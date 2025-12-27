REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy

Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy

27 grudnia 2025, 14:21
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Od 900 do 1800 zł nowego dodatku mieszkaniowego. Prezydent podpisał ustawę
Czynsze rosną szybciej niż pensje, raty kredytów nie chcą spadać, a koszt utrzymania mieszkania coraz częściej staje się największym obciążeniem domowego budżetu. Dla wielu osób każdy kolejny miesiąc to liczenie wydatków od nowa. Właśnie w takim momencie ruszyło nowe świadczenie mieszkaniowe, które może dać od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie realnego wsparcia. Pieniądze trafiają prosto na konto i mogą pomóc w opłaceniu najmu albo raty kredytu. Program już działa, a wypłaty są realizowane. Sprawdzamy, komu przysługuje dodatek, ile dokładnie można dostać i co trzeba zrobić, żeby pieniądze faktycznie trafiły na konto.

rozwiń >

Kto może dostać dodatek mieszkaniowy 900-1800 zł

Nowe świadczenie mieszkaniowe przysługuje funkcjonariuszom służb podległych resortowi spraw wewnętrznych oraz służb specjalnych. Obejmuje zarówno osoby rozpoczynające służbę, jak i funkcjonariuszy z wieloletnim stażem. Co istotne, nie ma znaczenia wiek ani moment wstąpienia do formacji, liczy się sam fakt pełnienia służby w jednej z uprawnionych jednostek na dzień 1 lipca 2025.

Z dodatku mogą skorzystać m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, a także służb specjalnych, takich jak ABW, AW, SKW i SWW. Świadczenie ma charakter powszechny w obrębie tych formacji i nie jest ograniczone wyłącznie do wybranych garnizonów.

W praktyce oznacza to, że jeśli pełnisz służbę w jednej z wymienionych formacji i ponosisz koszty związane z mieszkaniem, możesz sprawdzić swoje uprawnienia do dodatku.

Ile wynosi dodatek i od czego zależy jego wysokość

Kwota świadczenia mieszkaniowego nie jest jednakowa dla wszystkich. Ustalono trzy podstawowe poziomy dopłaty, uzależnione od miejsca pełnienia służby oraz kosztów życia w danym regionie.

  • W miejscowościach o niższych kosztach utrzymania dodatek wynosi 900 zł miesięcznie. 
  • W średnich miastach stawki mieszczą się zwykle w przedziale od 1200 do 1500 zł. 
  • Najwyższa kwota, aż do 1800 zł miesięcznie, przysługuje funkcjonariuszom pełniącym służbę w największych aglomeracjach, gdzie ceny najmu są najwyższe.

Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że cała przyznana kwota trafia na konto funkcjonariusza. Nie jest także wliczane do podstawy innych dodatków ani świadczeń.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dodatku

Jedną z najważniejszych zalet nowego systemu jest jego elastyczność. Dodatek mieszkaniowy można przeznaczyć zarówno na wynajem mieszkania, jak i na spłatę kredytu hipotecznego. Nie ma obowiązku przedstawiania faktur ani szczegółowego rozliczania wydatków, wymagane jest potwierdzenie tylko sytuacji mieszkaniowej.

To rozwiązanie znacząco różni się od wcześniejszego modelu, opartego głównie na lokalach służbowych i internatach. Teraz funkcjonariusz sam decyduje, gdzie chce mieszkać i w jakiej formie zabezpieczyć swoje potrzeby mieszkaniowe.

Kto nie dostanie dodatku mieszkaniowego – najczęstsze powody

Choć świadczenie ma szeroki zakres, nie przysługuje każdemu bez wyjątku. Najczęstszym powodem odmowy jest korzystanie z lokalu służbowego na dotychczasowych zasadach. W takiej sytuacji funkcjonariusz musi zdecydować, czy pozostaje w lokalu, czy rezygnuje z niego na rzecz dopłaty pieniężnej.

Problemy mogą pojawić się także przy niekompletnych wnioskach, braku wymaganych dokumentów lub błędnym wskazaniu podstawy ustalenia dodatku (np. miejsca służby zamiast faktycznego miejsca zamieszkania). Znaczenie mają również terminy, ich przekroczenie może skutkować opóźnieniem wypłaty lub koniecznością ponownego złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy – krok po kroku

Procedura uzyskania świadczenia została maksymalnie uproszczona. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej, zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w danej formacji.

Przed złożeniem dokumentów warto przygotować:

  • potwierdzenie sytuacji mieszkaniowej (np. umowę najmu lub kredytu),
  • numer rachunku bankowego,
  • wymagane oświadczenia, jeśli są przewidziane w danej jednostce.

Po złożeniu kompletnego wniosku i jego zatwierdzeniu, świadczenie jest wypłacane co miesiąc na konto funkcjonariusza.

Aktualizacja – grudzień 2025: pierwsze wypłaty i najczęstsze problemy we wnioskach

Grudzień 2025 r. to pierwszy pełny miesiąc funkcjonowania dodatku mieszkaniowego w praktyce. Z danych przekazywanych przez resort oraz poszczególne formacje wynika, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca listopada złożono kilkadziesiąt tysięcy wniosków, a w wielu jednostkach ponad połowa uprawnionych funkcjonariuszy zadeklarowała chęć skorzystania ze świadczenia.

W grudniu ruszyły pierwsze wypłaty dodatku mieszkaniowego, obejmujące bieżące świadczenie oraz wyrównanie za wcześniejsze miesiące, liczone od momentu wejścia przepisów w życie. W praktyce oznacza to, że część funkcjonariuszy otrzymała jednorazowo kwoty sięgające kilku tysięcy złotych, co znacząco wpłynęło na ich bieżącą sytuację finansową.

Jednocześnie pojawiły się pierwsze problemy interpretacyjne. Najczęściej zgłaszane wątpliwości dotyczą ustalania właściwej wysokości dodatku, w szczególności tego, czy decydujące znaczenie ma miejsce pełnienia służby, czy faktyczne miejsce zamieszkania. W części formacji konieczne było uzupełnianie wniosków lub składanie dodatkowych oświadczeń, co wydłużyło procedurę wypłat.

Resort zapowiada, że w kolejnych tygodniach mają pojawić się doprecyzowane wytyczne dla jednostek terenowych, aby ujednolicić sposób rozpatrywania wniosków. Funkcjonariuszom, którzy jeszcze nie złożyli dokumentów, zaleca się sprawdzenie aktualnych komunikatów wewnętrznych oraz terminów obowiązujących w danej formacji, ponieważ grudzień jest ostatnim momentem na uzyskanie pełnego wyrównania za 2025 rok.

Czy 1800 zł wystarcza na mieszkanie? Aktualne ceny najmu

Choć maksymalna kwota dodatku robi wrażenie, w największych miastach nie zawsze pokrywa pełne koszty najmu. Ceny dwupokojowych mieszkań w dużych aglomeracjach często przekraczają 3000 zł miesięcznie, a w mniejszych ośrodkach oscylują w granicach 2000–2500 zł.

W praktyce oznacza to, że dodatek nie zastępuje całkowicie kosztów mieszkania, ale realnie odciąża domowy budżet i zmniejsza presję finansową, zwłaszcza w pierwszych latach służby.

Co realnie zmienia to świadczenie

Nowy dodatek mieszkaniowy to jedno z niewielu rozwiązań, które wprost odpowiada na codzienne problemy funkcjonariuszy związane z kosztami życia. Nie rozwiązuje wszystkich trudności rynku mieszkaniowego, ale daje realne wsparcie finansowe i większą swobodę wyboru.

Dlatego warto sprawdzić swoje uprawnienia i śledzić kolejne aktualizacje – zasady i szczegóły programu mogą być jeszcze doprecyzowywane, a dla wielu osób oznaczają realne pieniądze co miesiąc.

Najczęstsze pytania o dodatek mieszkaniowy

Czy dodatek wpływa na inne świadczenia?

Nie. Nie pomniejsza dodatków służbowych ani innych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom.

Czy trzeba co roku składać nowy wniosek?

Zasady mogą różnić się w zależności od formacji, ale w wielu przypadkach wymagane jest potwierdzenie sytuacji mieszkaniowej.

Co w przypadku zmiany miejsca służby?

Wysokość dodatku może zostać dostosowana do nowych warunków lokalnych.

Czy świadczenie może zostać podniesione?

Resort zapowiada możliwość waloryzacji w zależności od inflacji i cen najmu.

Czy dodatek podlega kontroli?

Sprawdzana jest sytuacja mieszkaniowa, ale nie sposób wydatkowania środków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.

Pomoc z MOPS w 2026 r. Sprawdź listę świadczeń i limity dochodowe
Pomoc z MOPS w 2026 r. Sprawdź listę świadczeń i limity dochodowe
Zmiany w emeryturach w 2026 roku. Waloryzacja, 13. i 14. emerytura, limity dorabiania
Zmiany w emeryturach w 2026 roku. Waloryzacja, 13. i 14. emerytura, limity dorabiania
Źródło: INFOR
Infor.pl
W której gminie podatnik zapłaci podatek od środków transportowych? Czy może wybrać tę, w której obowiązują niższe stawki?
27 gru 2025

Miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, czy siedziba działalności gospodarczej? Gdzie trzeba zapłacić podatek od środków transportowych? Przepisy budzą wątpliwości, a podatnicy wolą płacić mniej, a nie więcej.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
27 gru 2025

Czynsze rosną szybciej niż pensje, raty kredytów nie chcą spadać, a koszt utrzymania mieszkania coraz częściej staje się największym obciążeniem domowego budżetu. Dla wielu osób każdy kolejny miesiąc to liczenie wydatków od nowa. Właśnie w takim momencie ruszyło nowe świadczenie mieszkaniowe, które może dać od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie realnego wsparcia. Pieniądze trafiają prosto na konto i mogą pomóc w opłaceniu najmu albo raty kredytu. Program już działa, a wypłaty są realizowane. Sprawdzamy, komu przysługuje dodatek, ile dokładnie można dostać i co trzeba zrobić, żeby pieniądze faktycznie trafiły na konto.
Nawet 5000 zł grzywny za puszczanie fajerwerków w noc sylwestrową, a za strzelanie z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada – sądowy nakaz sprzedaży mieszkania [sylwester 2025/2026]
27 gru 2025

Choć powszechnie przyjmuje się, że w noc sylwestrową (a konkretniej – 31 grudnia i 1 stycznia) używanie wyrobów pirotechnicznych (tj. puszczanie fajerwerków) nie podlega większym ograniczeniom i obostrzeniom – nic bardziej mylnego. Fajerwerki to materiały wybuchowe, które w przypadku ich nieodpowiedzialnego użytkowania – mogą doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Nie bez konsekwencji pozostaną również osoby strzelające nimi z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada.
Wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... przepisy zadziałają wstecz. Od stycznia nowego roku wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę
27 gru 2025

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego, bez prawa do stażu. Tak od lat wygląda codzienność milionów Polaków pracujących na umowach śmieciowych i samozatrudnieniu, uchodzących za patologię rynku pracy. Teraz ma się to zmienić. Od nowego roku w Kodeksie pracy szykuje się przełomowa zmiana. Do stażu będą wliczane nie tylko etaty, lecz także lata przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. Dla tych, których system przez lata pomijał oznacza to konkretne korzyści takie jak dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki.

Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Najem mieszkań: jaki był kończący się rok na rynku - cieszą się wynajmujący, koszty liczą najemcy
26 gru 2025

W 2025 roku wynajem mieszkań w większości miast Polski drożał. Skoki cen nie były gwałtowne, a kilka miast zanotowało nawet obniżkę stawek. 80 zł za metr kwadratowy mieszkania za najem w Warszawie to był pik notowany tuż przed powrotem studentów na uczelnie. Na koniec roku stawki wróciły do poziomu 78 zł w stolicy, a także utrzymały się na poziomie 39 zł w najtańszej z zestawienia Częstochowie.

Z końcem roku gaśnie ochota na zakup mieszkania, a mimo to ceny na rynku rosną
26 gru 2025

Utrzymującym się wysokim cenom towarzyszy słabnący pod koniec roku popyt, który jak dotąd pozostaje w dużej mierze niewrażliwy na obniżki stóp procentowych wprowadzone przez RPP. A także na spadek oprocentowania kredytów hipotecznych.
1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – kto może otrzymać świadczenie? Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.
27 gru 2025

Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech, nawet jeżeli mieszkają na stałe w Polsce – jeżeli spełniają określone warunki – mogą pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci (tzw. Kindergeld). Świadczenie to, przysługuje niezależnie od dochodu i można je uzyskać (choć wówczas w niepełnej wysokości) również w przypadku pobierania w Polsce jego odpowiednika, tj. 800 plus.  Od 1 stycznia 2026 r. kwota Kindergeld zostanie podwyższona.

Będzie nowy podatek od nieruchomości, Sankcyjna stawka od pustostanów ma obniżyć ceny mieszkań, ale czy obniży
27 gru 2025

Nawet 30-krotnie większy podatek od nieruchomości mogą zapłacić przedsiębiorcy, w tym deweloperzy, posiadający puste lokale. Podstawą do takich działań są obowiązujące obecnie zasady naliczania podatku od nieruchomości, które różnicują stawki w zależności od sposobu użytkowania lokalu.
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
27 gru 2025

Koniec swobody w zarabianiu w sieci bez oglądania się na urząd skarbowy. Skarbówka systemowo bierze się za tych, którzy regularnie sprzedają w internecie lub zarabiają na transmisjach na żywo, a dotąd nie dzielili się zyskami z fiskusem. Pod lupą znaleźli się zarówno użytkownicy popularnych platform sprzedażowych, jak i streamerzy żyjący z darowizn od widzów. Dla jednych i drugich oznacza to jedno: jeśli dochody z internetu nie są rozliczane, trzeba przygotować się na wezwanie do zapłaty podatku.
