Od 900 do 1800 zł nowego dodatku mieszkaniowego. Prezydent podpisał ustawę

Czynsze rosną szybciej niż pensje, raty kredytów nie chcą spadać, a koszt utrzymania mieszkania coraz częściej staje się największym obciążeniem domowego budżetu. Dla wielu osób każdy kolejny miesiąc to liczenie wydatków od nowa. Właśnie w takim momencie ruszyło nowe świadczenie mieszkaniowe, które może dać od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie realnego wsparcia. Pieniądze trafiają prosto na konto i mogą pomóc w opłaceniu najmu albo raty kredytu. Program już działa, a wypłaty są realizowane. Sprawdzamy, komu przysługuje dodatek, ile dokładnie można dostać i co trzeba zrobić, żeby pieniądze faktycznie trafiły na konto.

Nowe świadczenie mieszkaniowe przysługuje funkcjonariuszom służb podległych resortowi spraw wewnętrznych oraz służb specjalnych. Obejmuje zarówno osoby rozpoczynające służbę, jak i funkcjonariuszy z wieloletnim stażem. Co istotne, nie ma znaczenia wiek ani moment wstąpienia do formacji, liczy się sam fakt pełnienia służby w jednej z uprawnionych jednostek na dzień 1 lipca 2025.

Z dodatku mogą skorzystać m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, a także służb specjalnych, takich jak ABW, AW, SKW i SWW. Świadczenie ma charakter powszechny w obrębie tych formacji i nie jest ograniczone wyłącznie do wybranych garnizonów.

W praktyce oznacza to, że jeśli pełnisz służbę w jednej z wymienionych formacji i ponosisz koszty związane z mieszkaniem, możesz sprawdzić swoje uprawnienia do dodatku.

Kwota świadczenia mieszkaniowego nie jest jednakowa dla wszystkich. Ustalono trzy podstawowe poziomy dopłaty, uzależnione od miejsca pełnienia służby oraz kosztów życia w danym regionie.

W miejscowościach o niższych kosztach utrzymania dodatek wynosi 900 zł miesięcznie.

W średnich miastach stawki mieszczą się zwykle w przedziale od 1200 do 1500 zł.

Najwyższa kwota, aż do 1800 zł miesięcznie, przysługuje funkcjonariuszom pełniącym służbę w największych aglomeracjach, gdzie ceny najmu są najwyższe.

Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że cała przyznana kwota trafia na konto funkcjonariusza. Nie jest także wliczane do podstawy innych dodatków ani świadczeń.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dodatku

Jedną z najważniejszych zalet nowego systemu jest jego elastyczność. Dodatek mieszkaniowy można przeznaczyć zarówno na wynajem mieszkania, jak i na spłatę kredytu hipotecznego. Nie ma obowiązku przedstawiania faktur ani szczegółowego rozliczania wydatków, wymagane jest potwierdzenie tylko sytuacji mieszkaniowej.

To rozwiązanie znacząco różni się od wcześniejszego modelu, opartego głównie na lokalach służbowych i internatach. Teraz funkcjonariusz sam decyduje, gdzie chce mieszkać i w jakiej formie zabezpieczyć swoje potrzeby mieszkaniowe.

Kto nie dostanie dodatku mieszkaniowego – najczęstsze powody

Choć świadczenie ma szeroki zakres, nie przysługuje każdemu bez wyjątku. Najczęstszym powodem odmowy jest korzystanie z lokalu służbowego na dotychczasowych zasadach. W takiej sytuacji funkcjonariusz musi zdecydować, czy pozostaje w lokalu, czy rezygnuje z niego na rzecz dopłaty pieniężnej.

Problemy mogą pojawić się także przy niekompletnych wnioskach, braku wymaganych dokumentów lub błędnym wskazaniu podstawy ustalenia dodatku (np. miejsca służby zamiast faktycznego miejsca zamieszkania). Znaczenie mają również terminy, ich przekroczenie może skutkować opóźnieniem wypłaty lub koniecznością ponownego złożenia wniosku.

Procedura uzyskania świadczenia została maksymalnie uproszczona. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej, zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w danej formacji.

Przed złożeniem dokumentów warto przygotować:

potwierdzenie sytuacji mieszkaniowej (np. umowę najmu lub kredytu),

numer rachunku bankowego,

wymagane oświadczenia, jeśli są przewidziane w danej jednostce.

Po złożeniu kompletnego wniosku i jego zatwierdzeniu, świadczenie jest wypłacane co miesiąc na konto funkcjonariusza.

Aktualizacja – grudzień 2025: pierwsze wypłaty i najczęstsze problemy we wnioskach

Grudzień 2025 r. to pierwszy pełny miesiąc funkcjonowania dodatku mieszkaniowego w praktyce. Z danych przekazywanych przez resort oraz poszczególne formacje wynika, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca listopada złożono kilkadziesiąt tysięcy wniosków, a w wielu jednostkach ponad połowa uprawnionych funkcjonariuszy zadeklarowała chęć skorzystania ze świadczenia.

W grudniu ruszyły pierwsze wypłaty dodatku mieszkaniowego, obejmujące bieżące świadczenie oraz wyrównanie za wcześniejsze miesiące, liczone od momentu wejścia przepisów w życie. W praktyce oznacza to, że część funkcjonariuszy otrzymała jednorazowo kwoty sięgające kilku tysięcy złotych, co znacząco wpłynęło na ich bieżącą sytuację finansową.

Jednocześnie pojawiły się pierwsze problemy interpretacyjne. Najczęściej zgłaszane wątpliwości dotyczą ustalania właściwej wysokości dodatku, w szczególności tego, czy decydujące znaczenie ma miejsce pełnienia służby, czy faktyczne miejsce zamieszkania. W części formacji konieczne było uzupełnianie wniosków lub składanie dodatkowych oświadczeń, co wydłużyło procedurę wypłat.

Resort zapowiada, że w kolejnych tygodniach mają pojawić się doprecyzowane wytyczne dla jednostek terenowych, aby ujednolicić sposób rozpatrywania wniosków. Funkcjonariuszom, którzy jeszcze nie złożyli dokumentów, zaleca się sprawdzenie aktualnych komunikatów wewnętrznych oraz terminów obowiązujących w danej formacji, ponieważ grudzień jest ostatnim momentem na uzyskanie pełnego wyrównania za 2025 rok.

Czy 1800 zł wystarcza na mieszkanie? Aktualne ceny najmu

Choć maksymalna kwota dodatku robi wrażenie, w największych miastach nie zawsze pokrywa pełne koszty najmu. Ceny dwupokojowych mieszkań w dużych aglomeracjach często przekraczają 3000 zł miesięcznie, a w mniejszych ośrodkach oscylują w granicach 2000–2500 zł.

W praktyce oznacza to, że dodatek nie zastępuje całkowicie kosztów mieszkania, ale realnie odciąża domowy budżet i zmniejsza presję finansową, zwłaszcza w pierwszych latach służby.

Co realnie zmienia to świadczenie

Nowy dodatek mieszkaniowy to jedno z niewielu rozwiązań, które wprost odpowiada na codzienne problemy funkcjonariuszy związane z kosztami życia. Nie rozwiązuje wszystkich trudności rynku mieszkaniowego, ale daje realne wsparcie finansowe i większą swobodę wyboru.

Dlatego warto sprawdzić swoje uprawnienia i śledzić kolejne aktualizacje – zasady i szczegóły programu mogą być jeszcze doprecyzowywane, a dla wielu osób oznaczają realne pieniądze co miesiąc.

Czy dodatek wpływa na inne świadczenia? Nie. Nie pomniejsza dodatków służbowych ani innych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom. Czy trzeba co roku składać nowy wniosek? Zasady mogą różnić się w zależności od formacji, ale w wielu przypadkach wymagane jest potwierdzenie sytuacji mieszkaniowej. Co w przypadku zmiany miejsca służby? Wysokość dodatku może zostać dostosowana do nowych warunków lokalnych. Czy świadczenie może zostać podniesione? Resort zapowiada możliwość waloryzacji w zależności od inflacji i cen najmu. Czy dodatek podlega kontroli? Sprawdzana jest sytuacja mieszkaniowa, ale nie sposób wydatkowania środków.

Podstawa prawna