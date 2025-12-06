Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Niektórzy nie mają o tym pojęcia. Podpowiadamy jak i gdzie to załatwić

Rosnące koszty życia coraz mocniej dają się we znaki polskim rodzinom. Podwyżki cen energii, nieustanna inflacja oraz rosnące raty kredytów mieszkaniowych sprawiają, że ci, którzy zaciągnęli pożyczki na własne cztery ściany balansują na granicy finansowej wydolności. Niewielu jednak wie, że istnieje realna forma pomocy, która może uchronić ich przed poważnymi kłopotami. To Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Coraz wyższe koszty życia i problem z ratami

Wzrost rachunków za prąd i gaz, a także inflacja zjadająca kolejne części wypłat to trudności, do których wiele osób zdążyło się już przyzwyczaić. Jednak w chwili, gdy na barkach dodatkowo spoczywa kredyt hipoteczny, sytuacja staje się wyjątkowo wymagająca. Ci, którzy znaleźli się na finansowym zakręcie, często nie zdają sobie sprawy, że od 2016 roku mogą liczyć na wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, utworzonego specjalnie z myślą o takich przypadkach.

Kto może skorzystać z pomocy Funduszu

Program skierowany jest do kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać wsparcie, wystarczy spełnić co najmniej jeden z trzech warunków określonych w ustawie.

Po pierwsze, pomoc przysługuje tym, których rata kapitałowo-odsetkowa kredytu mieszkaniowego przekracza czterdzieści procent dochodu całego gospodarstwa domowego.

Po drugie, wsparcie obejmuje również te gospodarstwa, których miesięczny dochód po odjęciu kosztów obsługi kredytu nie przekracza dwuipółkrotności kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego to obecnie tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych, natomiast w przypadku gospodarstwa wieloosobowego obowiązuje limit tysiąca pięciuset złotych na osobę.

Po trzecie, o pomoc mogą ubiegać się także ci, którzy sprzedali lub zamierzają sprzedać nieruchomość nabytą na kredyt, ale środki ze sprzedaży nie wystarczają na całkowitą spłatę zobowiązania. Co istotne, z Funduszu mogą korzystać zarówno kredytobiorcy zadłużeni w złotówkach, jak i ci, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Program obejmuje również osoby, które w przeszłości korzystały z wakacji kredytowych.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz zapewnia wsparcie przez okres nie dłuższy niż czterdzieści miesięcy, a wysokość udzielanej pomocy ustalana jest na podstawie indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Kwota miesięcznego wsparcia nie może jednak przekroczyć trzech tysięcy złotych.

W przypadku sprzedaży domu lub mieszkania zaciągniętego na kredyt, gdy uzyskana kwota nie pokrywa całego długu, możliwe jest złożenie wniosku o pożyczkę na spłatę pozostałego zadłużenia. Maksymalna wysokość takiej pożyczki wynosi sto dwadzieścia tysięcy złotych.

Gdzie i jak złożyć wniosek

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców składa się bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. W przypadku starania się o pożyczkę na spłatę zadłużenia, konieczne jest dostarczenie umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu czternastu dni od jej zawarcia.

Osoby planujące dopiero sprzedaż mieszkania lub domu mogą wystąpić do banku o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia pożyczki. Warunkiem otrzymania takiego dokumentu jest zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży kredytowanej nieruchomości.