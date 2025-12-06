REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Niektórzy nie mają o tym pojęcia. Podpowiadamy jak i gdzie to załatwić

Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Niektórzy nie mają o tym pojęcia. Podpowiadamy jak i gdzie to załatwić

06 grudnia 2025, 07:58
Maja Retman
Maja Retman
bank kredyt
bank kredyt
Shutterstock

Rosnące koszty życia coraz mocniej dają się we znaki polskim rodzinom. Podwyżki cen energii, nieustanna inflacja oraz rosnące raty kredytów mieszkaniowych sprawiają, że ci, którzy zaciągnęli pożyczki na własne cztery ściany balansują na granicy finansowej wydolności. Niewielu jednak wie, że istnieje realna forma pomocy, która może uchronić ich przed poważnymi kłopotami. To Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Coraz wyższe koszty życia i problem z ratami

Wzrost rachunków za prąd i gaz, a także inflacja zjadająca kolejne części wypłat to trudności, do których wiele osób zdążyło się już przyzwyczaić. Jednak w chwili, gdy na barkach dodatkowo spoczywa kredyt hipoteczny, sytuacja staje się wyjątkowo wymagająca. Ci, którzy znaleźli się na finansowym zakręcie, często nie zdają sobie sprawy, że od 2016 roku mogą liczyć na wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, utworzonego specjalnie z myślą o takich przypadkach.

Kto może skorzystać z pomocy Funduszu

Program skierowany jest do kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać wsparcie, wystarczy spełnić co najmniej jeden z trzech warunków określonych w ustawie.

Po pierwsze, pomoc przysługuje tym, których rata kapitałowo-odsetkowa kredytu mieszkaniowego przekracza czterdzieści procent dochodu całego gospodarstwa domowego.

Po drugie, wsparcie obejmuje również te gospodarstwa, których miesięczny dochód po odjęciu kosztów obsługi kredytu nie przekracza dwuipółkrotności kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego to obecnie tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych, natomiast w przypadku gospodarstwa wieloosobowego obowiązuje limit tysiąca pięciuset złotych na osobę.

Po trzecie, o pomoc mogą ubiegać się także ci, którzy sprzedali lub zamierzają sprzedać nieruchomość nabytą na kredyt, ale środki ze sprzedaży nie wystarczają na całkowitą spłatę zobowiązania. Co istotne, z Funduszu mogą korzystać zarówno kredytobiorcy zadłużeni w złotówkach, jak i ci, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Program obejmuje również osoby, które w przeszłości korzystały z wakacji kredytowych.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz zapewnia wsparcie przez okres nie dłuższy niż czterdzieści miesięcy, a wysokość udzielanej pomocy ustalana jest na podstawie indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Kwota miesięcznego wsparcia nie może jednak przekroczyć trzech tysięcy złotych.

W przypadku sprzedaży domu lub mieszkania zaciągniętego na kredyt, gdy uzyskana kwota nie pokrywa całego długu, możliwe jest złożenie wniosku o pożyczkę na spłatę pozostałego zadłużenia. Maksymalna wysokość takiej pożyczki wynosi sto dwadzieścia tysięcy złotych.

Gdzie i jak złożyć wniosek

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców składa się bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. W przypadku starania się o pożyczkę na spłatę zadłużenia, konieczne jest dostarczenie umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu czternastu dni od jej zawarcia.

Osoby planujące dopiero sprzedaż mieszkania lub domu mogą wystąpić do banku o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia pożyczki. Warunkiem otrzymania takiego dokumentu jest zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Odzyskaliście ze skarbówki zwrot podatku? Lepiej to przeczytajcie, bo możecie się mocno zdziwić
06 gru 2025

Wyjątkowo wysokie zwroty podatku przyniosły Polakom tegoroczne rozliczenia PIT. Średnio podatnik odzyskał około 5 tysięcy złotych, a łączna kwota przelana przez urzędy skarbowe przekroczyła 23 miliardy złotych. Dla wielu to powód do radości, jednak specjaliści zgodnie wskazują, że za tym rekordem kryje się głęboko zakorzeniony problem systemowy.
Masz słup na działce? Ten wyrok TK otwiera Ci drogę do pieniędzy za bezumowne korzystanie przez firmę przesyłową. Nie można zasiedzieć służebności gruntowej o treści służebności przesyłu
06 gru 2025

W dniu 2 grudnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie P 10/16 orzekł, że art. 292 w związku z art. 285 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, ze zm.), rozumiane w ten sposób, że umożliwiają nabycie przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa, przed wejściem w życie art. 305(1)-305(4) ustawy – Kodeks cywilny, w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, są niezgodne z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał uznał, że dotychczasowe orzecznictwo dopuszczające możliwość nabycia służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu naruszyło zasadę numerus clausus praw rzeczowych kreując niespójny systemowo rodzaj służebności, przez co doszło do ograniczenia prawa własności. Właściciele nieruchomości nie byli bowiem w stanie przewidzieć skutków braku swojej aktywności czyli utraty swoich praw względem nieruchomości skoro przed rokiem 2008 r. nie istniała służebność przesyłu. Wyrok ten jest bardzo ważny dla przedsiębiorstw przesyłowych, które nie posiadają tytułu prawnego do posadowionych na nieruchomościach innych osób urządzeń, jak również dla tysięcy właścicieli działek, przez które te urządzenia przebiegają. O ile dla tej drugiej grupy osób to bardzo dobra wiadomość bo otwiera przed nimi nowe możliwości, o tyle dla przedsiębiorstw przesyłowych wyrok Trybunału oznacza duże kłopoty i jeszcze większe koszty.
Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
06 gru 2025

Trwają zapisy na półkolonie zimowe, podczas których uczniowie poznają m.in. tajniki programowania. Warsztaty odbędą się w małych miejscowościach. Celem projektu jest bowiem wyrównywanie szans edukacyjnych.

Migracja pracownicza po polsku: Nie żądaj podwyżki, bo zastąpi Cię cudzoziemiec. Excel rośnie, państwo znika
05 gru 2025

W polskich fabrykach trwa cichy eksperyment: jeśli pracownicy chcą podwyżki, zawsze można ich zastąpić tańszymi pracownikami z Azji czy Afryki. W Excelu wszystko się zgadza. Problem w tym, że coraz mniej zgadza się w państwie, wspólnocie i relacjach społecznych.

Ministerstwo Finansów nie żąda zapłaty za postój w strefie zastrzeżonej. Taki mail to fake i próba oszustwa!
05 gru 2025

Ministerstwo Finansów ostrzega przed próbami oszustów w wiadomościach rzekomo pochodzących z MF. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów żądając zapłaty za postój w strefie zastrzeżonej. Ministerstwo Finansów nie jest nadawcą wiadomości tego typu. Może to być próba wyłudzenia danych lub środków finansowych. Trzeba patrzeć na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na „gov.pl”, a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, konieczna jest większa czujność.
Zero PIT, zero ZUS i pełny koszt podatkowy: tak rozlicza się benefity żywieniowe, np. kanapki, owoce, przekąski
05 gru 2025

Jak rozliczać benefity żywieniowe dla pracowników? Pora jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię. Zero PIT, zero ZUS i pełny koszt podatkowy: tak rozlicza się benefity żywieniowe, np. kanapki, owoce, przekąski.

Bon senioralny: dla kogo, ile, od kiedy? Rzadko kto (85+) dostanie 2150 zł miesięcznie. Jakie kryteria dochodowe seniora i uprawnionego do bonu?
06 gru 2025

W 2026 roku ma wejść w życie ustawa o bonie senioralnym. Głównym celem tej ustawy ma być wsparcie finansowe osób aktywnych zawodowo w zapewnieniu opieki nad członkami ich rodzin - seniorami w wieku 75 lat lub więcej. Projekt tej ustawy – przygotowany przez Ministra ds. Polityki Senioralnej - jest obecnie na finiszu rządowych prac legislacyjnych (obecnie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów) i nie został jeszcze wniesiony do Sejmu. Zatem ustawa ta ma bardzo niewielkie szanse wejść w życie 1 stycznia 2026 r. – jak przewiduje obecny projekt.
Drożeją opłaty za autostrady w Europie od 2026 r. Najgorsze dla polskich przewoźników są wzrosty opłat w Czechach i Niemczech
05 gru 2025

Drożeją opłaty za autostrady w Europie od 2026 r. Najgorsze dla polskich przewoźników są wzrosty opłat w Czechach i Niemczech

Bitcoin ma już 16 lat. Historia kryptowalut w Polsce. Kto w nie inwestuje? O co chodzi z unijnymi przepisami MICA?
05 gru 2025

Kryptowaluty w Polsce to coraz głośniejszy temat. Dzieje się tak m.in. za sprawą weta prezydenta Karola Nawrockiego o ustawy o kryptowalutach. Polska nie ma jeszcze regulacji tej kwestii. Tymczasem bitcoin ma już 16 lat. Kto inwestuje w kryptowaluty?
3 pytania lekarza w PZON. Jak dziecko odpowie to znika niepełnosprawność. Nie ma pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczeń
06 gru 2025
