Dlatego średnia składka OC dla kierowcy w wieku 17–20 lat wyniesie od 3000 do nawet 4500 zł rocznie i to bez żadnych szkód.

Średnia cena OC dla 19-latków wzrosła o ponad 500 zł, czyli aż o 25,6 % – to najmocniejszy wzrost wśród wszystkich grup wiekowych

– komentuje Łukasz Wyrzykowski, CMO Rankomat.pl, na podstawie danych z I kwartału 2025 r. cytowany rzez portal 300gospodarka.pl

Dla porównania kierowca po 30. roku życia płaci za OC ok. 800–1200 zł. Nawet jeśli młody kierowca dopisze się do auta jako współwłaściciel z rodzicem, składka spadnie nieznacznie. Firmy ubezpieczeniowe mają specjalne algorytmy, które i tak biorą wiek głównego użytkownika auta pod uwagę.

13 punktów? Idziesz na kurs za 300 zł albo tracisz prawko

Młody kierowca, który zdobędzie 13 punktów karnych, będzie musiał obowiązkowo przejść kurs reedukacyjny. W innym przypadku straci prawo jazdy. Kurs ma trwać 1 godzinę i kosztować 300 zł. Szykuje się kolejny wydatek dla młodych za kółkiem.

Przekroczenie limitu punktów lub złamanie zasad okresu próbnego (np. brak listka, przekroczenie prędkości) skutkuje cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdania egzaminu.

Trzy wykroczenia i po sprawie. Urzędnik anuluje Twoje uprawnienia

Jeśli w okresie próbnym (czyli w ciągu pierwszych 2 lat od uzyskania prawa jazdy) popełnisz 3 wykroczenia drogowe, nawet drobne, Starosta cofnie Ci prawo jazdy. W przypadku dwóch wykroczeń okres próbny zostaje przedłużony o kolejne 2 lata.

Do najczęstszych błędów popełnianych przez młodych kierowców należą:

przekroczenie prędkości,

używanie telefonu podczas jazdy,

nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych,

jazda bez wymaganych oznaczeń,

brak zapiętych pasów lub przewożenie pasażera bez pasów.

Wypadki z udziałem młodych kierowców często zdarzają się po zmroku, przewożąc pasażerów i bez zapiętych pasów – a przyczyną jest brak doświadczenia, skłonność do ryzyka i błędna ocena sytuacji drogowych – mówi Maria Dąbrowska‑Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ITS w rozmowie z portalem polksieradio24.pl

Co grozi młodemu kierowcy za przekroczenie prędkości?

W przypadku przekroczenia prędkości o 50 km/h młody kierowca może stracić prawo jazdy nawet na 3 miesiące, a do tego otrzymać 15 punktów karnych.

Przykład: jeśli 17-latek pojedzie 101 km/h tam, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 to może zostać:

zatrzymany przez policję,

ukarany mandatem (do 2500 zł),

otrzymać 15 punktów,

stracić prawo jazdy,

i zostać skierowany na ponowny egzamin.

Podsumowanie: Chcesz jeździć jako młody? Szykuj portfel i uważaj

Prawo jazdy w młodym wieku to nie tylko przywilej – to ogromna odpowiedzialność. Oznacza też spore wydatki:

OC rzędu 4000–5000 zł,

koszt naklejek i kursów,

ryzyko utraty uprawnień nawet za niewielkie wykroczenia.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem przekaż te informacje młodemu kierowcy. Zignorowanie zasad może skończyć się poważnymi konsekwencjami już po pierwszych tygodniach jazdy.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw