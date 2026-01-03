Ceny prądu 2026: o ile będzie drożej?
Od 1 stycznia 2026 r. kończy się zamrożenie cen energii – rachunki za prąd w polskich domach wzrosną o ok. 3% w porównaniu do poprzednich zamrożonych stawek. Ale diabeł tkwi w szczegółach – część opłat spadnie, a inna pójdzie w górę.
- Koniec mrożenia – co dokładnie zatwierdził URE 23 grudnia 2025?
- Dlaczego ostateczny wzrost jest wyższy niż zapowiadane 3 %?
To już pewne – od 1 stycznia 2026 r. kończy się zamrożenie cen prądu. Prezes URE zatwierdził pod koniec grudnia 2025 r. ostateczne taryfy: średni rachunek gospodarstwa domowego wzrośnie o 3,2–3,8 % w zależności od regionu i sprzedawcy – więcej niż pierwotnie zapowiadano.
Koniec mrożenia – co dokładnie zatwierdził URE 23 grudnia 2025?
Po długich negocjacjach i korekcie projektów z początku grudnia ostateczne decyzje są następujące:
1. Cena energii czynnej (sprzedaż) – trochę lepiej niż w projekcie
- Ostateczna średnia cena za 1 MWh energii czynnej: 493,82 zł netto (w projekcie było 495,16 zł – obniżka o ok. 1,34 zł/MWh)
- Spadek w stosunku do zamrożonej ceny z 2025 r.: –9,8 % (zamiast wcześniej szacowanych –8 do –10 %)
2. Dystrybucja – podwyżki nieco niższe niż w projekcie, ale i tak bardzo wysokie
Ostateczne zatwierdzone wzrosty stawek dystrybucyjnych (w porównaniu do 2025):
Operator
Wzrost zatwierdzony (23.12.2025)
Wzrost w projekcie z grudnia
Energa-Operator
+17,8 %
+19 %
Tauron Dystrybucja
+16,9 %
+18 %
PGE Dystrybucja
+15,4 %
+16 %
Enea Operator
+15,1 %
+15–16 %
Stoen Operator (Warszawa)
+14,7 %
+15 %
Średni wzrost opłat dystrybucyjnych w Polsce: +16,1 %
3. Łączny rachunek 2026 – ostateczne wyliczenia URE i sprzedawców
Dla modelowego gospodarstwa domowego zużywającego 2000 kWh/rok (taryfa G11):
Pozycja
2025 (zamrożone)
2026 (ostateczne)
Zmiana roczna
Energia czynna
1092 zł
987 zł
–105 zł
Opłaty dystrybucyjne (wszystkie)
1428 zł
1662 zł
+234 zł
Opłata mocowa + pozostałe
380 zł
392 zł
+12 zł
Razem netto
2900 zł
3041 zł
+141 zł
+ VAT 23 %
3567 zł
3740 zł
+173 zł
Wzrost procentowy
–
–
+4,85 %
w skali roku
Uwaga: URE podaje średni wzrost dla całego kraju na poziomie 3,6 %, ale w rzeczywistości będzie on mocno zróżnicowany regionalnie – od +2,9 % (najlepsze scenariusze w PGE) do +5,2 % (najgorsze w Energa i Tauron).
Dlaczego ostateczny wzrost jest wyższy niż zapowiadane 3 %?
- Grudzień 2025 przyniósł wyższe niż oczekiwano ceny uprawnień do emisji CO₂ (powyżej 100 euro/t)
- Dodatkowe koszty systemu (opłata mocowa + OZE) wzrosły o ok. 3–4 %
- Sprzedawcy ostatecznie nie zgodzili się na głębsze obniżki marży
Źródła:
- Decyzje Prezesa URE z 23 grudnia 2025 r.
- Komunikaty PGE, Tauron, Enea, Energa z 27–31 grudnia 2025 r.
- Dane URE i porównywarek cen energii (stan na 2 stycznia 2026)
