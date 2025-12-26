REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Kwota wolna od podatku w 2026 roku. Jest już jasne w jakiej wysokości

Kwota wolna od podatku w 2026 roku. Jest już jasne w jakiej wysokości

26 grudnia 2025, 09:38
Adam Kuchta
Adam Kuchta
kwota wolna od podatku
Kwota wolna od podatku w 2026 r. Jest już jasne w jakiej wysokości
To już pewne, kwota wolna od podatku w 2026 roku nie ulegnie żadnej zmianie. Pozostanie więc na dotychczasowym poziomie, czyli w wysokości 30 tys. zł. Zapowiadana jest jednak wciąż kwota wolna na poziomie 60 tys. zł, ale to raczej odległa perspektywa.

Kwota wolna od podatku na poziomie 60 tys. zł już na pewno nie zostanie wprowadzona na 2026 rok. Przypomnijmy, że minister finansów Andrzej Domański wyraźnie powiedział, że najprawdopodobniej ta obietnica nie zostanie szybko zrealizowana, ale zapewnił jednocześnie, że w tej kadencji rządu kwota wolna od podatku na pewno wzrośnie. Premier Donald Tusk poinformował, że podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł jest mało prawdopodobne od 2027 r. Natomiast wiceminister finansów Jarosław Neneman ocenił niedawno, że „decyzja o podwyżce kwoty wolnej od PIT do 60 tys. zł to decyzja polityczna” i dodał, że „nie ma przestrzeni dla obniżania podatków”. A zatem kwota wolna od podatku na obecną chwilę wynosi 30 tys. zł. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Zobacz również:

Jaka będzie wysokość progów podatkowych (skali podatkowej w PIT) w 2026 roku?

Zanim przejdziemy do kwoty wolnej, zacznijmy od progów podatkowych, jakie będą obowiązywały w 2026 roku. Otóż podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że w miarę wzrostu dochodów podatnika, rośnie również stawka podatkowa, którą musi on zapłacić. Progresywność podatku ma na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej, dzięki której osoby o wyższych dochodach płacą wyższy podatek.

Wysokość progów podatkowych (skali podatkowej) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dla podatników opodatkowanych według skali stawki mamy następujące progi podatkowe:

  • Do 120 000 zł podatek wynosi 12%. Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe.
  • Powyżej 120 000 zł podatek wynosi stałą kwotę 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. To oznacza, że każda złotówka zarobiona powyżej 120 000 zł jest opodatkowana stawką 32%.

Powyższe, obowiązujące także dla roku 2026 progi podatkowe, zostały wprowadzone przez ustawodawcę 1 lipca 2022 r., w ramach programu Polski Ład. Progi te, zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2022 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022  r.

Tabela: Skala podatkowa (progi podatkowe), zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Będzie ona obowiązywała również dla 2026 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Przekroczenie progu podatkowego PIT i kwota wolna od podatku w 2026 roku

Przekroczenie progu podatkowego oznacza, że podatnik wchodzi w wyższą stawkę podatkową. Dla 2026 roku próg ten będzie obowiązywał na poziomie 120 000 zł. Oznacza to, że jeśli roczne dochody podatnika nie przekraczają tej kwoty, opodatkowane są one stawką 12% (z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek). Jeśli jednak dochody przekroczą 120 000 zł, każda kolejna złotówka jest opodatkowana stawką 32%.

Warto też mieć na uwadze, że kwota wolna od podatku wynosi obecnie 30 tys. zł. To od tej kwoty wyliczymy kwotę zmniejszającą podatek, tj.: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł. Co prawda są zapowiedzi rządowe, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tys. zł, jednak pomysł ten jest odkładany w czasie i nie wiadomo jeszcze na ten moment kiedy wejdzie w życie.

Ważne

Co istotne, kwota wolna od podatku w 2026 roku oznacza, że otrzymując dochody równe lub niższe od 30 tys. zł, podatnik skorzysta z pełnego zwolnienia z PIT. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie wówczas 0 zł.

Posłużmy się przykładem: Anna Kowalska jest samodzielnym grafikiem komputerowym pracującym na umowę o dzieło. W 2024 roku jej dochody wyniosły 110 000 zł, co oznaczało, że była opodatkowana stawką 12% z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3600 zł. W 2025 roku, dzięki nowym projektom i zwiększeniu stawki godzinowej, jej dochody wzrosły do 130 000 zł.

Jak to wpłynęło na jej obciążenie podatkowe? Otóż, do kwoty 120 000 zł Anna płaci podatek według stawki 12%, z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Jednak każda złotówka zarobiona powyżej tej kwoty jest opodatkowana stawką 32%. Oznacza to, że Anna płaci podatek w wysokości 12% od pierwszych 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki 10 000 zł (130 000 zł - 120 000 zł).

Wzrost kwoty wolnej od podatku PIT w latach 2007-2022

Kwota wolna od podatku, czyli roczna wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej, od której nie jest pobierany podatek dochodowy, wynosiła w:

  • 2007 r. – 3 013 zł,
  • 2008 r. - 2016 r. – 3 089 zł,
  • 2017 r. – 6 600 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 6 600 zł kwota wolna malała, natomiast w przedziale dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,
  • 2018 r. - 2021 r. – 8 000 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 8 000 zł kwota wolna malała, w przedziale dochodów od 13 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,
  • 2022 r. – 30 000 zł.

Zasady ustalania kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2026 roku

Jak widać, przez wiele lat (2007- 2016) kwota wolna od podatku nie była podnoszona, zmieniło się to dopiero w roku 2017. Po ostatnich zmianach, które zostały wprowadzone w 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. Próg ten odnosi się do zarobków osiąganych w ujęciu rocznym. A zatem również w 2026 rok, kwota wolna od podatku dochodowego będzie ustalana w następujący sposób:

  1. dochody roczne na poziomie wynoszącym do 30 000 zł – podatek w wysokości 0 złotych;
  2. dochody roczne wynoszące co najmniej 30 001 zł i nie wyższe niż 120 000 zł – kwota wolna jest ustalana jako różnica 12 proc. (tyle wynosi podstawowa stawka podatku VAT) minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 3600 zł;
  3. roczne dochody przekraczające 120 000 zł – kwota jest wówczas ustalana jako 10 800 zł + 32 proc. z nadwyżki ponad  120 000 zł.

Kwota wolna od podatku 60 tys. zł – obietnice a rzeczywistość

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł miało być znaczącą ulgą dla milionów Polaków, zwłaszcza tych o niższych dochodach. Rząd jednak oficjalnie przyznał, że w 2025 roku zmiana ta nie zostanie wprowadzona. Wzrost kwoty wolnej oznaczałby realne obniżenie obciążeń podatkowych i większą kwotę wynagrodzenia „na rękę” dla wielu obywateli. Jednak w obliczu innych wydatków budżetowych, takich jak finansowanie świadczeń społecznych i programów inwestycyjnych, decyzja ta została odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Brak podwyżki kwoty wolnej oznacza, że podatnicy nadal będą musieli odprowadzać podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach, mimo wcześniejszych zapewnień o planowanych zmianach. Szczególnie odczują to osoby zarabiające mniej, dla których wyższa kwota wolna mogłaby oznaczać zauważalną poprawę sytuacji finansowej. Tymczasem system podatkowy pozostaje bez większych modyfikacji, co budzi rozczarowanie wśród tych, którzy liczyli na większe oszczędności w domowym budżecie.

Chociaż rząd zapewnia, że podniesienie kwoty wolnej od podatku nadal jest celem obecnej kadencji, nie podano żadnych konkretów dotyczących terminu ani sposobu realizacji tej zmiany. Brak jasnych deklaracji powoduje niepewność i rodzi pytania o priorytety polityki podatkowej. W obliczu rosnących kosztów życia oraz wysokiej inflacji wielu obywateli oczekiwało konkretnych działań w kierunku zmniejszenia obciążeń podatkowych, jednak na ten moment planowane zmiany pozostają jedynie w sferze politycznych zapowiedzi.

Podstawa prawna

Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zobacz również:
