Masz co najmniej troje dzieci? Sprawdź, jakie ulgi i zniżki daje Karta Dużej Rodziny w 2025 roku

Karta Dużej Rodziny to program, z którego korzystają setki tysięcy polskich rodzin. W 2025 roku uprawnia do zniżek na bilety kolejowe i lotnicze, paliwo, zakupy w supermarketach, a także na paszporty, kulturę i rekreację. Co ważne, rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci aż do 25. roku życia. Sprawdź, jak złożyć wniosek, jakie ulgi faktycznie obowiązują i ile możesz dzięki niej zaoszczędzić.

rozwiń >

Czym jest Karta Dużej Rodziny i kto może z niej korzystać?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżkowy, który przysługuje wszystkim rodzinom wychowującym minimum troje dzieci, niezależnie od osiąganego dochodu. Obejmuje zarówno rodziny biologiczne, jak i zastępcze, rodziny z dziećmi pełnoletnimi, a także osoby, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

REKLAMA

Uprawnieni do posiadania Karty Dużej Rodziny to:

rodzice (także przysposabiający i zastępczy),

małżonkowie rodziców,

dzieci do 18. roku życia,

dzieci uczące się – do 25. roku życia,

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez limitu wieku.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, niezależnie od tego, ile dzieci mają obecnie na utrzymaniu, liczy się fakt wychowania trójki lub więcej dzieci.

Skala programu pokazuje, że jest to rozwiązanie realnie wspierające polskie rodziny. Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku 2025 roku z Karty Dużej Rodziny korzysta już 1 863 112 rodzin w całej Polsce. Co więcej, tylko w 2024 roku liczba ta wzrosła o blisko 100 tysięcy nowych beneficjentów, co dowodzi, że zainteresowanie programem stale rośnie, a jego korzyści są coraz szerzej dostrzegane.

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny w 2025 roku?

Żeby dołączyć do grona posiadaczy KDR, trzeba złożyć prosty wniosek, można to zrobić online albo tradycyjnie w urzędzie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Online – przez portal Emp@tia : Najwygodniejsza forma to wniosek elektroniczny. Wystarczy zalogować się na stronie Emp@tia przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W formularzu można zaznaczyć, czy interesuje Cię karta plastikowa, mobilna (w aplikacji mObywatel), czy obie jednocześnie. Po przesłaniu dokument trafia do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

: Najwygodniejsza forma to wniosek elektroniczny. Wystarczy zalogować się na stronie Emp@tia przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W formularzu można zaznaczyć, czy interesuje Cię karta plastikowa, mobilna (w aplikacji mObywatel), czy obie jednocześnie. Po przesłaniu dokument trafia do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania. Tradycyjnie: Wniosek można również złożyć osobiście, w urzędzie gminy albo w ośrodku pomocy społecznej. W tym przypadku trzeba dołączyć komplet wymaganych dokumentów

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o Kartę Dużej Rodziny w 2025 roku?

Lista dokumentów zależy od sytuacji rodzinnej oraz od tego, czy wnioskodawca posiada numer PESEL.

Osoby z numerem PESEL powinny dołączyć:

ojciec i matka – oświadczenie, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej wobec co najmniej trojga dzieci,

– oświadczenie, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej wobec co najmniej trojga dzieci, dzieci powyżej 18 lat uczące się – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni,

– oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni, dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia sądu o umieszczeniu,

– oryginał lub odpis postanowienia sądu o umieszczeniu, dzieci powyżej 18 lat pozostające w pieczy zastępczej – oświadczenie o dalszym pozostawaniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Osoby bez numeru PESEL składają oryginały lub odpisy dokumentów:

rodzic – dokument tożsamości, małżonek rodzica – dokument tożsamości i akt małżeństwa, dzieci do 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument tożsamości, dzieci powyżej 18 lat – dokument tożsamości, dzieci z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością powyżej 18 lat – dokument tożsamości.

Cudzoziemcy dodatkowo przedstawiają dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w Polsce (chyba że urząd może je potwierdzić samodzielnie).

Osoby z niepełnosprawnościami mogą zostać poproszone o okazanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ile kosztuje i jak długo czeka się na Kartę Dużej Rodziny w 2025 roku?

REKLAMA

Pierwsze wydanie Karty Dużej Rodziny w 2025 roku jest całkowicie bezpłatne, natomiast za duplikat w przypadku zgubienia trzeba zapłacić 16 zł. Jeśli rodzina posiada już kartę w jednej formie (np. plastikowej), a chce domówić drugą (mobilną), koszt wynosi 10 zł. Opłatę wnosi się na konto urzędu gminy lub bezpośrednio podczas składania wniosku.

Czas oczekiwania zależy od wybranej formy: plastikowa karta wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni, choć w dużych gminach procedura może potrwać nawet do 60 dni. Wersja elektroniczna pojawia się natomiast w aplikacji mObywatel niemal od razu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dzięki czemu z ulg można korzystać praktycznie od ręki.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny w 2025 roku?

Karta Dużej Rodziny to nie tylko dokument potwierdzający status rodziny wielodzietnej, ale przede wszystkim realne oszczędności w codziennym życiu. Program działa w całej Polsce i obejmuje zarówno transport, zakupy, kulturę, jak i usługi urzędowe. Dzięki niemu rodziny mogą taniej podróżować, płacić mniej za dokumenty, korzystać z rabatów w sklepach czy mieć darmowy wstęp do parków narodowych. Poniżej znajdziesz aktualne zniżki i ulgi, które obowiązują w 2025 roku.

Oto zweryfikowane i aktualne informacje dotyczące zniżek, które daje Karta Dużej Rodziny w 2025 roku:

Transport i komunikacja

PKP Intercity: Rodziców i opiekunów prawnych, Karta Dużej Rodziny uprawnia do 37% zniżki na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne. Jeśli podróżuje razem co najmniej dwie osoby z Kartą, można skorzystać z 30% zniżki na przejazdy.

Rodziców i opiekunów prawnych, Karta Dużej Rodziny uprawnia do 37% zniżki na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne. Jeśli podróżuje razem co najmniej dwie osoby z Kartą, można skorzystać z 30% zniżki na przejazdy. FlixBus: Posiadacze Karty mają 15% zniżki na przejazdy krajowe i międzynarodowe.

Posiadacze Karty mają 15% zniżki na przejazdy krajowe i międzynarodowe. LOT: Polskie Linie Lotnicze LOT oferują 10% zniżki na bilety oraz 50% zniżki na usługi dodatkowe (np. dodatkowy bagaż, wybór miejsca).

Polskie Linie Lotnicze LOT oferują oraz (np. dodatkowy bagaż, wybór miejsca). Komunikacja miejska: Ulgi lub darmowe przejazdy są często oferowane przez władze lokalne w wielu polskich miastach, ale ich zakres jest zróżnicowany.

Sprawy urzędowe

Paszport: Dzieci z rodzin wielodzietnych mają 75% zniżki na opłatę paszportową, a rodzice i opiekunowie 50%.

Dzieci z rodzin wielodzietnych mają 75% zniżki na opłatę paszportową, a rodzice i opiekunowie 50%. Opłaty administracyjne: Wiele gmin i miast oferuje ulgi na wywóz śmieci, opłaty za przedszkola czy żłobki. Wysokość zniżek jest ustalana indywidualnie przez każdą gminę.

Zakupy i paliwo

Również w sektorze handlu i usług paliwowych można liczyć na rabaty.

ORLEN: Na stacjach Orlenu Karta Dużej Rodziny uprawnia do rabatu w wysokości 8-10 groszy na litrze paliwa. Oprócz tego, oferowane są zniżki na myjnie i produkty z oferty Stop Cafe.

Na stacjach Orlenu Karta Dużej Rodziny uprawnia do rabatu w wysokości 8-10 groszy na litrze paliwa. Oprócz tego, oferowane są zniżki na myjnie i produkty z oferty Stop Cafe. Sieci handlowe: Carrefour, Lidl, Auchan i inne sieci handlowe oferują rabaty na wybrane produkty, jednak ich wysokość może się różnić.

Carrefour, Lidl, Auchan i inne sieci handlowe oferują rabaty na wybrane produkty, jednak ich wysokość może się różnić. Apteki i sieci optyczne: Partnerzy KDR oferują zniżki na okulary, soczewki, leki i konsultacje.

Kultura, rekreacja i edukacja

Teatry, muzea i parki narodowe to popularni partnerzy programu.

Parki narodowe: Wstęp do wszystkich parków narodowych na terenie Polski jest bezpłatny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wstęp do wszystkich parków narodowych na terenie Polski jest bezpłatny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Kina: Sieci kinowe, takie jak Helios, często oferują zniżki na bilety, zwykle w przedziale 20-30%.

Sieci kinowe, takie jak Helios, często oferują zniżki na bilety, zwykle w przedziale 20-30%. Obiekty sportowe: Wiele basenów, siłowni i innych obiektów sportowych oferuje zniżki dla posiadaczy KDR, co ułatwia dostęp do rekreacji.

Lista partnerów Karty Dużej Rodziny 2025

Pełna i stale aktualizowana lista partnerów, którzy honorują Kartę Dużej Rodziny, dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: empatia.gov.pl/znizki-i-ulgi-partnerow-kdr. Wyszukiwarka umożliwia filtrowanie ofert według kategorii (np. transport, kultura, zakupy) oraz lokalizacji, dzięki czemu łatwo sprawdzić, gdzie w danej okolicy można skorzystać ze zniżek.

Czy warto mieć Kartę Dużej Rodziny?

REKLAMA

Zdecydowanie tak, choć zniżki bywają rozproszone i zależne od partnera, to w skali roku można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, a w niektórych przypadkach nawet ponad 1000 zł. Największe korzyści odczuwają rodziny często podróżujące, posiadające dzieci w wieku szkolnym i korzystające z usług publicznych.

Warto też pamiętać, że KDR obowiązuje w całej Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zdarza się, że polscy posiadacze Karty mogą korzystać ze zniżek w instytucjach i firmach, które honorują lokalne karty dla rodzin wielodzietnych w innych krajach. Jest to jednak zależne od konkretnego partnera i kraju, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić listę partnerów w danym państwie.

Najczęstsze pytania

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje samotnym rodzicom?

Tak, o ile samotny rodzic wychowuje co najmniej trójkę dzieci spełniających kryteria wiekowe i formalne.

Czy KDR działa także w wersji mobilnej?

Tak. Od 2018 roku dostępna jest aplikacja mObywatel, która pozwala korzystać z elektronicznej wersji karty.

Czy dzieci mogą mieć własną kartę?

Tak. Każde dziecko ma prawo do osobnej karty (fizycznej lub elektronicznej), którą może posługiwać się samodzielnie.

Podstawa prawna